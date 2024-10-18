Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю - 18.10.2024 Украина.ру
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Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю - 18.10.2024 Украина.ру
Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-18T05:00
2024-10-18T05:00
новости
мелитополь
россия
крым
алексей живов
детали
сво
спецоперация
наступление
всу
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Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту. Но нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника. При этом ВСУ не отказываются от идеи-фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил обозреватель.По словам волонтера, есть информация, что у противника сосредоточена бригада в районе Степногорска. Украинская армия давно там стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины много войск. Но они тоже пока не двигаются, добавил он.Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, предположил эксперт."Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру
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новости, мелитополь, россия, крым, алексей живов, детали, сво, спецоперация, наступление, всу, оборона, вс рф
Новости, Мелитополь, Россия, Крым, Алексей Живов, детали, СВО, Спецоперация, наступление, ВСУ, оборона, ВС РФ

Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю

05:00 18.10.2024
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту. Но нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника. При этом ВСУ не отказываются от идеи-фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил обозреватель.
"В прошлый раз эта попытка полностью провалилась из-за отсутствия у противника авиационной компоненты и благодаря грамотной работе наших 58-й и 35-й армий под командованием генерала [Ивана] Попова, который сейчас сидит под домашним арестом", — отметил Живов.
По словам волонтера, есть информация, что у противника сосредоточена бригада в районе Степногорска. Украинская армия давно там стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины много войск. Но они тоже пока не двигаются, добавил он.
Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, предположил эксперт.
"Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 17:12
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиМелитопольРоссияКрымАлексей ЖивовдеталиСВОСпецоперациянаступлениеВСУоборонаВС РФ
 
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05:00Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
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