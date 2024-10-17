https://ukraina.ru/20241017/1058130013.html

Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра

Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра - 17.10.2024 Украина.ру

Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра

Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад ВСУ, это огромная масса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-17T04:30

2024-10-17T04:30

2024-10-17T04:30

новости

курская область

россия

геннадий алехин

детали

сво

спецоперация

украина

дроны

бпла

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Скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. Поэтому нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат "дроновый зонтик" при продвижении войск, рассказал эксперт.Он сообщил, что недавно в Курской области ВСУ пытались перебросить в район Любимовки две колонны боевой техники, но ранним утром они были уничтожены. Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад, это огромная масса живой силы, отметил обозреватель.Но сейчас ВСУ истощаются. Поэтому им приходится перебрасывать силы с других направлений. Курская авантюра аукнулась им ухудшением обстановки под Купянском и под Курахово, указал эксперт.За последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение ВСУ серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058120649.html

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новости, курская область, россия, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, украина, дроны, бпла, курск