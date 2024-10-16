https://ukraina.ru/20241016/1058101932.html

Алексей Живов: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам

Алексей Живов: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам - 16.10.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам

Украина сейчас необходим минимум год заморозки конфликта. Как добиться от России заморозки конфликта? Создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. В каком случае Москва однозначно сядет за стол переговоров? Только когда нам создадут некие угрозы, которые мы не сможем быстро купировать

2024-10-16T05:40

2024-10-16T05:40

2024-10-16T05:40

интервью

украина

россия

калининградская область

алексей живов

вооруженные силы украины

нато

f-16

миг-29

с-300

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У России есть ряд уязвимых мест, на которые противник может надавить. Поэтому ей надо быть предельно внимательной, считает военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей ЖивовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, вы у себя в телеграм-канале писали, что что ВСУ могут предпринять серьезные наступательные действия в том числе на Запорожском направлении в конце октября во время саммита БРИКС, когда все внимание Москвы будет отвлечено на важнейшее геополитическое мероприятие 2024 года. И вот сейчас фиксируется продвижение наших войск по всему Запорожскому фронту, которое, в частности, вылилось в освобождение Левадного. Мы таким образом пытаемся сорвать планы противника?- Нет. На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. Никакой интенсификации боевых действий, как об этом пишут в СМИ, там нет.Мы расширяем линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигаемся к Орехову. Но проблема в том, что там очень тяжело воевать, потому что это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение в лоб идет очень тяжело.Я полагал, что после взятия Угледара наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло.- Наша активность в районе Каменского вдоль берега Каховского водохранилища (это не похоже на лобовое продвижение к Орехову) тоже ничего принципиально не поменяет?- Половина Каменского и так за нами. Там воюет наш батальон "Крым". Они как заняли южные рубежи поселка, так и сидят. Периодически мы куда-то там заскакиваем и по одной улице отбираем. А Степногорск как был за противником, так и остается. Там два почти два года ничего не меняется.- Вы сказали, что там тяжело воевать, потому что в степи все простреливается. Какой смысл тогда ВСУ идти там в новое наступление?- ВСУ не отказываются от идеи-фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым. В прошлый раз эта попытка полностью провалилась из-за отсутствия у противника авиационной компоненты и благодаря грамотной работе наших 58-й и 35-й армий под командованием генерала Попова, который сейчас сидит под домашним арестом.Я слышал, что в районе Степногорска у противника сосредоточена бригада. Она давно нам стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины много войск. Но они тоже пока не двигаются.Возможно, враг рассчитывает, что из-за отвлечения наших сил на Курское и Южно-Донецкое направление у него удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Идея тоже. Ну хорошо. Пусть попробуют еще раз.Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет. С учетом того, какая мощная авиационная компонента у нас появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры".- И все-таки. Есть ли в Запорожской области конкретные рубежи, до которых нам надо успеть дойти перед новым наступлением противника, чтобы восстановить оборонительные позиции, которые ВСУ у нас отгрызли по итогам прошлого контрнаступа?- Мы уже все отвоевали. Линия обороны, которая была до начала контрнаступа 2023 года, под нами. Теперь мы продвигаемся вперед. Надеюсь, когда-нибудь мы начнем полноценное наступление на Степногорск, Орехов и Гуляйполе, чтобы выйти к Запорожью.- Вы сказали, что успешное наступление ВСУ на Запорожье невозможно без массированного применения авиации. Думаете, противник все же пустит в дело F-16?- Нет. Авиацию они берегут для другого рода операций: для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область. Заметьте, что ВСУ даже под Курском авиацию применяли эпизодически. Это были даже не F-16, а МиГ-29, переделанные под авиабомбы "Хаммер". То есть они всерьез не рассчитывали куда-то там продвинуться.Применение авиации на Запорожье чревато тем, что все самолеты мы посбиваем. Там удобное место для их поражения. У нас там стоят "Панцири", "Буки" и С-300.Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым.Напомню, что когда мы готовили наступление на Волчанск, то до наступления мы выводили из строя все украинское ПВО в этом районе. Методично день за днем уничтожались "Пэтриоты", "Ирисы" и советские "Буки". То есть мы расчистили место для работы авиации, чтобы она поддерживала наступление. Противник действует в той же самой логике.Повторюсь, где больше всего Украина охотится за нашей ПВО, там она и будет применять авиацию.- Я в последнее время не слышал новостей о том, чтобы Украина наносила удар западными ракетами по нашим системам ПВО в Крыму.- Это тоже должно настораживать. Использовали-использовали, а потом резко перестали. Когда нарушается привычная логика боевых действий, значит, ситуация поменялась. Либо Украина отказалась от каких-то планов, либо накапливает средства для реализации этих планов.Напомню, что когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет.- Вы упомянули ситуацию Ирана и Израиля. Эти ракетные перестрелки носят больше медийный харакетр. А Украина может нанести нам реальный военный ущерб?- Это зависит от того, насколько интенсивно будет это нападение. Вы же понимаете, что на войне есть два участника. Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям нашей ПВО, мы можем наши ЗРК переместить, создать ложные цели и эшелонировать нашу оборону, чтобы через нее нельзя была пробиться даже в случае массированной атаки.Противник рассчитывает выбить нашу ПВО массированными налетами. Сначала идет много беспилотников, которые выискивают районы с нашими ЗРК и разряжают их, и только потом идут высокоточные ракеты. Мы делаем тоже самое, когда наносим удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры: ложные цели, беспилотники, серьезные ракеты.Надеюсь, мы примем соответствующие контрмеры.- По поводу нападения на Калининградскую область. Вы ранее говорили, что это может сделать "Иностранный украинский легион", который находится с Польшей. Во-первых, были заявления, что они туда не смогли набрать людей. Во-вторых, речь уже идет о боевых действиях на территориях "старой" России и страны НАТО. Вы не думаете, что такая затея – перебор, даже по меркам киевского режима?- Это может прозвучать невероятно. Но вы же знаете, что загнанный в угол зверь опаснее всего. В какой-то момент операция ВСУ в Курской области тоже казалась немыслимой. Кто мог подумать, что противник зайдет на "старую" территорию целыми механизированными бригадами? Но они это сделали.Видимо, киевский режим посчитал, что в той ситуации эта затея станет для них лучшим решением. А сейчас у них ситуация еще хуже. И следующие их действия могут быть еще более рискованными.Все зависит от того, как мы на это отреагируем. Поскольку мы обычно реагируем на такие события достаточно мягко, у Украины может возникнуть иллюзия, что так будет всегда. Поэтому киевский режим может использовать территорию Польши для вторжения в Калининградскую область.А что касается того, что у них якобы с "Украинским легионам" что-то не получилось, то эта информация поступает от противника. Это же не СВР говорит. И это может быть дезинформацией.Кстати, когда мы вывели в свет проблемы обороны Калининградской области, через две недели на нее обратил внимание президент. На одном из совещаний он сказал, что нужно проверить боеготовность всех частей и соединений региона для недопущения военно-террористических угроза. Поехали проверки и началась работа.Украина за этим внимательно следит. Она видит, что наша группировка ощетинивается. И она вбрасывает дезинформацию: "Легион" не получился, нападать некому. И мы вроде как должны успокоиться. Но нам расслабляться нельзя.Нам надо обращать внимания не на заявления Украины. Наша разведка должна внимательно следить за обстановкой на территории Польши, чтобы выявить крупные силы и средства противника. Такие возможности у нас есть благодаря массовому использованию беспилотников: "Суперкам", "Орлан-30" и "Орион".Благодаря им туман войны чуть-чуть рассеялся.- А это гипотетическое нападение Украины на Калининградскую область будет ставить какие цели? Тактические (моральный ущерб и отвлечение сил от Донбасса) или стратегические (попытка втянуть НАТО в прямую войну с Россией)?- Ни то, ни другое.Украина сейчас требуется время на передышку. Ей необходим минимум год заморозки конфликта. Как добиться от России заморозки конфликта? Создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. В каком случае Москва однозначно сядет за стол переговоров? Только когда нам создадут некие угрозы, которые мы не сможем быстро купировать.И если ВСУ захватят хотя бы часть Калининградской области, мы уже попадем в крайне уязвимое положение. Потому что для снабжения группировки нам придется прорубать коридор через Литву. То есть уже нам придется нападать на страну НАТО, чтобы деблокировать Калининградскую область. Если мы это не сделаем, у нас к Калининграду останется тонкий морской коридор, который легко перерезать.Это будет то же самое, как если бы бандиты взяли в заложники вашего ребенка, потребовав от вас выполнить какие-то условия.- В этом случае вы бросите все дела и вам так или иначе придется говорить с бандитами.- Конечно.У России есть ряд уязвимых мест: Крым, Калининград, Приднестровье и ядерные объекты. Атаковать ядерные объекты было бы слишком рискованно (они их периодически пощелкивают, чтобы попугать нас). Поэтому им надо создать нам реальную военную угрозу, чтобы Москва была вынуждена сесть за стол переговоров немедленно.Это позволит Украине выдвинуть нам реальное требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать.США не торопятся им передавать большое количество вооружений. У американцев на складах находится 2,5 тысячи "Абрамсов", но на Украину отправили всего сто. То же самое касается любой другой техники. Американцы помогают Киеву условно, чтобы война просто продолжалась.Зеленский не зря истерит, что ему не хватает западной помощи. Тут он прав. Потому что помощи и так мало, а Запад еще и дозирует ее в зависимости от его поведения. Украине даже до сих пор не разрешили бить ракетами по "старой" российской территории. Их задача – просто затянуть войну, чтобы она принесла им как можно больше выгоды.И в этой ситуации, повторюсь, Украина может пойти на самые отчаянные шаги.О других деталях СВО - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть

https://ukraina.ru/20241015/1058087344.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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