Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году - 13.10.2024 Украина.ру
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Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году - 13.10.2024 Украина.ру
Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
Владимир Зеленский лично распорядился активизировать мобилизацию на Украине. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Легитимный".
2024-10-13T10:03
2024-10-13T10:04
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"Наш источник сообщает, что все показательные рейды ТЦК - это только верхушка всей игры ОП. Это приказ лично Зеленского, который поставил задачу всей силовой системе, загнать в армию за эти 3 месяца - 200 тысяч солдат, которые необходимы для пополнения резервов и возможности оборонятся. Также планы на 2025 год - 600 тысяч мобилизованных", - сказано в публикации.Авторы телеграм-канала отметили, что пополнение ВСУ по 50 тысяч человек в месяц должно снова вернуть ВСУ преимущество в живой силе над российской армией, которая стабильно пополняется и растёт на 30-40 тысяч в месяц."Именно живой силой будет воевать ВСУ будущий год. Потери при таком раскладе будут колоссальны, но Зеленскому и Ермаку они не важны, им важно удержать власть и убедить спонсоров в том, что они лучшие "менеджеры" для их игры. Интересов украинского народа в этом нет. Народ всего лишь расходный материал", - констатировал "Легитимый".Накануне в украинских регионах активизировались мобилизационные мероприятия по насильственной мобилизации. Телеграм-каналы опубликовали новые видеозаписи силового захвата мужчин призывного возраста.Тем временем усилия нынешнего руководства Украины мобилизовать сбежавших за границу соотечественников не увенчались успехом. Ряд стран ЕС отказали Киеву в принуждении украинцев возвращаться на родину. Потерпела крах инициатива по созданию в Польше из мигрантов "украинского легиона".Тем временем Берлин прекращает поставки тяжёлых вооружений защитникам режима Зеленского. Подробности в публикации Германия завершила поставки военной техники на УкраинуРанее в новостях: Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам Также выяснилось, что Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы
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новости, украина, польша, владимир зеленский, андрей ермак, ес, всу, мобилизация, минобороны украины, военком
Новости, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, ЕС, ВСУ, мобилизация, Минобороны Украины, военком

Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

10:03 13.10.2024 (обновлено: 10:04 13.10.2024)
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Владимир Зеленский лично распорядился активизировать мобилизацию на Украине. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Легитимный".
"Наш источник сообщает, что все показательные рейды ТЦК - это только верхушка всей игры ОП. Это приказ лично Зеленского, который поставил задачу всей силовой системе, загнать в армию за эти 3 месяца - 200 тысяч солдат, которые необходимы для пополнения резервов и возможности оборонятся. Также планы на 2025 год - 600 тысяч мобилизованных", - сказано в публикации.
Авторы телеграм-канала отметили, что пополнение ВСУ по 50 тысяч человек в месяц должно снова вернуть ВСУ преимущество в живой силе над российской армией, которая стабильно пополняется и растёт на 30-40 тысяч в месяц.
"Именно живой силой будет воевать ВСУ будущий год. Потери при таком раскладе будут колоссальны, но Зеленскому и Ермаку они не важны, им важно удержать власть и убедить спонсоров в том, что они лучшие "менеджеры" для их игры. Интересов украинского народа в этом нет. Народ всего лишь расходный материал", - констатировал "Легитимый".
Накануне в украинских регионах активизировались мобилизационные мероприятия по насильственной мобилизации. Телеграм-каналы опубликовали новые видеозаписи силового захвата мужчин призывного возраста.
Тем временем усилия нынешнего руководства Украины мобилизовать сбежавших за границу соотечественников не увенчались успехом. Ряд стран ЕС отказали Киеву в принуждении украинцев возвращаться на родину. Потерпела крах инициатива по созданию в Польше из мигрантов "украинского легиона".
Тем временем Берлин прекращает поставки тяжёлых вооружений защитникам режима Зеленского. Подробности в публикации Германия завершила поставки военной техники на Украину
Ранее в новостях: Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам
Также выяснилось, что Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы
 
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