https://ukraina.ru/20241018/1058178670.html

Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю

Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю - 18.10.2024 Украина.ру

Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю

Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-18T05:00

2024-10-18T05:00

2024-10-18T05:00

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всу

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Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту. Но нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника. При этом ВСУ не отказываются от идеи-фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил обозреватель.По словам волонтера, есть информация, что у противника сосредоточена бригада в районе Степногорска. Украинская армия давно там стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины много войск. Но они тоже пока не двигаются, добавил он.Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, предположил эксперт."Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина к выборам в США напасть на Приднестровье и есть ли к этому какие-то предпосылки — в интервью Ярослава Нилова о возможности провокаций со стороны ВСУ в Приднестровье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241017/1058172853.html

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новости, мелитополь, россия, крым, алексей живов, детали, сво, спецоперация, наступление, всу, оборона, вс рф