Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым - 18.10.2024 Украина.ру
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Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым
Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым - 18.10.2024 Украина.ру
Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым
С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить "Искандеры", идея противника прорваться к Мелитополю снова полностью провалится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-18T04:30
2024-10-18T04:30
новости
крым
мелитополь
россия
алексей живов
f-16
миг-29
наступление
детали
сво
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Возможно, сейчас противник рассчитывает отвлечь ВС РФ на Курское и Южно-Донецкое направление, чтобы попытаться проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, рассказал эксперт.Но эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет, отметил обозреватель.С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры", добавил он.По мнению эксперта, противник не будет применять на Запорожском направлении самолеты F-16. Потому что авиацию они берегут для другого рода операций: для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область, указал он."Заметьте, что ВСУ даже под Курском авиацию применяли эпизодически. Это были даже не F-16, а МиГ-29, переделанные под авиабомбы "Хаммер". То есть они всерьез не рассчитывали куда-то там продвинуться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру
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новости, крым, мелитополь, россия, алексей живов, f-16, миг-29, наступление, детали, сво, спецоперация, авиация, запорожское направление, вс рф, всу
Новости, Крым, Мелитополь, Россия, Алексей Живов, F-16, МиГ-29, наступление, детали, СВО, Спецоперация, авиация, Запорожское направление, ВС РФ, ВСУ

Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым

04:30 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить "Искандеры", идея противника прорваться к Мелитополю снова полностью провалится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Возможно, сейчас противник рассчитывает отвлечь ВС РФ на Курское и Южно-Донецкое направление, чтобы попытаться проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, рассказал эксперт.
Но эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет, отметил обозреватель.
С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры", добавил он.

"Мы уже все отвоевали [на Запорожском направлении]. Линия обороны, которая была до начала контрнаступа 2023 года, под нами. Теперь мы продвигаемся вперед. Надеюсь, когда-нибудь мы начнем полноценное наступление на Степногорск, Орехов и Гуляйполе, чтобы выйти к Запорожью", — предположил Живов.

По мнению эксперта, противник не будет применять на Запорожском направлении самолеты F-16. Потому что авиацию они берегут для другого рода операций: для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область, указал он.
"Заметьте, что ВСУ даже под Курском авиацию применяли эпизодически. Это были даже не F-16, а МиГ-29, переделанные под авиабомбы "Хаммер". То есть они всерьез не рассчитывали куда-то там продвинуться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 17:12
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиКрымМелитопольРоссияАлексей ЖивовF-16МиГ-29наступлениедеталиСВОСпецоперацияавиацияЗапорожское направлениеВС РФВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Алексей Живов: Киев бережет истребители F-16 для ударов по Крыму или попыток "заскочить" в Калининград
05:30"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском
05:15Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб
05:00Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
04:45Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении
04:30Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым
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