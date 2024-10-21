Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь - 21.10.2024 Украина.ру
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Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь
Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь - 21.10.2024 Украина.ру
Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь
Российские "Искандеры" поразили всего несколько цехов Николаевского бронетанкового завода, но он очень большой. Причем его цеха могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T05:00
2024-10-21T05:00
новости
россия
николаев
харьков
завод
бронетехника
"искандер"
вс рф
кривой рог
детали
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Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники противника.Журналист поделился личной семейной историей, которая связана с этим предприятием. Он рассказал, что его дед служил военным моряком на Черноморском флоте и часто бывал в Николаеве. Он отметил, что эта ситуация напоминает 2022 год, когда в украинских чатах "все лето ракеты летели на Харьков". То есть ракеты летели, но тот же тракторный завод до сих пор функционирует, добавил военкор."Мне еще интересно, что сейчас происходит на крупнейшем металлургическом заводе Украины в Кривом Роге. Во что его переделали? У него же площадь в тысячу квадратных километров", — указал журналист.По его мнению, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
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николаев
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, николаев, харьков, завод, бронетехника, "искандер", вс рф, кривой рог, детали, танки
Новости, Россия, Николаев, Харьков, завод, бронетехника, "Искандер", ВС РФ, Кривой Рог, детали, танки

Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь

05:00 21.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкКиевский бронетанковый завод
Киевский бронетанковый завод - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Российские "Искандеры" поразили всего несколько цехов Николаевского бронетанкового завода, но он очень большой. Причем его цеха могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники противника.
Журналист поделился личной семейной историей, которая связана с этим предприятием. Он рассказал, что его дед служил военным моряком на Черноморском флоте и часто бывал в Николаеве.

"И моя бабушка постоянно мне говорила: "Это очень большой завод. Его надо выносить в первую очередь". А я не знал, что ей ответить. Я правда не понимаю, почему мы занялись им только на третий год СВО, если там активно производят и ремонтируют технику", — подчеркнул Ермаков.

Он отметил, что эта ситуация напоминает 2022 год, когда в украинских чатах "все лето ракеты летели на Харьков". То есть ракеты летели, но тот же тракторный завод до сих пор функционирует, добавил военкор.
"Мне еще интересно, что сейчас происходит на крупнейшем металлургическом заводе Украины в Кривом Роге. Во что его переделали? У него же площадь в тысячу квадратных километров", — указал журналист.
По его мнению, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вчера, 08:10
Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьРоссийские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец"
 
НовостиРоссияНиколаевХарьковзаводбронетехника"Искандер"ВС РФКривой Рогдеталитанки
 
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