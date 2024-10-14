Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин - 14.10.2024 Украина.ру
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Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин - 14.10.2024 Украина.ру
Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
Бригады украинской армии соревнуются в создании рекламных кампаний, зарабатывая на войне. Об этом пишет The Washington Post
2024-10-14T12:33
2024-10-14T12:33
новости
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вооруженные силы украины
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"Познакомьтесь с лучшим боевым подразделением Украины — по крайней мере, так говорится в их рекламе", - сказано в публикации издания. Авторы посвятили материал созданию военнослужащими ВСУ рекламной продукции, представленной не только на билбордах в разных регионах Украины."Пулемётчик схватил свое оружие — тело напряжено, взгляд сосредоточен, палец на спусковом крючке. На капоте его Хамви модель в обрезанных шортах и ​​вишнево-красных шпильках откинулась на локти, голые ноги были покрыты пузырями. Солдат прицелился из своего оружия — мойки высокого давления. Вспышки камер", - сказано в комментарии к одной из фотографий.Такую рекламную кампанию проводит 3-я штурмовая бригада ВСУ, сформированная на основе террористического батальона "Азов"*. Бригада надеется, что эта кампания привлечёт новобранцев, которых все больше не хватает на третьем году СВО.В публикации отмечено нарастание общественного негатива к мобилизации. На этом фоне развивается своеобразная коммерциализация, отметило издание."Чтобы лучше вести войну, им нужно её продавать, и мало кто делает это лучше, чем 3-я штурмовая бригада, известная своими инновационными билбордами и каналом на YouTube, приносящим доход, а также противоречивой идеологией своего основателя", - отметило издание.В статье также контатировали уникальность ситуации, когда 130 украинских бригад теперь имеют право напрямую искать новобранцев, полностью избегая национальных призывных центров (ТЦК, переименованных военкоматов)."Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что служить в армии — это круто", - заявила командир медиагруппы Кристина Бондаренко, комментируя рекламную кампанию бригады ВСУ. Под её началом 13 военнослужащих и семь гражданских.В этой кампании участвуют десятки человек. Среди них - арт-директор бригады Влад Кулик, ранее работавший в маркетинге. Они работают над рекламной продукцией. Например, такой: модель в плиссированной школьной юбке лежит на коленях солдата в заднем сиденье американского броневика Humvee.Аналогичные рекламные кампании проводят 93-я механизированная бригада ВСУ, 13-я оперативная бригада и другие подразделения украинской армии. Их билборды оценили журналисты издания США.По словам Бондаренко, кампания помогла собрать от 150 до 200 заявок в день. Хотя только около 1 из 10 заявок заканчивались зачислением.Три рекламные кампании 3-й бригады ВСУ имели свои отличия. Например, во второй кампании украинские солдаты сражались со своими русскими противниками, которых изображали в виде зомби на фоне пейзажей в красных тонах. Третья кампания показывала новобранцев, сидящих в шезлонгах и управляющих дронами на фоне голубого летнего неба. Однако и женская нагота не теряла актуальности."От их сообщений невозможно скрыться, они покрывают более 1000 рекламных щитов по всей Украине, которые, по ее словам, в основном пожертвованы. Цифровая реклама финансируется за счет прибыли с их канала на YouTube, сказала она, который имеет почти 1,3 миллиона подписчиков и приносит более 15 000 долларов ежемесячно. В Instagram** у них еще 115 000 подписчиков. Скоро они надеются расшириться в новую область — мерчандайзинг. Бригада видит это как универсальный магазин, где люди могут купить футболки, нашивки и другие памятные вещи о войне", - сообщило американское издание.Отмечается также, что к началу октября такая реклама появилась по всей Украине и получила неоднозначные отзывы. Один пользователь соцсети назвал это "вызывающим отвращение". Однако кампания заставила людей говорить об этом, констатировали журналисты.* Террористическая организация, запрещённая в России.** В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и InstagramТакже на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуБолее полная картина начала дня в обзоре Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября
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новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, youtube, "азов", всу, потери всу, сво, пиар, реклама, пропаганда
Новости, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Youtube, "Азов", ВСУ, потери ВСУ, СВО, пиар, реклама, пропаганда

Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин

12:33 14.10.2024
 
Модели, фотографы и военнослужащие работают на съемочной площадке для следующей кампании по набору новобранцев 3-й штурмовой бригады в Киеве 31 августа. (Эд Рам для The Washington Post)
Модели, фотографы и военнослужащие работают на съемочной площадке для следующей кампании по набору новобранцев 3-й штурмовой бригады в Киеве 31 августа. (Эд Рам для The Washington Post)
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Бригады украинской армии соревнуются в создании рекламных кампаний, зарабатывая на войне. Об этом пишет The Washington Post
"Познакомьтесь с лучшим боевым подразделением Украины — по крайней мере, так говорится в их рекламе", - сказано в публикации издания.
Авторы посвятили материал созданию военнослужащими ВСУ рекламной продукции, представленной не только на билбордах в разных регионах Украины.
"Пулемётчик схватил свое оружие — тело напряжено, взгляд сосредоточен, палец на спусковом крючке. На капоте его Хамви модель в обрезанных шортах и ​​вишнево-красных шпильках откинулась на локти, голые ноги были покрыты пузырями. Солдат прицелился из своего оружия — мойки высокого давления. Вспышки камер", - сказано в комментарии к одной из фотографий.
Такую рекламную кампанию проводит 3-я штурмовая бригада ВСУ, сформированная на основе террористического батальона "Азов"*. Бригада надеется, что эта кампания привлечёт новобранцев, которых все больше не хватает на третьем году СВО.
В публикации отмечено нарастание общественного негатива к мобилизации. На этом фоне развивается своеобразная коммерциализация, отметило издание.
"Чтобы лучше вести войну, им нужно её продавать, и мало кто делает это лучше, чем 3-я штурмовая бригада, известная своими инновационными билбордами и каналом на YouTube, приносящим доход, а также противоречивой идеологией своего основателя", - отметило издание.
В статье также контатировали уникальность ситуации, когда 130 украинских бригад теперь имеют право напрямую искать новобранцев, полностью избегая национальных призывных центров (ТЦК, переименованных военкоматов).
"Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что служить в армии — это круто", - заявила командир медиагруппы Кристина Бондаренко, комментируя рекламную кампанию бригады ВСУ. Под её началом 13 военнослужащих и семь гражданских.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2024
11:31
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В этой кампании участвуют десятки человек. Среди них - арт-директор бригады Влад Кулик, ранее работавший в маркетинге. Они работают над рекламной продукцией. Например, такой: модель в плиссированной школьной юбке лежит на коленях солдата в заднем сиденье американского броневика Humvee.
Аналогичные рекламные кампании проводят 93-я механизированная бригада ВСУ, 13-я оперативная бригада и другие подразделения украинской армии. Их билборды оценили журналисты издания США.
"Эффективность этих усилий неизвестна. Военные не публикуют данные о количестве добровольных рекрутов, считая эти цифры конфиденциальной информацией. Но набор, похоже, идет на спад, поскольку Украина продолжает отставать от более густонаселенной России в плане ресурсов", - констатировали они.
По словам Бондаренко, кампания помогла собрать от 150 до 200 заявок в день. Хотя только около 1 из 10 заявок заканчивались зачислением.
Три рекламные кампании 3-й бригады ВСУ имели свои отличия. Например, во второй кампании украинские солдаты сражались со своими русскими противниками, которых изображали в виде зомби на фоне пейзажей в красных тонах. Третья кампания показывала новобранцев, сидящих в шезлонгах и управляющих дронами на фоне голубого летнего неба. Однако и женская нагота не теряла актуальности.
"От их сообщений невозможно скрыться, они покрывают более 1000 рекламных щитов по всей Украине, которые, по ее словам, в основном пожертвованы. Цифровая реклама финансируется за счет прибыли с их канала на YouTube, сказала она, который имеет почти 1,3 миллиона подписчиков и приносит более 15 000 долларов ежемесячно. В Instagram** у них еще 115 000 подписчиков.
Скоро они надеются расшириться в новую область — мерчандайзинг. Бригада видит это как универсальный магазин, где люди могут купить футболки, нашивки и другие памятные вещи о войне", - сообщило американское издание.
Отмечается также, что к началу октября такая реклама появилась по всей Украине и получила неоднозначные отзывы. Один пользователь соцсети назвал это "вызывающим отвращение". Однако кампания заставила людей говорить об этом, констатировали журналисты.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
** В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram
Также на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
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