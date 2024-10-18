"Не хотите по-хорошему, будем по-плохому": Ищенко о том, почему Зеленский отменил бронирование на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады. Фактически на Украине бронирования больше нет. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому", отметил политолог.
Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать, указал он.
"А вы же помните историю с митрополитом Лонгином, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. (...) Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин", — указал Ищенко.
Но вряд ли киевский режим сразу пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно, подчеркнул эксперт.
"Резюмирую. Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
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