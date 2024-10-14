Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру
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Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября
Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру
Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября
Более чем тысячу курян разыскивают их родственники. Поступают сведения о насильственно удерживаемых ВСУ мирных жителях
2024-10-14T08:05
2024-10-14T09:53
эксклюзив
хроники
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
апти алаудинов
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
мчс
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В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, рассказала в интервью "Аргументам и фактам" федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова."В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких (насильно вывезенных Вооружёнными силами Украины жителей Курской области. — Ред.) людей, от родственников, пытающихся их разыскать", — отметила Москалькова.Она подчеркнула, что насильный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции."Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку… Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — отметила Москалькова.Она сообщила, что на предстоящей встрече с Лубинцом в первоочередном порядке поднимет эту тему.Кроме того, омбудсмен сообщила, что из Курской области после наступления ВСУ эвакуировали более 112 тыс. человек, из них более 12 тыс. находятся в пунктах временного размещения и у социальных учреждениях, остальные живут у родственников."По данным МЧС, эвакуировано было 112 337 человек. В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Ещё свыше 100 тыс. разместились самостоятельно у родственников и знакомых", — отметила Москалькова.При этом 40 тыс. жителей отказались эвакуироваться."Есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах", — рассказала Москалькова.Она также сообщила, что с сотрудниками регулярно посещает ПВР, где находятся жители Курской, Белгородской областей и других регионов России."Многие ведь ещё два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой Народных Республик", — напомнила Москалькова.Она сообщила, что сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей."Конечно, у людей возникает множество вопросов юридического характера. Какой будет компенсация за утраченное имущество, можно ли получить выплаты за пределами своего региона, как решить вопрос с образованием детей и т. д. Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках, — они не успели даже обувь взять. Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства. И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить, — когда они смогут вернуться домой", — отметила Москалькова.По её словам, сегодня эти люди особенно нуждаются в сопереживании."Базовыми вещами — спальным местом, постельным бельем, бесплатным питанием — все обеспечены. Гуманитарная помощь поступает постоянно. По данным МЧС, доставлено уже около 4,4 тысячи тонн различных грузов из разных регионов страны. Дети, все до одного, получили возможность учиться в школе или пойти в детский сад. Единственное, не всем хватает планшетов, чтобы делать электронные домашние задания. Решаем эту проблему вместе с волонтерами, благотворительными фондами, Российским Красным Крестом", — рассказала омбудсмен.Что же до взрослых, то они находят работу на новом месте."Очень многие обращаются с просьбами о трудоустройстве. И почти в каждом ПВР есть человек из администрации региона, который в этом помогает. Большинство работу находит, в том числе непосредственно в ПВР. Мы со своей стороны тоже помогаем в поиске рабочих мест", — отметила Москалькова.Ранее в сети появились видео насильственного вывоза из Курской области мирных жителей. Одно из самых известных таких видео появилось 17 августа. На нём было запечатлено, как украинские военные сгоняли и увозили срочников и мирных жителей с окраин Суджи"Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", — подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных."Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками.Военнопленными оказались бойцы разведки 61-й омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей."Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали, или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопорядка", — рассказал пленный Панченко.На уточняющий вопрос Алаудинова, зачем украинские военные брали в плен гражданских, Панченко ответил, что не знает."Я не знаю. Пехота передавала их", — признался Панченко.Позднее, 10 октября в комментарии РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачёв сообщил, что украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город."Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание... в основном то, что сами находят в магазинах, которые ещё не совсем разграбленные, по другим домам", — рассказал Богачёв.По его словам, людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов. Покидать Суджу им запрещено.При этом некоторым жителям удается сбежать выбраться, рассказал Богачёв. Они подтверждают, что украинские военные держат мирных граждан в подвале.О работе операторов БПЛА — в статье Игоря Гомольского "Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении".
https://ukraina.ru/20241013/1058065843.html
https://ukraina.ru/20241013/1058060413.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, апти алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, мчс
Эксклюзив, Хроники, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Апти Алаудинов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, МЧС

Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября

08:05 14.10.2024 (обновлено: 09:53 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДоставка гумпомощи в село Большое Солдатское Курской области
Доставка гумпомощи в село Большое Солдатское Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Более чем тысячу курян разыскивают их родственники. Поступают сведения о насильственно удерживаемых ВСУ мирных жителях
В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, рассказала в интервью "Аргументам и фактам" федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких (насильно вывезенных Вооружёнными силами Украины жителей Курской области. — Ред.) людей, от родственников, пытающихся их разыскать", — отметила Москалькова.
Она подчеркнула, что насильный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции.
"Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку… Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — отметила Москалькова.
Она сообщила, что на предстоящей встрече с Лубинцом в первоочередном порядке поднимет эту тему.
Кроме того, омбудсмен сообщила, что из Курской области после наступления ВСУ эвакуировали более 112 тыс. человек, из них более 12 тыс. находятся в пунктах временного размещения и у социальных учреждениях, остальные живут у родственников.
"По данным МЧС, эвакуировано было 112 337 человек. В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Ещё свыше 100 тыс. разместились самостоятельно у родственников и знакомых", — отметила Москалькова.
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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При этом 40 тыс. жителей отказались эвакуироваться.
"Есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах", — рассказала Москалькова.
Она также сообщила, что с сотрудниками регулярно посещает ПВР, где находятся жители Курской, Белгородской областей и других регионов России.
"Многие ведь ещё два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой Народных Республик", — напомнила Москалькова.
Она сообщила, что сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей.
"Конечно, у людей возникает множество вопросов юридического характера. Какой будет компенсация за утраченное имущество, можно ли получить выплаты за пределами своего региона, как решить вопрос с образованием детей и т. д. Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках, — они не успели даже обувь взять. Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали. С болью и слезами рассказывают о том, как лишились всего — жилья, налаженного хозяйства. И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить, — когда они смогут вернуться домой", — отметила Москалькова.
По её словам, сегодня эти люди особенно нуждаются в сопереживании.
"Базовыми вещами — спальным местом, постельным бельем, бесплатным питанием — все обеспечены. Гуманитарная помощь поступает постоянно. По данным МЧС, доставлено уже около 4,4 тысячи тонн различных грузов из разных регионов страны. Дети, все до одного, получили возможность учиться в школе или пойти в детский сад. Единственное, не всем хватает планшетов, чтобы делать электронные домашние задания. Решаем эту проблему вместе с волонтерами, благотворительными фондами, Российским Красным Крестом", — рассказала омбудсмен.
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Что же до взрослых, то они находят работу на новом месте.
"Очень многие обращаются с просьбами о трудоустройстве. И почти в каждом ПВР есть человек из администрации региона, который в этом помогает. Большинство работу находит, в том числе непосредственно в ПВР. Мы со своей стороны тоже помогаем в поиске рабочих мест", — отметила Москалькова.
Ранее в сети появились видео насильственного вывоза из Курской области мирных жителей. Одно из самых известных таких видео появилось 17 августа. На нём было запечатлено, как украинские военные сгоняли и увозили срочников и мирных жителей с окраин Суджи
"Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", — подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.
Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных.
"Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.
Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками.
Военнопленными оказались бойцы разведки 61-й омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей.
"Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали, или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопорядка", — рассказал пленный Панченко.
На уточняющий вопрос Алаудинова, зачем украинские военные брали в плен гражданских, Панченко ответил, что не знает.
"Я не знаю. Пехота передавала их", — признался Панченко.
Дональд Трамп
Вчера, 08:56
Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октябряКандидат в президенты США Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны в ближайшие месяцы
Позднее, 10 октября в комментарии РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачёв сообщил, что украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город.
"Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание... в основном то, что сами находят в магазинах, которые ещё не совсем разграбленные, по другим домам", — рассказал Богачёв.
По его словам, людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов. Покидать Суджу им запрещено.
При этом некоторым жителям удается сбежать выбраться, рассказал Богачёв. Они подтверждают, что украинские военные держат мирных граждан в подвале.
О работе операторов БПЛА — в статье Игоря Гомольского "Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении".
 
ЭксклюзивХроникиКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаАпти АлаудиновРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныМЧС
 
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