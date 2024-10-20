Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября - 20.10.2024 Украина.ру
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Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября - 20.10.2024 Украина.ру
Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
Главком ВСУ Александр Сырский провёл совещание на командных пунктах бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Украинские военные продолжают атаковать регионы России
2024-10-20T13:00
2024-10-20T13:00
украина
россия
курская область
александр сырский
владимир зеленский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
bild
хроники
эксклюзив
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О визите на командные пункты бригад сообщил сам главком ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале."Работал в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в Курской области РФ &lt;...&gt;. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остаётся под нашим контролем. Провёл работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения касательно дальнейших действий, оказал помощь в решение проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на упреждение действий врага и нанесения ему максимального урона", - заявил Сырский.Он также выразил благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам.Однако на самой Украине растёт разочарование в результатах вторжения в Курскую область."Торецк (Дзержинск — Ред.), Селидово, Покровск (Красноармейск — Ред.) и Курахово, по сути, приговорены "курской авантюрой" Зеленского, которая не помогла ВСУ на Донбассе и "сожгла" в боях на территории РФ колоссальное количество наиболее опытных украинских военнослужащих и переданной союзниками техники. Сейчас же западные СМИ полагают, что битва за Покровск может решить исход боевых действий на востоке Украины, а падение города обрушит всю оборону ВСУ. Военные аналитики, в свою очередь, отмечают, что город является важным рубежом с точки зрения логистики. То есть, через Покровск Киев снабжает славянско-краматорский гарнизон. По оценкам военных экспертов, если ВС РФ освободят город, то Славянск и Краматорск, следующие на пути, "повиснут" в воздухе и обрушатся, как было с Угледаром", - сообщил 19 октября популярный в стране телеграм-канал "Резидент".Канал сослался на немецкого журналиста Юлиана Рёпке, который в своей статье для Bild отмечал, что ВСУ в скором времени вынуждены будут покинуть три ключевых города в Донбассе — Красноармейск (укр. Покровск), Селидово и Курахово, чтобы избежать окружения."Горькая реальность в Селидово — мужественная оборона не спасает от падения города", - писал Рёпке.По его словам, Селидово уже оказалось в полукольце.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по этому региону России.Все обстрелы происходили на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 34 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфораструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Горловке 2 снаряда калибром 155 мм.В 11:47 губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил земляков о ракетной опасности."Внимание. В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своём телеграм-канале.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 49 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каменка — 3; Таврийск — 6; Алёшки — 3; Днепряны — 10; Райское — 4; Масловка — 6; Новые Лагеря — 3; Корсунка — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки и Каховка."В результате обстрела в н.п. Каменка сгорел трансформатор, в н.п Алёшки мирный житель получил контузию, в н.п. Днепряны разрушены три жилых дома", - писал канал.Кроме того, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, ВСУ нанесли 14 ударов по округу за минувшие сутки"Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации округа.Утром 20 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены социальный объект, частное домовладение, газопровод и 31 автомобиль. В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Ближнее и Петровка, а также хутор Угрим подверглись 2 обстрелам с помощью 25 боеприпасов и атакам 8 беспилотников, из которых 6 сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский пострадали 4 мирных жителя. Среди них 12-летняя девочка, которая была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказания медицинской помощи две женщины были направлены на амбулаторное лечение. Повреждены 39 частных домов, 7 надворных построек и 28 автомобилей", - писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Берёзовка, Богун-Городок и Грузское выпущено 4 БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. Повреждены частное домовладение, здание сельхозпредприятия, 3 автомобиля, линии электро- и газоснабжения.В Грайворонском муниципальном округе по селу Безымено выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Вязовое выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. Повреждены ограждение сельхозпредприятия и автомобиль. В селе Вязовое ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - сообщил губернатор.Также в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутору Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников, из которых 2 были сбиты."Повреждены 5 МКД, 9 частных домов, два нежилых здания, складское помещение, социальный и два коммерческих объекта и 3 автомобиля. В селе Ржевка в результате атаки БПЛА огнём уничтожено нежилое здание. За прошедший день ранен один мирный житель. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - отметил Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром рассказал о последствиях массированного налёта украинских беспилотников на регион."Сегодня Курская область подверглась массированным атакам со стороны ВСУ. Над регионом средствами ПВО было уничтожено 43 БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков в Курске повреждены окна хозяйственной постройки, в Железногорске произошло возгорание двух нежилых зданий, пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - писал он в своём телеграм-канале.Кроме того, в 11:27 он предупредил земляков об опасности ракетной атаки. В самой области идут ожесточённые бои со вторгшимися украинскими военными. Спустя без 5 минут час он снова предупредил о ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об украинских потерях — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ".
https://ukraina.ru/20241020/1058218319.html
https://ukraina.ru/20241019/1058213594.html
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Егор Леев
Егор Леев
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украина, россия, курская область, александр сырский, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, bild, хроники, эксклюзив
Украина, Россия, Курская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Bild, Хроники, Эксклюзив

Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября

13:00 20.10.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramСырский на к/п одной из украинских бридаг
Сырский на к/п одной из украинских бридаг - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главком ВСУ Александр Сырский провёл совещание на командных пунктах бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Украинские военные продолжают атаковать регионы России
О визите на командные пункты бригад сообщил сам главком ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале.
"Работал в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в Курской области РФ <...>. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остаётся под нашим контролем. Провёл работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения касательно дальнейших действий, оказал помощь в решение проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на упреждение действий врага и нанесения ему максимального урона", - заявил Сырский.
Он также выразил благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам.
Однако на самой Украине растёт разочарование в результатах вторжения в Курскую область.
"Торецк (Дзержинск — Ред.), Селидово, Покровск (Красноармейск — Ред.) и Курахово, по сути, приговорены "курской авантюрой" Зеленского, которая не помогла ВСУ на Донбассе и "сожгла" в боях на территории РФ колоссальное количество наиболее опытных украинских военнослужащих и переданной союзниками техники. Сейчас же западные СМИ полагают, что битва за Покровск может решить исход боевых действий на востоке Украины, а падение города обрушит всю оборону ВСУ. Военные аналитики, в свою очередь, отмечают, что город является важным рубежом с точки зрения логистики. То есть, через Покровск Киев снабжает славянско-краматорский гарнизон. По оценкам военных экспертов, если ВС РФ освободят город, то Славянск и Краматорск, следующие на пути, "повиснут" в воздухе и обрушатся, как было с Угледаром", - сообщил 19 октября популярный в стране телеграм-канал "Резидент".
Канал сослался на немецкого журналиста Юлиана Рёпке, который в своей статье для Bild отмечал, что ВСУ в скором времени вынуждены будут покинуть три ключевых города в Донбассе — Красноармейск (укр. Покровск), Селидово и Курахово, чтобы избежать окружения.
"Горькая реальность в Селидово — мужественная оборона не спасает от падения города", - писал Рёпке.
По его словам, Селидово уже оказалось в полукольце.
украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
09:44
Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октябряУкраина попыталась атаковать столицу и регионы России при помощи БПЛА. Появились признаки возможной подготовки провокации со стороны прибалтийских государств
Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по этому региону России.
Все обстрелы происходили на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 34 единицы различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфораструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Горловке 2 снаряда калибром 155 мм.
В 11:47 губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил земляков о ракетной опасности.
"Внимание. В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своём телеграм-канале.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 49 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каменка — 3; Таврийск — 6; Алёшки — 3; Днепряны — 10; Райское — 4; Масловка — 6; Новые Лагеря — 3; Корсунка — 8", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки и Каховка.
"В результате обстрела в н.п. Каменка сгорел трансформатор, в н.п Алёшки мирный житель получил контузию, в н.п. Днепряны разрушены три жилых дома", - писал канал.
Кроме того, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, ВСУ нанесли 14 ударов по округу за минувшие сутки
"Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации округа.
Dassault Mirage
Вчера, 18:15
"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на УкраинеСтало известно, когда Украина получит самолёты Mirage 2000 и кто будет готовить пилотов для этих машин
Утром 20 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены социальный объект, частное домовладение, газопровод и 31 автомобиль. В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Ближнее и Петровка, а также хутор Угрим подверглись 2 обстрелам с помощью 25 боеприпасов и атакам 8 беспилотников, из которых 6 сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский пострадали 4 мирных жителя. Среди них 12-летняя девочка, которая была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказания медицинской помощи две женщины были направлены на амбулаторное лечение. Повреждены 39 частных домов, 7 надворных построек и 28 автомобилей", - писал Гладков.
В Борисовском районе по сёлам Берёзовка, Богун-Городок и Грузское выпущено 4 БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. Повреждены частное домовладение, здание сельхозпредприятия, 3 автомобиля, линии электро- и газоснабжения.
В Грайворонском муниципальном округе по селу Безымено выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.
"В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Вязовое выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. Повреждены ограждение сельхозпредприятия и автомобиль. В селе Вязовое ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - сообщил губернатор.
Также в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутору Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников, из которых 2 были сбиты.
"Повреждены 5 МКД, 9 частных домов, два нежилых здания, складское помещение, социальный и два коммерческих объекта и 3 автомобиля. В селе Ржевка в результате атаки БПЛА огнём уничтожено нежилое здание. За прошедший день ранен один мирный житель. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - отметил Гладков.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Вчера, 13:00
Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октябряПятый президент Украины Пётр Порошенко обвинил власти страны в трусости в первые дни СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром рассказал о последствиях массированного налёта украинских беспилотников на регион.
"Сегодня Курская область подверглась массированным атакам со стороны ВСУ. Над регионом средствами ПВО было уничтожено 43 БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков в Курске повреждены окна хозяйственной постройки, в Железногорске произошло возгорание двух нежилых зданий, пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - писал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, в 11:27 он предупредил земляков об опасности ракетной атаки. В самой области идут ожесточённые бои со вторгшимися украинскими военными. Спустя без 5 минут час он снова предупредил о ракетной опасности.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об украинских потерях — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ".
 
УкраинаРоссияКурская областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныBildХроникиЭксклюзив
 
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13:00Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
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