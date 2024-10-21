Зверь, загнанный в угол: Живов раскрыл, как "Украинский легион" может напасть на Калининград из Польши
Киевский режим может использовать территорию Польши для вторжения в Калининградскую область. Что касается того, что у Варшавы якобы с "Украинским легионом" что-то не получилось, то это может быть дезинформацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
По мнению эксперта, это может звучать невероятно, но иностранный "Украинский легион", который находится в Польше, может совершить нападение на Калининградскую область. Всем известно, что загнанный в угол зверь опаснее всего, добавил волонтер.
"В какой-то момент операция ВСУ в Курской области тоже казалась немыслимой. Кто мог подумать, что противник зайдет на "старую" территорию целыми механизированными бригадами? Но они это сделали", — подчеркнул Живов.
Видимо, киевский режим посчитал, что в такой ситуации эта затея станет лучшим решением. А сейчас у ВСУ ситуация еще хуже. И следующие их действия могут быть еще более рискованными, отметил обозреватель.
Все зависит от того, каким образом на это отреагирует Россия. Поскольку обычно она реагирует на такие события достаточно мягко, у украинских властей может возникнуть иллюзия, что так будет всегда, указал эксперт.
"Поэтому киевский режим может использовать территорию Польши для вторжения в Калининградскую область", — добавил Живов.
А что касается того, что у Польши якобы с "Украинским легионом" что-то не получилось, то эта информация поступает от противника. Об этом не сообщала российская Служба внешней разведки (СВР), а значит, это может быть дезинформацией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
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