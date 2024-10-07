https://ukraina.ru/20241007/1057921971.html

ПВО за ночь сбила больше 20 украинских дронов над Россией — Минобороны

ПВО за ночь сбила больше 20 украинских дронов над Россией — Минобороны - 07.10.2024 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 20 украинских дронов над Россией — Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ

2024-10-07T08:26

2024-10-07T08:26

2024-10-07T08:26

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"Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат", - указали в ведомстве.Так, 12 дронов сбили над Крымом, шесть - над Курской областью и по одному беспилотнику – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, перечислили в министерстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, курская область, минобороны, пво