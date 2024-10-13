https://ukraina.ru/20241013/1058030183.html

Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России

Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России - 13.10.2024 Украина.ру

Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России

Существует огромное количество организаций, которые обещают вам сделать все оперативно, пройти "все муки ада". Вы приходите туда, заполняете анкету, платите 5 тысяч рублей, а потом о вас забывают

2024-10-13T06:37

2024-10-13T06:37

2024-10-13T06:37

россия

сша

запад

миграция

госдума

новости

грег вайнер

мария бутина

украина.ру

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102590/81/1025908101_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_daf2ebef398b7a510f1173de2cbec694.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.На примере американца или немца, который приехал в РФ, эксперт объяснил ситуацию в России с иностранными гражданами.Он заметил, что посольство США дает визы российским гражданам на 3 года. Даже при всей нынешней геополитической ситуации, добавил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, какая работа проводится ее департаментом.“Мы работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме”, — прокомментировала Бутина.Более подробно о гражданах, которые желают переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовПолный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию

https://ukraina.ru/20241011/1058013163.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, запад, миграция, госдума, новости, грег вайнер, мария бутина, украина.ру, детали