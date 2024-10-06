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СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР

СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР - 06.10.2024 Украина.ру

СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР

Следователи Следственного комитета будут расследовать очередные преступления украинских военных формирований (ВФУ) в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

2024-10-06T17:59

2024-10-06T17:59

2024-10-06T17:59

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Согласно сообщению российского следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти, в Горловском городском округе вследствие обстрела ВФУ посёлка машиностроительного завода им. С.М. Кирова ранены двое мирных жителей. Один человек ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в посёлке Химик."Также в посёлке Сигнальное Докучаевского муниципального округа из-за обстрела ВФУ ранены два мирных жителя", - сказано в официальном сообщении.Следком заверил в установлении всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений.Ранее в новостях: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области

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новости, россия, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, криминал, дроны, обстрелы, новые регионы, днр