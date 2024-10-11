https://ukraina.ru/20241011/1058025437.html

Илон Маск: "Если Трамп проиграет, мне капец". Почему миллиардер считает Харрис куклой

Илон Маск: "Если Трамп проиграет, мне капец". Почему миллиардер считает Харрис куклой - 11.10.2024 Украина.ру

Илон Маск: "Если Трамп проиграет, мне капец". Почему миллиардер считает Харрис куклой

Пока американцы боролись с ураганами, произошло событие, которое способно по-своему повлиять на политическую погоду в Америке.

2024-10-11T12:05

2024-10-11T12:05

2024-10-11T12:35

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Илон Маск впервые появился на митинге Трампа в городе Батлер – то есть, именно там где на бывшего американского лидера было совершено покушение.Предприниматель непосредственно держал себя перед камерами, что явно было направлено на молодежную аудиторию и довольно удачно дополняло солидную монументальность Трампа. А Дональд, в свою очередь, пообещал ему помочь отправить космический шаттл на Марс.По данным американских медиа, включая Politico, в последующие недели Маск планирует принимать более активное участие в предвыборной кампании Трампа – особенно в колеблющемся штате Пенсильвания, где силы сторон примерно равны, и на предстоящих выборах может решиться многое.Сразу после этого Илон Маск дал большое интервью популярному журналисту Такеру Карлсону.Было заметно, что предприниматель заранее обозначил для собеседника некоторые запретные темы – особенно, в области внешней политики Соединенных Штатов Америки. Разговор о них старались не поднимать – несмотря на явный интерес Карлсона.Однако, тем не менее, Маск, затронул многие важные проблемы американцев – в том числе, проехался по кандидату от Демократической партии Камале Харрис."Если Трамп проиграет, мне капец. Как вы думаете, сколько времени я проведу в тюрьме? Смогу ли я увидеть своих детей? Я не знаю ответа на эти вопросы", – сказал Илон. Причем, его слова не выглядели как шутка.Главный тезис миллиардера, который однозначно осведомлен о многих важных аспектах американской политики, заключается в том, что Харрис – как и ее формальный шеф Байден – не более, чем марионетки, озвучивающие коллективную позицию реально управляющей страной бюрократии.Просто от Байдена избавились на ходу, выбрав на его место более подходящую, с точки зрения политтехнологов, креатуру."Я часто ругаю Камалу. Но я не имею в виду её саму, а её куклу. Я называю её "машиной", которая представляет собой куклу Камалы.Не стоит критиковать Камалу, она всего лишь лицо гораздо более крупной машины. И она скажет всё, что написано на телесуфлере. Недавно произошёл забавный случай: телесуфлер сломался, и Камала зациклилась на некоторое время, около минуты. Это похоже на то, что Камала – марионетка с тысячью кукловодов.Я считаю, что Камала получает такую большую поддержку, отчасти потому, что, если победит Трамп, этот список влиятельных лиц станет достоянием общественности. Когда рейтинги марионетки Байдена упали, они тут же дали ему пинка под зад и просто вышвырнули его и поставили новую марионетку. Именно это и произошло", – говорит Илон Маск.Его слова подтверждают все давние подозрения, которые не один год озвучивали критики демократов.Мнение о том, что Америкой на самом деле управляют люди в телесуфлере, высказывалось с первых дней президентского срока Байдена. Но раньше его отбрасывали, считая досужим конспирогическим измышлением. А теперь об этом запросто рассуждают популярные знаменитости. Причем, речь уже идет не о возрастном президенте, а о менее возрастной Харрис.Илон Маск имеет непростую историю отношений с Трампом. Тем не менее, сейчас он убежден, что Дональду по силам вернуть американской политике утраченную субъектность, и вообще защищает его от нападок из лагеря демократов."Трамп никогда не поддержал бы нацистов, права нацистов, это абсурд. И он прямо сказал, что вы должны осуждать любого, у кого есть нацистские наклонности, в самых решительных выражениях…Я считаю, что если Трамп не выиграет эти выборы, это будут последние выборы", – заявил основатель Tesla и SpaceX журналисту Карлсону – отметив, что пропаганда Демпартии постоянно занимается мистификацией, приписывая своим оппонентам взгляды, которые они, не самом деле, не разделяли.Маск признает, что страна сталкивается с критическими проблемами. Крупные города Америки захлестнула эпидемия наркомании, и бывшие респектабельные районы местами напоминают декорации для съемки фильмов ужаса."Если вы посмотрите на центр Филадельфии, Сан-Франциско или некоторые районы Нью-Йорка – в большинстве крупных городов ситуация похожа. Вы увидите жестоких наркозомби, которые бродят по улицам с пустыми глазами. В руках у них иглы, а на асфальте – человеческие фекалии".В то же время, он жестко критикует Европу – где постоянно снижается рождаемость и так же стабильно растет цензура:"Меня беспокоит низкий уровень рождаемости в Европе, который составляет лишь половину от уровня необходимого воспроизводства. С каждым годом население Европы становится всё старше, а молодых людей становится всё меньше.Я считаю, что если уровень рождаемости в Европе не приблизится к уровню воспроизводства, то это может привести к демографическому кризису и даже к свободному падению населения. Вот что происходит в Европе.Кроме того, я шокирован уровнем цензуры, который вы, возможно, видели в Великобритании", – сказал Карлсону американский миллиардер, прекрасно зная, что его социальную сеть планомерно стремятся запретить власти Евросоюза.Увеличение количества населения вообще представляется Маску первостепенной задачей – потому что он считает, что Земля не перенаселена, а недонаселена, несмотря на заявления американских властей."Правительство США стремится сократить численность населения. Существует мощная пропаганда против рождения детей, которая является основой внутренней социальной политики.Я считаю, что это часть самоубийства цивилизации. В своей крайней форме экологическое движение становится человеконенавистническим и антигуманным. Многие люди верят, что Земля не может поддерживать нынешнее количество населения. Однако это утверждение совершенно неверно.Я считаю, что мы должны расширять границы человеческого сознания, чтобы лучше понять природу Вселенной и всех её удивительных вещей. Поэтому мы должны перестать учить людей верить в ложную пропаганду о перенаселении", – отметил он в разговоре с Карлсоном.Илон Маск говорил и о многих других вещах – включая историю лунной программы и проблему искусственного интеллекта, которого он, похоже, не слишком боится.Однако все это выглядит как вкусная добавка к критике руководства Демпартии, прозвучавшей в эфире Карлсона за считанные недели до выборов. Потому что они, похоже, действительно могут сыграть в его будущей судьбе довольно большую роль.О том, что может произойти в ближайшее время на президентских выборах в США - в статье Стойкая Харрис и старые песни о главном. Как повлияли дебаты на шансы двух кандидатов?

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, илон маск, дональд трамп, такер карлсон, сша, джо байден, politico