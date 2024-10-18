https://ukraina.ru/20241018/1058178843.html

Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым

Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым - 18.10.2024 Украина.ру

Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым

С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить "Искандеры", идея противника прорваться к Мелитополю снова полностью провалится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-18T04:30

2024-10-18T04:30

2024-10-18T04:30

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мелитополь

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алексей живов

f-16

миг-29

наступление

детали

сво

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Возможно, сейчас противник рассчитывает отвлечь ВС РФ на Курское и Южно-Донецкое направление, чтобы попытаться проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, рассказал эксперт.Но эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет, отметил обозреватель.С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры", добавил он.По мнению эксперта, противник не будет применять на Запорожском направлении самолеты F-16. Потому что авиацию они берегут для другого рода операций: для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область, указал он."Заметьте, что ВСУ даже под Курском авиацию применяли эпизодически. Это были даже не F-16, а МиГ-29, переделанные под авиабомбы "Хаммер". То есть они всерьез не рассчитывали куда-то там продвинуться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241017/1058172853.html

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новости, крым, мелитополь, россия, алексей живов, f-16, миг-29, наступление, детали, сво, спецоперация, авиация, запорожское направление, вс рф, всу