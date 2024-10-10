https://ukraina.ru/20241010/1057997078.html

Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию

Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию - 10.10.2024 Украина.ру

Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию

Почему иностранцы мужчины выбирают русских жен? Как Борис Ельцин устроил миграционный "бум"? Что сделал Китай, чтобы получить состоятельных иммигрантов?

2024-10-10T04:39

2024-10-10T04:39

2024-10-10T04:39

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.рув преддверие конференции, посвященной вопросам иммиграции в РФ иностранных граждан из развитых стран Европы и Америки ответил политолог, американист Грег Вайнер.Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.— Грег, расскажите о ваших впечатлениях о жизни в России как человека, который после продолжительного пребывания в Штатах вернулся на родину.— Первый раз на эту тему я задумался в 2018 году во время проведения в Москве Чемпионата мира по футболу, когда мне буквально пришлось "спасать" иностранцев в метро и на улицах столицы. Туристы, не знающие русского языка, сталкивались с трудностями, например, не могли найти нужный адрес, пункт обмена денег и такое прочее.При этом помощи от россиян было мало, потому что немногие говорят по-английски, и лично я заметил тенденцию у россиян не учить иностранные языки.— Я была волонтером на Чемпионате мира по футболу. Везде по Москве стояли пункты, где добровольцы помогали иностранцам найти нужное место и отвечали на вопросы на их родном языке.— Тем не менее, этого было недостаточно.И я считаю, что основная преграда, сдерживающая приезд в Россию людей, которые симпатизируют стране и культуре, — колоссальный языковой барьер. Поэтому иностранцы-мужчины, которые приезжают в Россию и испытывают языковые проблемы, как правило, женятся на русских женщинах. Через русскоязычных жен они общаются с миром.Исходя из этого, для переезда в Россию мы можем рассматривать только тех людей, у которых нет языкового барьера. Это зачастую те, кто давно живет на Западе, в массе своей — люди 30–40 лет, которые планируют вернуться на родину и провести остаток своей жизни там, где нет проблем с языком и им близка культура.— Насколько давят на европейцев и американцев политические репрессии и ЛГБТ*-повестка?— Если мы говорим о русскоязычных людях, которые прожили за рубежом 30–40 лет, как правило, они сохранили свой консерватизм и, естественно, с удовольствием переезжают в Россию, где запрещены ЛГБТ*.Тех, кто переезжает в РФ в результате политических репрессий единицы. Лично я знаю только несколько таких иммигрантов.— Кризис в экономике и бешеные цены на Западе являются причиной переезда иностранных граждан в Россию?— Экономика, да. Например, таких льготы пенсионерам, которые есть в Москве, мало где встретишь.В то же время гражданин США, получающий пенсию, допустим 1200 долларов в месяц, может вполне жить на нее в России. Но вопрос, как он ее сюда будет переводить? Потому что официально перевести невозможно, а все пересылки через друзей и полулегальные каналы не очень надежный способ.Или опять же человек хочет перевести со счета в иностранном банке деньги, допустим 100 тысяч долларов, чтобы купить квартиру в России, как это сделать? Тут немало сложностей.— Какие еще проблемы вы видите на миграционном направлении?— Человек, допустим американец или немец, приезжает в РФ и может получить визу в посольстве только на один год. А он хочет приехать на родину, сходить на могилы родственников, поездить по стране. Ему требуется виза не на месяц, не на два или три месяца, а, как минимум, на 1–2 года.Раньше, например, американцы получали визу на три года, многократно. Это давало человеку возможность осмотреться, приехать – уехать, найти и купить жилье — то есть маневр во времени. Человек купил квартиру за 8–10 миллионов рублей, стал в нее приезжать. Пожил, посмотрел и пришел к выводу, что готов перевозить свою семью в Россию.Кстати, посольство США дает визы российским гражданам на 3 года. Даже при всей нынешней геополитической ситуации.Теперь ещё момент. Человеку из недружественной страны без гражданства РФ можно купить недвижимость в России, а продать нельзя, согласно Указу президента РФ от марта 2022 года.А получение гражданства в России — процесс достаточно долгий и сложно. Порой на это может уйти несколько лет. А ведь не все готовы годами ждать, ходить на улицу Сахарова, пробиваться там через толпы граждан, ночевать сутками и так далее.