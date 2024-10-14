Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
Модели, фотографы и военнослужащие работают на съемочной площадке для следующей кампании по набору новобранцев 3-й штурмовой бригады в Киеве 31 августа. (Эд Рам для The Washington Post)
Бригады украинской армии соревнуются в создании рекламных кампаний, зарабатывая на войне. Об этом пишет The Washington Post
"Познакомьтесь с лучшим боевым подразделением Украины — по крайней мере, так говорится в их рекламе", - сказано в публикации издания.
Авторы посвятили материал созданию военнослужащими ВСУ рекламной продукции, представленной не только на билбордах в разных регионах Украины.
"Пулемётчик схватил свое оружие — тело напряжено, взгляд сосредоточен, палец на спусковом крючке. На капоте его Хамви модель в обрезанных шортах и вишнево-красных шпильках откинулась на локти, голые ноги были покрыты пузырями. Солдат прицелился из своего оружия — мойки высокого давления. Вспышки камер", - сказано в комментарии к одной из фотографий.
Такую рекламную кампанию проводит 3-я штурмовая бригада ВСУ, сформированная на основе террористического батальона "Азов"*. Бригада надеется, что эта кампания привлечёт новобранцев, которых все больше не хватает на третьем году СВО.
В публикации отмечено нарастание общественного негатива к мобилизации. На этом фоне развивается своеобразная коммерциализация, отметило издание.
"Чтобы лучше вести войну, им нужно её продавать, и мало кто делает это лучше, чем 3-я штурмовая бригада, известная своими инновационными билбордами и каналом на YouTube, приносящим доход, а также противоречивой идеологией своего основателя", - отметило издание.
В статье также контатировали уникальность ситуации, когда 130 украинских бригад теперь имеют право напрямую искать новобранцев, полностью избегая национальных призывных центров (ТЦК, переименованных военкоматов).
"Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что служить в армии — это круто", - заявила командир медиагруппы Кристина Бондаренко, комментируя рекламную кампанию бригады ВСУ. Под её началом 13 военнослужащих и семь гражданских.
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В этой кампании участвуют десятки человек. Среди них - арт-директор бригады Влад Кулик, ранее работавший в маркетинге. Они работают над рекламной продукцией. Например, такой: модель в плиссированной школьной юбке лежит на коленях солдата в заднем сиденье американского броневика Humvee.
Аналогичные рекламные кампании проводят 93-я механизированная бригада ВСУ, 13-я оперативная бригада и другие подразделения украинской армии. Их билборды оценили журналисты издания США.
"Эффективность этих усилий неизвестна. Военные не публикуют данные о количестве добровольных рекрутов, считая эти цифры конфиденциальной информацией. Но набор, похоже, идет на спад, поскольку Украина продолжает отставать от более густонаселенной России в плане ресурсов", - констатировали они.
По словам Бондаренко, кампания помогла собрать от 150 до 200 заявок в день. Хотя только около 1 из 10 заявок заканчивались зачислением.
Три рекламные кампании 3-й бригады ВСУ имели свои отличия. Например, во второй кампании украинские солдаты сражались со своими русскими противниками, которых изображали в виде зомби на фоне пейзажей в красных тонах. Третья кампания показывала новобранцев, сидящих в шезлонгах и управляющих дронами на фоне голубого летнего неба. Однако и женская нагота не теряла актуальности.
"От их сообщений невозможно скрыться, они покрывают более 1000 рекламных щитов по всей Украине, которые, по ее словам, в основном пожертвованы. Цифровая реклама финансируется за счет прибыли с их канала на YouTube, сказала она, который имеет почти 1,3 миллиона подписчиков и приносит более 15 000 долларов ежемесячно. В Instagram** у них еще 115 000 подписчиков.
Скоро они надеются расшириться в новую область — мерчандайзинг. Бригада видит это как универсальный магазин, где люди могут купить футболки, нашивки и другие памятные вещи о войне", - сообщило американское издание.
Отмечается также, что к началу октября такая реклама появилась по всей Украине и получила неоднозначные отзывы. Один пользователь соцсети назвал это "вызывающим отвращение". Однако кампания заставила людей говорить об этом, констатировали журналисты.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
** В тексте содержится упоминание запрещенных организаций (Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram
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