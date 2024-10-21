https://ukraina.ru/20241021/1058222779.html

Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь

Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь - 21.10.2024 Украина.ру

Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь

Российские "Искандеры" поразили всего несколько цехов Николаевского бронетанкового завода, но он очень большой. Причем его цеха могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T05:00

2024-10-21T05:00

2024-10-21T05:00

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Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники противника.Журналист поделился личной семейной историей, которая связана с этим предприятием. Он рассказал, что его дед служил военным моряком на Черноморском флоте и часто бывал в Николаеве. Он отметил, что эта ситуация напоминает 2022 год, когда в украинских чатах "все лето ракеты летели на Харьков". То есть ракеты летели, но тот же тракторный завод до сих пор функционирует, добавил военкор."Мне еще интересно, что сейчас происходит на крупнейшем металлургическом заводе Украины в Кривом Роге. Во что его переделали? У него же площадь в тысячу квадратных километров", — указал журналист.По его мнению, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241020/1058193027.html

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николаев

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новости, россия, николаев, харьков, завод, бронетехника, "искандер", вс рф, кривой рог, детали, танки