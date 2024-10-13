Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России - 13.10.2024 Украина.ру
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Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России
Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России - 13.10.2024 Украина.ру
Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России
Существует огромное количество организаций, которые обещают вам сделать все оперативно, пройти "все муки ада". Вы приходите туда, заполняете анкету, платите 5 тысяч рублей, а потом о вас забывают
2024-10-13T06:37
2024-10-13T06:37
россия
сша
запад
миграция
госдума
новости
грег вайнер
мария бутина
украина.ру
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.На примере американца или немца, который приехал в РФ, эксперт объяснил ситуацию в России с иностранными гражданами.Он заметил, что посольство США дает визы российским гражданам на 3 года. Даже при всей нынешней геополитической ситуации, добавил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, какая работа проводится ее департаментом.“Мы работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме”, — прокомментировала Бутина.Более подробно о гражданах, которые желают переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовПолный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию
https://ukraina.ru/20241011/1058013163.html
россия
сша
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россия, сша, запад, миграция, госдума, новости, грег вайнер, мария бутина, украина.ру, детали
Россия, США, Запад, миграция, Госдума, Новости, Грег Вайнер, Мария Бутина, Украина.ру, детали

Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России

06:37 13.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСША приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Существует огромное количество организаций, которые обещают вам сделать все оперативно, пройти "все муки ада". Вы приходите туда, заполняете анкету, платите 5 тысяч рублей, а потом о вас забывают
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
На примере американца или немца, который приехал в РФ, эксперт объяснил ситуацию в России с иностранными гражданами.
“Иностранец может получить визу в посольстве только на один год. А он хочет приехать на родину, сходить на могилы родственников, поездить по стране. Раньше, например, американцы получали визу на три года, многократно. Это давало человеку возможность осмотреться, приехать – уехать, найти и купить жилье — то есть маневр во времени. Человек купил квартиру за 8–10 миллионов рублей, стал в нее приезжать. Пожил, посмотрел и пришел к выводу, что готов перевозить свою семью в Россию”, — подробно описал Вайнер.
Он заметил, что посольство США дает визы российским гражданам на 3 года. Даже при всей нынешней геополитической ситуации, добавил эксперт.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, какая работа проводится ее департаментом.
“Мы работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.
У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме”, — прокомментировала Бутина.
Более подробно о гражданах, которые желают переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Полный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию
 
РоссияСШАЗападмиграцияГосдумаНовостиГрег ВайнерМария БутинаУкраина.рудетали
 
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