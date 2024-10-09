https://ukraina.ru/20241009/1057974664.html

Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами

Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами - 09.10.2024 Украина.ру

Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами

Чрезвычайная ситуация, связанная со взрывами, зарегистрирована в Карачевском районе Брянской области. Сообщение об этом 9 октября появилось на сайте ГУ МЧС по региону

2024-10-09T10:49

2024-10-09T10:49

2024-10-09T10:49

новости

брянская область

украина

донецк

мчс

вооруженные силы украины

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051253715_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_2696040132eaf76aba4410e4858819ec.jpg

Также в публикации уточняется, что на данный момент в регионе на контроле МЧС две чрезвычайные ситуации: вторая - на агропромышленном комплексе.Другие подробности не приводятся, однако известно, что режим ЧС в районе не объявлялся.Приграничные Украине области почти ежедневно появляются в сводках спасателей. Только за последние дни ВСУ обстреляли Донецк во время спортивных состязаний школьников, в Горловке атаковали рынок и жилые дома, а также ударили по сельхозпредприятию и жилым кварталам в Белгородской области. Без пострадавших и погибших не обошлось.Еще по теме: СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР.

https://ukraina.ru/20241002/1057849411.html

брянская область

украина

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, украина, донецк, мчс, вооруженные силы украины, ск рф