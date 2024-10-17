Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра - 17.10.2024 Украина.ру
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Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра - 17.10.2024 Украина.ру
Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад ВСУ, это огромная масса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-17T04:30
2024-10-17T04:30
новости
курская область
россия
геннадий алехин
детали
сво
спецоперация
украина
дроны
бпла
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Скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. Поэтому нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат "дроновый зонтик" при продвижении войск, рассказал эксперт.Он сообщил, что недавно в Курской области ВСУ пытались перебросить в район Любимовки две колонны боевой техники, но ранним утром они были уничтожены. Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад, это огромная масса живой силы, отметил обозреватель.Но сейчас ВСУ истощаются. Поэтому им приходится перебрасывать силы с других направлений. Курская авантюра аукнулась им ухудшением обстановки под Купянском и под Курахово, указал эксперт.За последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение ВСУ серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
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курская область
россия
украина
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новости, курская область, россия, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, украина, дроны, бпла, курск
Новости, Курская область, Россия, Геннадий Алехин, детали, СВО, Спецоперация, Украина, дроны, БПЛА, Курск

Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра

04:30 17.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад ВСУ, это огромная масса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. Поэтому нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат "дроновый зонтик" при продвижении войск, рассказал эксперт.
Он сообщил, что недавно в Курской области ВСУ пытались перебросить в район Любимовки две колонны боевой техники, но ранним утром они были уничтожены.

"Это говорит о том, что их "дроновый зонтик" ослаб. Хотя во время вторжения [в Курскую область] у них этот зонтик работал. Они за собой тянули инженерную технику. То есть мы врага перехитрили", — подчеркнул Алёхин.

Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад, это огромная масса живой силы, отметил обозреватель.
Но сейчас ВСУ истощаются. Поэтому им приходится перебрасывать силы с других направлений. Курская авантюра аукнулась им ухудшением обстановки под Купянском и под Курахово, указал эксперт.
За последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение ВСУ серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
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Вчера, 06:23
Геополитические результаты СВОДо сих пор большая часть населения России наивно считает, что вот закончится СВО и наступит победный мир, как после Великой Отечественной войны. На самом деле с окончанием СВО Россия лишь избавится от необходимости вести боевые действия и, если получится, сможет вернуть противостояние с Западом в политический, информационный и экономический формат.
 
НовостиКурская областьРоссияГеннадий АлехиндеталиСВОСпецоперацияУкраинадроныБПЛАКурск
 
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