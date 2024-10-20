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Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман - 20.10.2024 Украина.ру
Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
Молдавия проводит 20 октября выборы президента и референдум, все избирательные участки открылись вовремя, значимых инцидентов не зафиксировано. Об этом заявила журналистам глава ЦИК постсоветской республики Анжела Караман
2024-10-20T12:11
2024-10-20T12:11
2024-10-20T12:11
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На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов. Среди них – нынешний президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду. Глава республики избирается на четыре года.Одновременно проходит референдум. Перед избирателями поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Для признания итогов голосования на выборах президента и референдуме достаточно явки 33,3% граждан с правом голоса. Избирательные участки закроются в 21.00.Караман отметила, что все молдавские избирательные участки начали работу открылись вовремя и без инцидентов. Голосование проходит также в Приднестровской Молдавской Республике, которую официальный Кишинёв де-юре не признаёт – там действует 30 участков для голосования."В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан", - уточнила Караман.Она также отметила, что впервые избирательные бюллетени были напечатаны не только на государственном языке, но также на языках меньшинств – русском, украинском, болгарском, гагаузском и языке цыган (ромов).Голосование проходит также на двух молдавских избирательных участках в России. Оба участка находятся в Москве. Центризбирком Молдавии отправил им 10 тыс. бюллетеней.Признание референдума состоявшимся с большинством проголосовавших с положительным ответом на поставленный вопрос позволит официальному Кишинёву взять на себя односторонние обязательства по ещё большему сближению с ЕС и выполнению дополнительных условий Брюсселя. В настоящее время Молдавия вместе с Украиной и другими постсоветскими республиками состоят в программе Евросоюза "Восточное партнёрство". Киев и Кишинёв намерены добиться членства в НАТО и ЕС. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента
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новости, выборы, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, цик, пмр, референдум, ес, восточное партнерство, евроинтеграция, кишинёв, нато
Новости, выборы, Молдавия, Румыния, Приднестровская Молдавская Республика, ЦИК, ПМР, референдум, ЕС, Восточное партнерство, евроинтеграция, Кишинёв, НАТО
Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
Молдавия проводит 20 октября выборы президента и референдум, все избирательные участки открылись вовремя, значимых инцидентов не зафиксировано. Об этом заявила журналистам глава ЦИК постсоветской республики Анжела Караман
На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов. Среди них – нынешний президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду. Глава республики избирается на четыре года.
Одновременно проходит референдум. Перед избирателями поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Для признания итогов голосования на выборах президента и референдуме достаточно явки 33,3% граждан с правом голоса. Избирательные участки закроются в 21.00.
Караман отметила, что все молдавские избирательные участки начали работу открылись вовремя и без инцидентов. Голосование проходит также в Приднестровской Молдавской Республике
, которую официальный Кишинёв
де-юре не признаёт – там действует 30 участков для голосования.
"В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан", - уточнила Караман.
Она также отметила, что впервые избирательные бюллетени были напечатаны не только на государственном языке, но также на языках меньшинств – русском, украинском, болгарском, гагаузском и языке цыган (ромов).
Голосование проходит также на двух молдавских избирательных участках в России
. Оба участка находятся в Москве
. Центризбирком Молдавии отправил им 10 тыс. бюллетеней.
Признание референдума состоявшимся с большинством проголосовавших с положительным ответом на поставленный вопрос позволит официальному Кишинёву взять на себя односторонние обязательства по ещё большему сближению с ЕС и выполнению дополнительных условий Брюсселя. В настоящее время Молдавия вместе с Украиной и другими постсоветскими республиками состоят в программе Евросоюза "Восточное партнёрство". Киев и Кишинёв намерены добиться членства в НАТО и ЕС.