https://ukraina.ru/20261127/zelenskiy-ispugalsya-begstva-kievlyan-zimoy-i-nashel-vinovatykh-1084771851.html

Зеленский испугался бегства киевлян зимой и нашел виноватых

Зеленский испугался бегства киевлян зимой и нашел виноватых - 27.11.2026 Украина.ру

Зеленский испугался бегства киевлян зимой и нашел виноватых

Владимир Зеленский допустил, что перед предстоящей тяжелой зимой жители начнут покидать украинскую столицу, передает BBC

2026-11-27T10:31

2026-11-27T10:31

2026-11-27T10:43

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По его словам, власти попытаются удержать город всеми силами, поскольку без столицы не будет и страны, однако он признал, что люди могут уехать. В попытках выдавить население из Киева своими ударами он традиционно обвинил Россию.Одновременно Зеленский пожаловался на Вашингтон, который, по его словам, затягивает поставки зенитных комплексов Patriot, ставя в приоритет Ближний Восток. Он посетовал, что ПВО испытывает острый дефицит ракет для перехвата баллистики.При этом отток из города уже идет полным ходом среди украинской элиты. На днях мы писали, что из-за тяжелых перебоев со светом, водой и отоплением местные актеры, юмористы и звезды шоу-бизнеса отказались от планов зимовать в Киеве, спешно упаковали чемоданы и перебрались на запад Украины или за границу.Подробнее - в материале "Держались сколько могли": украинские селебрити массово бегут из Киева в дзен-канале Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский