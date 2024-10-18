ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области - 18.10.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области
ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области - 18.10.2024 Украина.ру
ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с допросом задержанной украинской шпионки, которая призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области
2024-10-18T12:09
2024-10-18T12:09
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Она рассказала, что летом по совету друзей вступила в телеграм-канал, где публиковали новости Херсона и Херсонской области.Она добавила, что после этого ее задержали сотрудники ФСБ.На записи показано также, как ее доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ей грозит до 20 лет заключения.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, ФСБ, СБУ, Херсонская область, Киев

ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области

12:09 18.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с допросом задержанной украинской шпионки, которая призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области
Она рассказала, что летом по совету друзей вступила в телеграм-канал, где публиковали новости Херсона и Херсонской области.
"В ноябре месяце там появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники. Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это", - сказала задержанная.
Она добавила, что после этого ее задержали сотрудники ФСБ.
На записи показано также, как ее доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ей грозит до 20 лет заключения.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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