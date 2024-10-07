ПВО за ночь сбила больше 20 украинских дронов над Россией — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ
"Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат", - указали в ведомстве.
Так, 12 дронов сбили над Крымом, шесть - над Курской областью и по одному беспилотнику – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, перечислили в министерстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.