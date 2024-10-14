https://ukraina.ru/20241014/1058067395.html

Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября

Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру

Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября

Более чем тысячу курян разыскивают их родственники. Поступают сведения о насильственно удерживаемых ВСУ мирных жителях

2024-10-14T08:05

2024-10-14T08:05

2024-10-14T09:53

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В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, рассказала в интервью "Аргументам и фактам" федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова."В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких (насильно вывезенных Вооружёнными силами Украины жителей Курской области. — Ред.) людей, от родственников, пытающихся их разыскать", — отметила Москалькова.Она подчеркнула, что насильный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции."Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку… Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — отметила Москалькова.Она сообщила, что на предстоящей встрече с Лубинцом в первоочередном порядке поднимет эту тему.Кроме того, омбудсмен сообщила, что из Курской области после наступления ВСУ эвакуировали более 112 тыс. человек, из них более 12 тыс. находятся в пунктах временного размещения и у социальных учреждениях, остальные живут у родственников."По данным МЧС, эвакуировано было 112 337 человек. В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Ещё свыше 100 тыс. разместились самостоятельно у родственников и знакомых", — отметила Москалькова.При этом 40 тыс. жителей отказались эвакуироваться."Есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах", — рассказала Москалькова.Она также сообщила, что с сотрудниками регулярно посещает ПВР, где находятся жители Курской, Белгородской областей и других регионов России."Многие ведь ещё два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой Народных Республик", — напомнила Москалькова.Она сообщила, что сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей."Конечно, у людей возникает множество вопросов юридического характера. Какой будет компенсация за утраченное имущество, можно ли получить выплаты за пределами своего региона, как решить вопрос с образованием детей и т. д. Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках, — они не успели даже обувь взять. Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства. И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить, — когда они смогут вернуться домой", — отметила Москалькова.По её словам, сегодня эти люди особенно нуждаются в сопереживании."Базовыми вещами — спальным местом, постельным бельем, бесплатным питанием — все обеспечены. Гуманитарная помощь поступает постоянно. По данным МЧС, доставлено уже около 4,4 тысячи тонн различных грузов из разных регионов страны. Дети, все до одного, получили возможность учиться в школе или пойти в детский сад. Единственное, не всем хватает планшетов, чтобы делать электронные домашние задания. Решаем эту проблему вместе с волонтерами, благотворительными фондами, Российским Красным Крестом", — рассказала омбудсмен.Что же до взрослых, то они находят работу на новом месте."Очень многие обращаются с просьбами о трудоустройстве. И почти в каждом ПВР есть человек из администрации региона, который в этом помогает. Большинство работу находит, в том числе непосредственно в ПВР. Мы со своей стороны тоже помогаем в поиске рабочих мест", — отметила Москалькова.Ранее в сети появились видео насильственного вывоза из Курской области мирных жителей. Одно из самых известных таких видео появилось 17 августа. На нём было запечатлено, как украинские военные сгоняли и увозили срочников и мирных жителей с окраин Суджи"Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", — подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных."Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками.Военнопленными оказались бойцы разведки 61-й омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей."Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали, или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопорядка", — рассказал пленный Панченко.На уточняющий вопрос Алаудинова, зачем украинские военные брали в плен гражданских, Панченко ответил, что не знает."Я не знаю. Пехота передавала их", — признался Панченко.Позднее, 10 октября в комментарии РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачёв сообщил, что украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город."Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание... в основном то, что сами находят в магазинах, которые ещё не совсем разграбленные, по другим домам", — рассказал Богачёв.По его словам, людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов. Покидать Суджу им запрещено.При этом некоторым жителям удается сбежать выбраться, рассказал Богачёв. Они подтверждают, что украинские военные держат мирных граждан в подвале.О работе операторов БПЛА — в статье Игоря Гомольского "Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении".

https://ukraina.ru/20241013/1058065843.html

https://ukraina.ru/20241013/1058060413.html

https://ukraina.ru/20241013/1058058255.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, апти алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, мчс