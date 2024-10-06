СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР - 06.10.2024 Украина.ру
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СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР - 06.10.2024 Украина.ру
СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
Следователи Следственного комитета будут расследовать очередные преступления украинских военных формирований (ВФУ) в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
2024-10-06T17:59
2024-10-06T17:59
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донецкая народная республика
следственный комитет
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вооруженные силы украины
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военные преступления
криминал
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Согласно сообщению российского следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти, в Горловском городском округе вследствие обстрела ВФУ посёлка машиностроительного завода им. С.М. Кирова ранены двое мирных жителей. Один человек ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в посёлке Химик."Также в посёлке Сигнальное Докучаевского муниципального округа из-за обстрела ВФУ ранены два мирных жителя", - сказано в официальном сообщении.Следком заверил в установлении всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений.Ранее в новостях: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
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новости, россия, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, криминал, дроны, обстрелы, новые регионы, днр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, криминал, дроны, обстрелы, Новые регионы, ДНР

СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР

17:59 06.10.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следователи Следственного комитета будут расследовать очередные преступления украинских военных формирований (ВФУ) в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Согласно сообщению российского следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти, в Горловском городском округе вследствие обстрела ВФУ посёлка машиностроительного завода им. С.М. Кирова ранены двое мирных жителей. Один человек ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в посёлке Химик.

"Также в посёлке Сигнальное Докучаевского муниципального округа из-за обстрела ВФУ ранены два мирных жителя", - сказано в официальном сообщении.
Следком заверил в установлении всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений.
Ранее в новостях: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитетСК РФВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениякриминалдроныобстрелыНовые регионыДНР
 
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