Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад ВСУ, это огромная масса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. Поэтому нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат "дроновый зонтик" при продвижении войск, рассказал эксперт.
Он сообщил, что недавно в Курской области ВСУ пытались перебросить в район Любимовки две колонны боевой техники, но ранним утром они были уничтожены.
"Это говорит о том, что их "дроновый зонтик" ослаб. Хотя во время вторжения [в Курскую область] у них этот зонтик работал. Они за собой тянули инженерную технику. То есть мы врага перехитрили", — подчеркнул Алёхин.
Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад, это огромная масса живой силы, отметил обозреватель.
За последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение ВСУ серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
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