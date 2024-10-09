Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами - 09.10.2024 Украина.ру
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Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами
Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами - 09.10.2024 Украина.ру
Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами
Чрезвычайная ситуация, связанная со взрывами, зарегистрирована в Карачевском районе Брянской области. Сообщение об этом 9 октября появилось на сайте ГУ МЧС по региону
2024-10-09T10:49
2024-10-09T10:49
новости
брянская область
украина
донецк
мчс
вооруженные силы украины
ск рф
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Также в публикации уточняется, что на данный момент в регионе на контроле МЧС две чрезвычайные ситуации: вторая - на агропромышленном комплексе.Другие подробности не приводятся, однако известно, что режим ЧС в районе не объявлялся.Приграничные Украине области почти ежедневно появляются в сводках спасателей. Только за последние дни ВСУ обстреляли Донецк во время спортивных состязаний школьников, в Горловке атаковали рынок и жилые дома, а также ударили по сельхозпредприятию и жилым кварталам в Белгородской области. Без пострадавших и погибших не обошлось.Еще по теме: СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР.
https://ukraina.ru/20241002/1057849411.html
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украина
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новости, брянская область, украина, донецк, мчс, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Брянская область, Украина, Донецк, МЧС, Вооруженные силы Украины, СК РФ

Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами

10:49 09.10.2024
 
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
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Чрезвычайная ситуация, связанная со взрывами, зарегистрирована в Карачевском районе Брянской области. Сообщение об этом 9 октября появилось на сайте ГУ МЧС по региону
"За сутки зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", - говорится в комментарии ведомства.
Также в публикации уточняется, что на данный момент в регионе на контроле МЧС две чрезвычайные ситуации: вторая - на агропромышленном комплексе.
Другие подробности не приводятся, однако известно, что режим ЧС в районе не объявлялся.
Приграничные Украине области почти ежедневно появляются в сводках спасателей. Только за последние дни ВСУ обстреляли Донецк во время спортивных состязаний школьников, в Горловке атаковали рынок и жилые дома, а также ударили по сельхозпредприятию и жилым кварталам в Белгородской области. Без пострадавших и погибших не обошлось.
2 октября, 18:05
"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской областиВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородской области. Попадание произошло в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
Еще по теме: СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР.
 
НовостиБрянская областьУкраинаДонецкМЧСВооруженные силы УкраиныСК РФ
 
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