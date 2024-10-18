Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту. Но нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника. При этом ВСУ не отказываются от идеи-фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил обозреватель.
"В прошлый раз эта попытка полностью провалилась из-за отсутствия у противника авиационной компоненты и благодаря грамотной работе наших 58-й и 35-й армий под командованием генерала [Ивана] Попова, который сейчас сидит под домашним арестом", — отметил Живов.
Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю, предположил эксперт.
"Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
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