https://ukraina.ru/20241018/1058175753.html

Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента

Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента - 18.10.2024 Украина.ру

Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента

В Молдавии 20 октября пройдут президентские выборы и референдум о вступлении страны в Евросоюз

2024-10-18T06:52

2024-10-18T06:52

2024-10-18T08:30

эксклюзив

молдавия

выборы

европа

ренато усатый

михаил павлив

игорь додон

ес

россия

санду майя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_14af4b59a7db5d3e32b2ef2fa9f2258b.jpg.webp

В предвыборной гонке участвует 11 человек, из них пять баллотируется на выборах в качестве независимых кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий президент Майя Санду, которую выдвигает правящая партия "Действие и солидарность", и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, идущий от социалистов Игоря Додона.В соответствии с результатами социологических опросов, которые публикуются в молдавских СМИ, больше всего опрошенных готово отдать свой голос Майе Санду, но эта поддержка недостаточна для ее победы в первом туре. Напоминаем, что для этого Санду нужно собрать абсолютное большинство голосов (50%+1 голос).При этом агентство iData, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, проведенного в октябре этого года, утверждает, что во втором круге президентских выборов кандидаты могут показать достаточно близкие результаты - вне зависимости от того, кто окажется в финале.Если бы во втором туре встретились Майя Санду и Александр Стояногло, 40,6% респондентов проголосовали бы за Санду, а 36,4% — за Стояногло. Если бы борьба пошла между Санду и Ириной Влах, 40,2% опрошенных поддержали бы Санду, а 33,2% — Влах. Если бы Санду противостоял Ренато Усатый, опрос показал, что 38,6% поддержали бы действующего президента, а 35,6% проголосовали бы за Усатого, показывают результаты опроса, проведенного iData.Что касается референдума о евроинтеграции Молдавии, то власти страны решили провести его одновременно с президентскими выборами для того, чтобы обеспечить нужную явку. Сам по себе этот референдум не слишком популярен среди населения страны, так как его проведение не гарантирует Кишиневу возможности оказаться в составе ЕС ни в близком, ни отдаленном будущем.Но задача этого референдума - обеспечить возможность внесения в конституцию Молдавии положения о том, что вступление страны в Евросоюз становится стратегическим приоритетом. Это определит внешнюю политику Кишинёва на долгие годы вперед. Если такое положение будет принято, призывы любых политиков к смене внешнеполитических приоритетов и к сотрудничеству с другими международными партнерами и объединениями будут рассматриваться как антиконституционные.Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников считает, что при оценке шансов участников предвыборной гонки на победу не надо полагаться на результаты социологических исследований, публикуемых СМИ.По его словам, все опросы проводятся по заказу правящей партии. Но даже несмотря на то, что социологические агентства симпатизируют действующим властям, их исследования показывают, что в первом туре Санду победить не удастся, и что второй тур состоится, отметил Шорников в интервью Украина.ру."Наиболее вероятный соперник Санду – это Стояногло. На третьем месте, как показывают опросы, сейчас стоит Ренато Усатый. Это человек, против которого открыто уголовное расследование в России, такое же расследование в его отношении может начаться и в государствах ЕС. На него есть целая гора компромата, поэтому Усатый должен выполнять ту политическую роль, которая нужна действующим властям", - рассказал Шорников.Эксперт считает, что рейтинг, который приписывается Усатому за несколько дней до выборов, на самом деле является заслугой политтехнологов, рассчитывают провести во второй тур Санду и Усатого, так как он для нее весьма удобный соперник. Он не будет особо бороться за победу, потому что общественность тут же узнает про весь компромат, который на него собран, полагает политолог."Усатому нужно сохранить свободу, и, наверное, это будет плата за те услуги, которые он сейчас оказывает властям", - допустил Шорников.По мнению политолога, главный вопрос в том, насколько высоки у Санду и ее команды возможности для фальсификации предстоящих выборов и хватит ли у них технических инструментов для того, чтобы не допустить Стояногло до второго тура."Судя по количеству бюллетеней, отправленных в страны Европы, манипуляции готовятся масштабные. Очень многое зависит непосредственно от избирателей. Если люди придут и отдадут достаточное количество голосов за Стояногло, то сфальсифицировать выборы будет невозможно", - подытожил Игорь Шорников.Тем временем политолог и политтехнолог Михаил Павлив считает, что исход президентских выборов в Молдавии решится еще в первом туре."Санду может рассчитывать на победу. Единственный ее оппонент – это Александр Стояногло, которого финансируют и организационно поддерживают социалисты Игоря Додона. Но вряд ли он может навязать ей серьезную борьбу", - заявил Павлив в интервью Украина.ру.По его мнению, ключевым будет голосование диаспоры. До полумиллиона граждан Молдавии пребывает в РФ или в статусе трудовых мигрантов, или в каком-то другом статусе, но у них почти нет возможностей проголосовать на выборах, так как в России будут работать всего лишь два участка, и оба в Москве, напомнил политолог. Это значит, что фактор пророссийской молдавской диаспоры власти в Кишиневе фактически полностью исключили, добавил он.Также будет трудно голосовать тем владельцам молдавских паспортов, которые находятся в Приднестровье, отметил эксперт."Там сокращено количество избирательных участков и, более того, большинство из них расположены за рекой, т. е. на территории Молдавии, а не на территории ПМР. Оправдывается это соображениями безопасности. Но там будет действовать пропускной режим. К тому же далеко не каждый готов сорваться и поехать на эти участки голосовать", - рассказал Павлив.С другой стороны, голосование молдавской диаспоры в США и в Европе будет ударным, ожидает политолог. Другое дело, насколько верны будут его результаты."Результаты выборов 2020-2021 гг. говорят, что до 15% голосующих – это те, кто голосовал в Европе. Особо много людей пришло на участки в Италии, Германии, только в Лондоне работали четыре участка. Вся диаспора на Западе проголосует за Санду, поэтому я считаю, что вероятность ее победы в первом туре очень велика", - отметил Павлив.Политолог коснулся важности предстоящего референдума о европейской интеграции Молдавии. Это волеизъявление граждан страны, на первый взгляд, абсолютно бесполезное, сказал Павлив. Тем не менее ключевая его задача – обеспечение основания для внесения изменений в конституцию, подчеркнул он."Референдум является прологом для перспективы поглощения Молдавии Румынией и поглощения Молдавией Приднестровья. Сначала Молдавия поглощает Приднестровье, а потом Румыния поглощает Молдавию. Это приблизительно так задумано", - считает политолог.Павлив не ожидает, что после президентских выборов в стране могут произойти массовые волнения, так как "дело оппонентов Санду уже проиграно"."До следующих парламентских выборов вся нынешняя молдавская оппозиция будет поставлена вне закона. Партии будут запрещены, лидеры получат сроки или уголовные преследования, будут вынуждены покинуть страну. Бизнес, поддерживающий оппозицию,будет разрушен. Я считаю ситуацию крайне тяжелой для пророссийских, промолдавских сил. А для сил проамериканских, проевропейских и прорумынских она максимально комфортная", - подытожил Михаил Павлив.Больше о выборах в Молдавии в материале Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.

https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html

молдавия

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, выборы, европа, ренато усатый, михаил павлив, игорь додон, ес, россия, санду майя, победа