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ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области

ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области - 18.10.2024 Украина.ру

ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с допросом задержанной украинской шпионки, которая призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области

2024-10-18T12:09

2024-10-18T12:09

2024-10-18T12:09

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Она рассказала, что летом по совету друзей вступила в телеграм-канал, где публиковали новости Херсона и Херсонской области.Она добавила, что после этого ее задержали сотрудники ФСБ.На записи показано также, как ее доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ей грозит до 20 лет заключения.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, фсб, сбу, херсонская область, киев