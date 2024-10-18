https://ukraina.ru/20241018/1058150257.html

"Не хотите по-хорошему, будем по-плохому": Ищенко о том, почему Зеленский отменил бронирование на Украине

"Не хотите по-хорошему, будем по-плохому": Ищенко о том, почему Зеленский отменил бронирование на Украине - 18.10.2024 Украина.ру

"Не хотите по-хорошему, будем по-плохому": Ищенко о том, почему Зеленский отменил бронирование на Украине

Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-18T04:15

2024-10-18T04:15

2024-10-18T04:15

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депутат

детали

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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.Владимир Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады. Фактически на Украине бронирования больше нет. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому", отметил политолог.Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать, указал он.Но вряд ли киевский режим сразу пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно, подчеркнул эксперт."Резюмирую. Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину

https://ukraina.ru/20241016/1058147188.html

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новости, украина, россия, угледар, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, мобилизация, депутат, детали, сво, спецоперация