Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить "Искандеры", идея противника прорваться к Мелитополю снова полностью провалится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Возможно, сейчас противник рассчитывает отвлечь ВС РФ на Курское и Южно-Донецкое направление, чтобы попытаться проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, рассказал эксперт.
Но эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет, отметил обозреватель.
С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры", добавил он.
"Мы уже все отвоевали [на Запорожском направлении]. Линия обороны, которая была до начала контрнаступа 2023 года, под нами. Теперь мы продвигаемся вперед. Надеюсь, когда-нибудь мы начнем полноценное наступление на Степногорск, Орехов и Гуляйполе, чтобы выйти к Запорожью", — предположил Живов.
По мнению эксперта, противник не будет применять на Запорожском направлении самолеты F-16. Потому что авиацию они берегут для другого рода операций: для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область, указал он.
"Заметьте, что ВСУ даже под Курском авиацию применяли эпизодически. Это были даже не F-16, а МиГ-29, переделанные под авиабомбы "Хаммер". То есть они всерьез не рассчитывали куда-то там продвинуться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру
Вчера, 17:12Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.