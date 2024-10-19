Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется - 19.10.2024 Украина.ру
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Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется
Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется - 19.10.2024 Украина.ру
Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется
Вашингтон и его союзники потратили на военные нужды Украины примерно в четыре-пять раз больше, чем военный бюджет России. Неужели они не смогут потратить еще, чтобы поддерживать эту ситуацию долго?
2024-10-19T07:00
2024-10-19T07:00
новости
германия
украина
россия
олаф шольц
владимир брутер
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Таким вопросом в интервью изданию Украина.ру задался эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Он отметил, что если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. Далее эксперт обратил внимание на "торчащие" проблемы Украины, которые тянут ее вниз в конфликте с Россией, даже несмотря на то, что Запад накачал ВСУ оружием и техникой."У Украины есть три принципиальных проблемы. Первая это необученность и неслаженность боевого состава, второе - отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп и третье это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят", — заключил Брутер.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов считает, что на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт."Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием. На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд", — напомнил Борисов.Подробнее об этом — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронтНемецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.Подробнее о немецких поставках оружия на Украину — в статье Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныПолный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья* Организация выполняет функции иностранного агента.
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новости, германия, украина, россия, олаф шольц, владимир брутер, европа, детали, нато
Новости, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Брутер, Европа, детали, НАТО

Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется

07:00 19.10.2024
 
© AP / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP / Ebrahim Noroozi
Читать в
Вашингтон и его союзники потратили на военные нужды Украины примерно в четыре-пять раз больше, чем военный бюджет России. Неужели они не смогут потратить еще, чтобы поддерживать эту ситуацию долго?
Таким вопросом в интервью изданию Украина.ру задался эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"У ФРГ нет своей позиции. Шольц миролюб. Левый политик, против насилия, за дружбу народов. Он не хочет брать на себя слишком много крови. В "12 стульях" были такие персонажи Сашхен и Альхен, голубые воришки. Шольц такой же, он нажмет на кнопку ядерного оружия и отвернётся от пульта", — заявил Брутер.
Он отметил, что если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. Далее эксперт обратил внимание на "торчащие" проблемы Украины, которые тянут ее вниз в конфликте с Россией, даже несмотря на то, что Запад накачал ВСУ оружием и техникой.
"У Украины есть три принципиальных проблемы. Первая это необученность и неслаженность боевого состава, второе - отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп и третье это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят", — заключил Брутер.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 12:56
Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинцаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября в разговоре с журналистами отметил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского по сути является стратегией США о войне с Россией до последнего украинца
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов считает, что на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт.
"Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием. На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд", — напомнил Борисов.
Подробнее об этом — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.
Подробнее о немецких поставках оружия на Украину — в статье Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины
Полный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
* Организация выполняет функции иностранного агента.
 
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