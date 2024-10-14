https://ukraina.ru/20241014/1058072535.html

Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин

Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин - 14.10.2024 Украина.ру

Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин

Бригады украинской армии соревнуются в создании рекламных кампаний, зарабатывая на войне. Об этом пишет The Washington Post

2024-10-14T12:33

2024-10-14T12:33

2024-10-14T12:33

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"Познакомьтесь с лучшим боевым подразделением Украины — по крайней мере, так говорится в их рекламе", - сказано в публикации издания. Авторы посвятили материал созданию военнослужащими ВСУ рекламной продукции, представленной не только на билбордах в разных регионах Украины."Пулемётчик схватил свое оружие — тело напряжено, взгляд сосредоточен, палец на спусковом крючке. На капоте его Хамви модель в обрезанных шортах и ​​вишнево-красных шпильках откинулась на локти, голые ноги были покрыты пузырями. Солдат прицелился из своего оружия — мойки высокого давления. Вспышки камер", - сказано в комментарии к одной из фотографий.Такую рекламную кампанию проводит 3-я штурмовая бригада ВСУ, сформированная на основе террористического батальона "Азов"*. Бригада надеется, что эта кампания привлечёт новобранцев, которых все больше не хватает на третьем году СВО.В публикации отмечено нарастание общественного негатива к мобилизации. На этом фоне развивается своеобразная коммерциализация, отметило издание."Чтобы лучше вести войну, им нужно её продавать, и мало кто делает это лучше, чем 3-я штурмовая бригада, известная своими инновационными билбордами и каналом на YouTube, приносящим доход, а также противоречивой идеологией своего основателя", - отметило издание.В статье также контатировали уникальность ситуации, когда 130 украинских бригад теперь имеют право напрямую искать новобранцев, полностью избегая национальных призывных центров (ТЦК, переименованных военкоматов)."Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что служить в армии — это круто", - заявила командир медиагруппы Кристина Бондаренко, комментируя рекламную кампанию бригады ВСУ. Под её началом 13 военнослужащих и семь гражданских.В этой кампании участвуют десятки человек. Среди них - арт-директор бригады Влад Кулик, ранее работавший в маркетинге. Они работают над рекламной продукцией. Например, такой: модель в плиссированной школьной юбке лежит на коленях солдата в заднем сиденье американского броневика Humvee.Аналогичные рекламные кампании проводят 93-я механизированная бригада ВСУ, 13-я оперативная бригада и другие подразделения украинской армии. Их билборды оценили журналисты издания США.По словам Бондаренко, кампания помогла собрать от 150 до 200 заявок в день. Хотя только около 1 из 10 заявок заканчивались зачислением.Три рекламные кампании 3-й бригады ВСУ имели свои отличия. Например, во второй кампании украинские солдаты сражались со своими русскими противниками, которых изображали в виде зомби на фоне пейзажей в красных тонах. Третья кампания показывала новобранцев, сидящих в шезлонгах и управляющих дронами на фоне голубого летнего неба. Однако и женская нагота не теряла актуальности."От их сообщений невозможно скрыться, они покрывают более 1000 рекламных щитов по всей Украине, которые, по ее словам, в основном пожертвованы. Цифровая реклама финансируется за счет прибыли с их канала на YouTube, сказала она, который имеет почти 1,3 миллиона подписчиков и приносит более 15 000 долларов ежемесячно. В Instagram** у них еще 115 000 подписчиков. Скоро они надеются расшириться в новую область — мерчандайзинг. Бригада видит это как универсальный магазин, где люди могут купить футболки, нашивки и другие памятные вещи о войне", - сообщило американское издание.Отмечается также, что к началу октября такая реклама появилась по всей Украине и получила неоднозначные отзывы. Один пользователь соцсети назвал это "вызывающим отвращение". Однако кампания заставила людей говорить об этом, констатировали журналисты.* Террористическая организация, запрещённая в России.** В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и InstagramТакже на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуБолее полная картина начала дня в обзоре Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября

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