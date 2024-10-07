https://ukraina.ru/20241007/1057921434.html

Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу

Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу - 07.10.2024 Украина.ру

Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу

На Украине задумались о проблеме доверия, то есть вопрос заключается в том, как можно украинцам продолжать доверять государству, которое вдруг стало относиться к ним как крепостным.

2024-10-07T12:01

2024-10-07T12:01

2024-10-07T12:01

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Как отметил украинский политолог Андрей Ермолаев, трещины шли и раньше, "но охватила эта проблема страну" именно сейчас, в ходе войны."Почему? Потому что проблема доверия — это взаимодействие людей, живущих в государстве, с государством… 2022 год не хочу вспоминать (…), но проблема-то, как оказалось, состояла в том, что государство начало себя вести действительно как помещик, который распоряжается народом, людьми, их интересами, правами — игнорируя право, достоинство, личное психологическое состояние и так далее", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Ермолаев отметил, что отразилось это в механизмах мобилизации. По его словам, дискуссии о том, нужна ли мобилизация, на Украине и не было, поскольку, по его мнению, "большинство людей приняли необходимость дать отпор врагу"."Но то, как государство начало распоряжаться вот этими механизмами мобилизации — насилие, колено на горло — не только отбросило и унизило многих, но оно ещё показало настоящее лицо государства — чужое государство, государство жестокое", - пояснил эксперт.По его словам, возник потрясающий разрыв между людьми и государственной машиной, которая "прикрываясь риторикой, просто катком идёт по людям, по их настроениям, готовности, психологии и правам".Стоит отметить, что некоторые зрители сочли прозрения украинского политолога несколько запоздалыми. В комментариях к видеозаписи интервью удивляются, что он "только сейчас заметил, что государство враждебно для народа". И указывают, что это самое государство готовили к войне с 2014 года - "готовили и шпиговали оружием, как рождественскую индейку".Да и начался конфликт далеко не внезапно, напоминает другой комментатор: "Так классно лупили годами тяжелой артиллерией по Горловке, по Донецку, сбросы с дронов на детях тестировали - иногда "удачно", с летальными исходами. Людей похищали, каналы перекрывали, пытались энергоснабжение перекрыть целым регионам - и вдруг война. "А нас-то за що???". Годами ходили, кричали "Смерть ворогам" - ну вот смерть и пришла, раз позвали".Как бы то ни было, а проблема доверия на Украине действительно налицо, и особенно остро она стоит в военной сфере. Так, профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко заявил, что оставление с большими потерями Угледара может повлечь за собой бунты в украинской армии: военные видят, что пока они проливают кровь, представители элиты покупают имения во Франции, прячут своих детей в тёплых краях за границей и т.д."Взбунтуются армейские, которые выгорели на войне и которым воевать дальше не хочется", - предрёк профессор в эфире Ukrlif.TV. Он добавил, что на примере Угледара некоторые военные "понимают, что вернутся они в лучшем случае "двухсотыми", а в худшем - "трёхсотыми", потому что они никому не будут нужны, а жёны уехали за границу".По словам профессора, уже сейчас количество самовольно оставивших свою часть составляет 120 тысяч человек — и это только те, по кому открыты дела, на самом деле их количество значительно больше, поскольку командиры частей по понятным причинам не горят желанием докладывать об истинном положении вещей.Вообще в последнее время и в западных СМИ, и в выступлениях ряда украинских экспертов звучит тема катастрофического положения ВСУ, некоторые спикеры даже предполагают, что не так уж и долго осталось ждать обвала фронта.Однако это может быть не совсем так. "Судя по комментариям военно-политического руководства Украины, его план – повторить ситуацию лета-осени 2022 года. Когда российские войска понесли большие потери во время наступления, затем, на определенным рубеже, были остановлены, а потом, накопив силы, ВСУ перешли в контрнаступление", - пишет украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.По мнению авторов издания, "подобная стратегия, возможно, рассматривается и сейчас – истощить максимально российские войска, а затем пойти в наступление самим, поставив Путина перед необходимостью проведения новой волны мобилизации, что, как рассчитывают в Киеве, вызовет потрясения внутри РФ".Сработает этот план или нет, но в в любом случае возможности и ресурсы киевского режима недооценивать действительно не стоит, отмечает в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Украинский политический философ Сергей Дацюк считает, что Зеленский возил в США не план, а челобитную, и по этой челобитной Киеву что-то (оружие и другую помощь — Ред.) дадут. Но исход войны уже не зависит ни от Украины, ни от России. Киев продолжает упорствовать в продолжении войны и эскалации на своих условиях, и это будет аргументом при принятии решения (вероятно, некими высшими силами — Ред.).Россия тоже нарабатывает свои аргументы на поле боя — однако решение на основании этих аргументов будут принимать не в Москве, полагает киевский философ.По мнению Дацюка, сейчас в мире сложились две оси, с одной стороны — страны Запада, с другой стороны — Китай, Россия, Иран, КНДР. То есть, снова двухполярный мир, только противостоят теперь не США и СССР, но США и Китай, плюс есть ещё не определившаяся Индия.А что Украина? "Переживание неспособности быть субъектам ввергает нас в тотальный ужас жертвы, представления себя как жертвы, дления жертвенности как базовой политики, базового миропредставления", - сказал Дацюк в эфире одного из ютуб-каналов.Он предположил, что когда война закончится, фронтовики придут домой и спросят: ну и за что мы воевали, проливали кровь? Ответа на этот вопрос ни у государства, ни у активного гражданского общества не будет, и это породит агрессию уже внутри страны.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине — в материале "Да какой дебил пойдёт защищать это государство?". Украинские эксперты о трагедии и развале страны

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, павел дацюк , андрей ермолаев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив