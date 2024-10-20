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Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии
Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии - 20.10.2024 Украина.ру
Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии
Почти семь сотен сообщений о нарушениях во время проведения президентских выборов и референдума в Молдавии зафиксированы и 575 приняты к рассмотрению. Об этом 20 октября заявил журналистам директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил
2024-10-20T16:29
2024-10-20T16:29
2024-10-20T16:29
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"Миссия наблюдения получила к 14.00 (совпадает с мск) 658 сигналов об инцидентах, 575 сообщений принято к рассмотрению. В числе зафиксированных нарушений: незаконная агитация в пределах 100 метров от участков - 14 случаев. Нахождение неавторизованных лиц вблизи участков - 19 случаев. Нарушение тайны голосования: фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеней с отмеченным выбором, неправильное размещение бюллетеней, что позволяло видеть выбор избирателя - 60 случаев", - цитирует РИА "Новости" заявление руководителя Promo-LEX.Панфил сообщил также о нарушениях во время голосования граждан Молдавии в России. По его словам, на участке для голосования №194 в здании посольства Молдавии в Российской Федерации группа молодых людей раздавала агитационную продукцию и мотивировала избирателей, в том числе бесплатным доступом к интернету и возможностью розыгрыша призов, включая 5000 аудиоколонок.Центризбирком Молдавии не сообщает о серьёзных нарушениях во время голосования в постсоветской республике и за рубежом. В России созданы два участка для голосования на проходящих 20 октября выборах молдавского президента и референдуме. Оба участка находятся в Москве.На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов. По информации РИА "Новости", основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым.Ранее в новостях: Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов" Больше событий дня в обзоре: Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
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новости, молдавия, ренато усатый, президентские выборы, референдум, постсоветское пространство, евроинтеграция, восточное партнерство, ес
Новости, Молдавия, Ренато Усатый, президентские выборы, референдум, постсоветское пространство, евроинтеграция, Восточное партнерство, ЕС
Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии
Почти семь сотен сообщений о нарушениях во время проведения президентских выборов и референдума в Молдавии зафиксированы и 575 приняты к рассмотрению. Об этом 20 октября заявил журналистам директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил
"Миссия наблюдения получила к 14.00 (совпадает с мск) 658 сигналов об инцидентах, 575 сообщений принято к рассмотрению. В числе зафиксированных нарушений: незаконная агитация в пределах 100 метров от участков - 14 случаев. Нахождение неавторизованных лиц вблизи участков - 19 случаев. Нарушение тайны голосования: фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеней с отмеченным выбором, неправильное размещение бюллетеней, что позволяло видеть выбор избирателя - 60 случаев", - цитирует РИА "Новости" заявление руководителя Promo-LEX.
Панфил сообщил также о нарушениях во время голосования граждан Молдавии в России. По его словам, на участке для голосования №194 в здании посольства Молдавии в Российской Федерации группа молодых людей раздавала агитационную продукцию и мотивировала избирателей, в том числе бесплатным доступом к интернету и возможностью розыгрыша призов, включая 5000 аудиоколонок.
Центризбирком Молдавии не сообщает о серьёзных нарушениях во время голосования в постсоветской республике и за рубежом. В России созданы два участка для голосования на проходящих 20 октября выборах молдавского президента и референдуме. Оба участка находятся в Москве.
На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов. По информации РИА "Новости", основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым
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