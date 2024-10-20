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Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман

Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман - 20.10.2024 Украина.ру

Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман

Молдавия проводит 20 октября выборы президента и референдум, все избирательные участки открылись вовремя, значимых инцидентов не зафиксировано. Об этом заявила журналистам глава ЦИК постсоветской республики Анжела Караман

2024-10-20T12:11

2024-10-20T12:11

2024-10-20T12:11

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На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов. Среди них – нынешний президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду. Глава республики избирается на четыре года.Одновременно проходит референдум. Перед избирателями поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Для признания итогов голосования на выборах президента и референдуме достаточно явки 33,3% граждан с правом голоса. Избирательные участки закроются в 21.00.Караман отметила, что все молдавские избирательные участки начали работу открылись вовремя и без инцидентов. Голосование проходит также в Приднестровской Молдавской Республике, которую официальный Кишинёв де-юре не признаёт – там действует 30 участков для голосования."В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан", - уточнила Караман.Она также отметила, что впервые избирательные бюллетени были напечатаны не только на государственном языке, но также на языках меньшинств – русском, украинском, болгарском, гагаузском и языке цыган (ромов).Голосование проходит также на двух молдавских избирательных участках в России. Оба участка находятся в Москве. Центризбирком Молдавии отправил им 10 тыс. бюллетеней.Признание референдума состоявшимся с большинством проголосовавших с положительным ответом на поставленный вопрос позволит официальному Кишинёву взять на себя односторонние обязательства по ещё большему сближению с ЕС и выполнению дополнительных условий Брюсселя. В настоящее время Молдавия вместе с Украиной и другими постсоветскими республиками состоят в программе Евросоюза "Восточное партнёрство". Киев и Кишинёв намерены добиться членства в НАТО и ЕС. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента

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новости, выборы, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, цик, пмр, референдум, ес, восточное партнерство, евроинтеграция, кишинёв, нато