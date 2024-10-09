Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
Чрезвычайная ситуация, связанная со взрывами, зарегистрирована в Карачевском районе Брянской области. Сообщение об этом 9 октября появилось на сайте ГУ МЧС по региону
"За сутки зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", - говорится в комментарии ведомства.
Также в публикации уточняется, что на данный момент в регионе на контроле МЧС две чрезвычайные ситуации: вторая - на агропромышленном комплексе.
Другие подробности не приводятся, однако известно, что режим ЧС в районе не объявлялся.
Приграничные Украине области почти ежедневно появляются в сводках спасателей. Только за последние дни ВСУ обстреляли Донецк во время спортивных состязаний школьников, в Горловке атаковали рынок и жилые дома, а также ударили по сельхозпредприятию и жилым кварталам в Белгородской области. Без пострадавших и погибших не обошлось.
2 октября, 18:05"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской областиВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородской области. Попадание произошло в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков