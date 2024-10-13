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Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году - 13.10.2024 Украина.ру

Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

Владимир Зеленский лично распорядился активизировать мобилизацию на Украине. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Легитимный".

2024-10-13T10:03

2024-10-13T10:03

2024-10-13T10:04

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"Наш источник сообщает, что все показательные рейды ТЦК - это только верхушка всей игры ОП. Это приказ лично Зеленского, который поставил задачу всей силовой системе, загнать в армию за эти 3 месяца - 200 тысяч солдат, которые необходимы для пополнения резервов и возможности оборонятся. Также планы на 2025 год - 600 тысяч мобилизованных", - сказано в публикации.Авторы телеграм-канала отметили, что пополнение ВСУ по 50 тысяч человек в месяц должно снова вернуть ВСУ преимущество в живой силе над российской армией, которая стабильно пополняется и растёт на 30-40 тысяч в месяц."Именно живой силой будет воевать ВСУ будущий год. Потери при таком раскладе будут колоссальны, но Зеленскому и Ермаку они не важны, им важно удержать власть и убедить спонсоров в том, что они лучшие "менеджеры" для их игры. Интересов украинского народа в этом нет. Народ всего лишь расходный материал", - констатировал "Легитимый".Накануне в украинских регионах активизировались мобилизационные мероприятия по насильственной мобилизации. Телеграм-каналы опубликовали новые видеозаписи силового захвата мужчин призывного возраста.Тем временем усилия нынешнего руководства Украины мобилизовать сбежавших за границу соотечественников не увенчались успехом. Ряд стран ЕС отказали Киеву в принуждении украинцев возвращаться на родину. Потерпела крах инициатива по созданию в Польше из мигрантов "украинского легиона".Тем временем Берлин прекращает поставки тяжёлых вооружений защитникам режима Зеленского. Подробности в публикации Германия завершила поставки военной техники на УкраинуРанее в новостях: Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам Также выяснилось, что Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы

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новости, украина, польша, владимир зеленский, андрей ермак, ес, всу, мобилизация, минобороны украины, военком