При этом существует огромное количество организаций, которые вам все обещают оперативно сделать, пройти "все муки ада". Вы приходите туда, заполняете анкету, платите 5 тысяч рублей, а потом о вас забывают. И это абсолютно безнаказанно: такие центры неподотчетны никому и ведут себя безответственно.То есть получается, если иностранец решит продать однокомнатную квартиру, чтобы купить трехкомнатную жилплощадь для перевоза в Россию своей семьи, он не сможет этого сделать. И, получается, мы теряем не одного человека, возможно, будущего гражданина, работника РФ и так далее, а несколько человек - его семью.Также есть проблема с бизнесом. Человек с иностранным паспортом практически не может открыть бизнес в России. Это дикая головоломка и огромные налоги. А ведь Россия ждет инвесторов и борется за них. Есть целая программа для таких иммигрантов.— Да проблем много, но в России довольно неплохой социальный пакет, бесплатная медицина и так далее. Например, я знаю историю о том, что в 2020 году в Москву приехала семья, которая жила в разных странах. Когда они заболели ковидом, их разместили в больнице и за месяц всю семью поставили на ноги. Они заявили, что случись беда с ними в той же Канаде, их бы уже в живых не было — там, если нет денег, всем на тебе наплевать. Это разве не один из плюсов проживания в России?— Социальный пакет полагается только гражданам Российской Федерации. А проблемы с получением гражданства мы обсудили выше.Что касается медицины, лично я во время пандемии коронавируса столкнулся с тем, что без ОМС я даже прививки сделать не мог. Как гражданина из недружественной страны, меня отказались вакцинировать.Хотя, например, в городе Нью-Йорке прививку от коронавируса делали всем желающим…— Какой, по вашему, должна быть иммиграционная политика в России?— Я считаю, что иммиграционная политика должна быть, что называется, simplified. Очень простой, ясной и четкой.Если человек приехал в Российскую Федерацию, у него нет проблем со знанием языка и с пониманием культуры, сдал экзамены, он должен получать гражданство в течение 2 недель.Так было раньше при Ельцине, когда в 1993 году он подписал указ: если вы родились на территории РСФСР, хорошо знаете язык, то подаете документы на гражданство и через 2 недели получаете паспорт. Этот закон был в 2002 году отменен.— Борис Ельцин, помимо всего этого, развалил Советский союз на радость западникам.— Тут речь не о том. Закон о миграции был направлен как раз на привлечение русскоязычных граждан. Человек прошел собеседование в соответствующей службе, получил печать, через 2 недели пришел и забрал паспорт.Тем более сейчас российские консулаты в странах особенно не загружены, и люди могли бы свободно туда приходить, сдавать экзамены, получать соответствующие документы и после этого ехать в Россию.Кроме того, учитывая новые инициативы российских законодателей о том, что человек должен иметь только один паспорт, считаю, что вида на жительство (ВНЖ) для иностранца достаточно.Пусть у него будет, например, американский паспорт и ВНЖ в России. Вид на жительство — это как грин-карта в США. Многие иностранцы живут в Америке с грин-картой долгие годы, не получая американского гражданства, и им этого вполне хватает.Вот в чем дело. Тогда миграция начнет идти по-настоящему, тогда тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию.Народ с удовольствием поедет, потому что очень многие сохранили русский язык, культуру. Многие родители, бабушки и дедушки воспитывают своих внуков и детей на русском языке, на русских мультфильмах и сказках.Например, в той же Риге более 8 магазинов русской книги. Это огромные залы, и там ежедневно собираются толпы людей.Все надо упростить и упорядочить. Тогда можно разворачиваться, в том числе и обычным людям, и иностранному бизнесу. Между прочим, Китай начинал с этого. Дэн Сяопин открыл 10 свободных экономических зон, и в Китай потянулись иммигранты с инвестициями.О том, почему миграционное законодательство необходимо ужесточать, а не упрощать в интервью Анны Черкасовой с героем России Сергеем Липовым об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго.*ЛГБТ — запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум "Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной Думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в онлайн режиме на сайте "Украина.ру"

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, москва, запад, борис ельцин, грег вайнер, релоканты, мигранты, соотечественники, сша, пенсии