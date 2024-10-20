https://ukraina.ru/20241020/1058221965.html

Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"

Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов" - 20.10.2024 Украина.ру

Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"

Центризбирком Молдавии и партия президента этой страны Майи Санду сейчас осуществляют беспрецедентную фальсификацию электорального процесса. Об этом 20 октября заявил бывший глава правительства и кандидат в президенты Молдавии Ион Кику

2024-10-20T13:29

2024-10-20T13:29

2024-10-20T13:29

новости

выборы

молдавия

приднестровье

цик

референдум

санду майя

президентские выборы

бывший ссср

фальсификация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102830/89/1028308991_0:147:2807:1726_1920x0_80_0_0_d1e10df5cec079b06b62cbcc0719dc44.jpg

"Имеет место беспрецедентный процесс фальсификации выборов c прямым вовлечением ЦИК под руководством партии "Действие и солидарность". На этих выборах представители оппонентов Майи Санду не допускаются на участки, это говорит лишь о том, что выборы будут фальсифицированы. Заявляю официально: если ЦИК не допустит наблюдателей на участки за рубежом, то мы не признаем результаты голосования за рубежом со всеми соответствующими последствиями", - заявил Кику.В своём видеообращении он рассказал о неправомерных ограничениях при допуске на избирательные участки независимых наблюдателей. Кику заявил, что у него есть основания для обвинения Центризбиркома Молдавии в указании комиссиям на зарубежных участках не допускать к избирательному процессу представителей оппозиции."Мы направимся в ЦИК с юристами, чтобы потребовать объяснений в связи с этими нарушениями", - предупредил Кику.Тем временем в Центризбиркоме Молдавии констатируют нормальных ход голосования ан избирательных участках, открывшихся 20 октября. Граждане постсоветской республики избирают президента – на этот пост претендует 11 человек.Одновременно с выборами президента (на четыре года) проходит референдум. Перед избирателями поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Для признания итогов голосования на выборах президента и референдуме достаточно явки 33,3% граждан с правом голоса. Глава молдавского ЦИК Анжела Караман сообщила журналистам, что в списках избирателей числятся 2 714 239 граждан.Ранее в новостях: Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман Также на эту тему: Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины

молдавия

приднестровье

бывший ссср

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, молдавия, приднестровье, цик, референдум, санду майя, президентские выборы, бывший ссср, фальсификация, ес, евроинтеграция, восточное партнерство, восточная европа