Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов" - 20.10.2024 Украина.ру
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Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"
Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов" - 20.10.2024 Украина.ру
Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"
Центризбирком Молдавии и партия президента этой страны Майи Санду сейчас осуществляют беспрецедентную фальсификацию электорального процесса. Об этом 20 октября заявил бывший глава правительства и кандидат в президенты Молдавии Ион Кику
2024-10-20T13:29
2024-10-20T13:29
новости
выборы
молдавия
приднестровье
цик
референдум
санду майя
президентские выборы
бывший ссср
фальсификация
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"Имеет место беспрецедентный процесс фальсификации выборов c прямым вовлечением ЦИК под руководством партии "Действие и солидарность". На этих выборах представители оппонентов Майи Санду не допускаются на участки, это говорит лишь о том, что выборы будут фальсифицированы. Заявляю официально: если ЦИК не допустит наблюдателей на участки за рубежом, то мы не признаем результаты голосования за рубежом со всеми соответствующими последствиями", - заявил Кику.В своём видеообращении он рассказал о неправомерных ограничениях при допуске на избирательные участки независимых наблюдателей. Кику заявил, что у него есть основания для обвинения Центризбиркома Молдавии в указании комиссиям на зарубежных участках не допускать к избирательному процессу представителей оппозиции."Мы направимся в ЦИК с юристами, чтобы потребовать объяснений в связи с этими нарушениями", - предупредил Кику.Тем временем в Центризбиркоме Молдавии констатируют нормальных ход голосования ан избирательных участках, открывшихся 20 октября. Граждане постсоветской республики избирают президента – на этот пост претендует 11 человек.Одновременно с выборами президента (на четыре года) проходит референдум. Перед избирателями поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Для признания итогов голосования на выборах президента и референдуме достаточно явки 33,3% граждан с правом голоса. Глава молдавского ЦИК Анжела Караман сообщила журналистам, что в списках избирателей числятся 2 714 239 граждан.Ранее в новостях: Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман Также на эту тему: Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины
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новости, выборы, молдавия, приднестровье, цик, референдум, санду майя, президентские выборы, бывший ссср, фальсификация, ес, евроинтеграция, восточное партнерство, восточная европа
Новости, выборы, Молдавия, Приднестровье, ЦИК, референдум, Санду Майя, президентские выборы, бывший СССР, фальсификация, ЕС, евроинтеграция, Восточное партнерство, Восточная Европа

Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"

13:29 20.10.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Центризбирком Молдавии и партия президента этой страны Майи Санду сейчас осуществляют беспрецедентную фальсификацию электорального процесса. Об этом 20 октября заявил бывший глава правительства и кандидат в президенты Молдавии Ион Кику
"Имеет место беспрецедентный процесс фальсификации выборов c прямым вовлечением ЦИК под руководством партии "Действие и солидарность". На этих выборах представители оппонентов Майи Санду не допускаются на участки, это говорит лишь о том, что выборы будут фальсифицированы. Заявляю официально: если ЦИК не допустит наблюдателей на участки за рубежом, то мы не признаем результаты голосования за рубежом со всеми соответствующими последствиями", - заявил Кику.
В своём видеообращении он рассказал о неправомерных ограничениях при допуске на избирательные участки независимых наблюдателей. Кику заявил, что у него есть основания для обвинения Центризбиркома Молдавии в указании комиссиям на зарубежных участках не допускать к избирательному процессу представителей оппозиции.
"Мы направимся в ЦИК с юристами, чтобы потребовать объяснений в связи с этими нарушениями", - предупредил Кику.
Тем временем в Центризбиркоме Молдавии констатируют нормальных ход голосования ан избирательных участках, открывшихся 20 октября. Граждане постсоветской республики избирают президента – на этот пост претендует 11 человек.
Одновременно с выборами президента (на четыре года) проходит референдум. Перед избирателями поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Для признания итогов голосования на выборах президента и референдуме достаточно явки 33,3% граждан с правом голоса. Глава молдавского ЦИК Анжела Караман сообщила журналистам, что в списках избирателей числятся 2 714 239 граждан.
Ранее в новостях: Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
Также на эту тему: Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины
 
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