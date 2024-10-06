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"Да какой дебил пойдёт защищать это государство?". Украинские эксперты о трагедии и развале страны

"Да какой дебил пойдёт защищать это государство?". Украинские эксперты о трагедии и развале страны - 06.10.2024 Украина.ру

"Да какой дебил пойдёт защищать это государство?". Украинские эксперты о трагедии и развале страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают падение Угледара и другие неудачи ВСУ на фронтах и думают над классическими вопросами "кто виноват и что делать"?

2024-10-06T08:54

2024-10-06T08:54

2024-10-06T08:54

украина

селидово

харьков

игорь мосийчук

алексей арестович

анатолий шарий

вооруженные силы украины

верховная рада

сбу

эксклюзив

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Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук считает, что командование оперативной группы "Хортица" должно было быть арестовано на второй день — допустили окружение, потеряли город и продолжают врать украинскому обществу."Враг сейчас двигается в сторону Селидово с большим прогрессом, мы (киевский режим — Ред.) после угледарской можем получить селидовскую трагедию. Мы теряем воинов, теряем территории, города, мы не имеем никакой тактики, а эти паркетно-картонные генералы вешают на себя побрякушки...", - заявил политик в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, "Госбюро расследований должно уже одевать наручники на определённых военных руководителей, которые допустили до этой трагедии, а сейчас на наших глазах в Селидово разворачивается второй акт — и если это не остановить, это пойдет как домино, будет падать одно за другим".Он напомнил о высказывании экс-советника главы ОП Алексея Арестовича, допустившего обвал линии фронта в течении нескольких месяцев и добавил, что согласен с этим. Более того, по мнению Мосийчука, "это может произойти и раньше, учитывая внутренние перипетии в стране"."Это трагедия. Если сейчас не будут предприняты соответствующие меры, это всё очень и очень плохо кончится. И тогда о переговорах можно будет забыть, потому что вторая сторона не будет в них заинтересована", - сказал экс-нардеп.Ранее Арестович предположил, что "когда все эти 700 тысяч (военнослужащих ВСУ — Ред.) с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнёт стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру (Днепропетровску — Ред.) и Запорожью, речь пойдёт о потере основных промышленных центров Украины". Основной причиной этого экс-советник считает отсутствие резерва мотивированной пехоты".Мосийчук на это сказал, что отсутствие мотивированной пехоты — это следствие, не хватает не только мотивированной пехоты, но "вообще все меньше и меньше мотивированных людей". Почему? Потому что нет стратегии, а коррупционные скандалы и остающиеся безнаказанными коррупционеры "уничтожают любую мотивацию защищать Родину", считает политик.В частности, по его словам, не способствует мотивации украинцев и отъезд за границу самого Арестовича, который раньше "бил себя в грудь" и рассказывал о своих многочисленных боевых выходах, подчеркнул Мосийчук. Он добавил, что вообще "эта политическая элита сгнила и своей гнилью она просто как гангрена на теле общества...". Коррупция была и раньше, но сейчас это приобрело просто огромные масштабы.Покинувший страну украинский журналист Анатолий Шарий в своём видеоблоге отметил, что украинские военные журналисты настаивают на том, что приказа на отход из Угледара не было, что "Зеленский, будучи в Штатах, не отдавал приказ на то, чтобы бойцы смогли живыми выйти из города, который был уже обречён".Почему? Да для того, чтобы показать западным хозяевам, как красиво погибли герои, предположил журналист.Он с иронией прокомментировал "мантры" AP, что поражения ВСУ вызваны отказом Вашингтона дать разрешение бить дальнобойными ракетами по целям в глубине России и тем, что мобилизация не смогла пока дать новую касту "истребителей", которые могли бы удержать фронт."Наверное, они не знают, что есть целый класс людей, которые вообще не интересуются политикой, которые не желают защищать это вонючее государство. Именно. Не надо рассказывать — защитить свою семью, защитить это, защитить то — да вонючее государство. Потому что их призывают защищать государство. При этом государство не даёт им ничего и никогда в жизни не давало, только раздевало… Сейчас не выдает документ, ещё отлавливает как животных... Причём, своих не отлавливает, а вот обычных, типа смердов - отлавливает, не выпускает их за границу. Да какой дебил пойдёт защищать это государство?" - описал ситуацию Шарий.Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что "реально бусификация (так на Украине называют насильственную мобилизацию, отлов людей на улицах — Ред.) привела к тому, что мы (киевский режим — Ред.) потеряли мотивированных солдат, мотивированную пехоту, которая может сдерживать наступление противника.По его словам, высказанным в эфире ютуб-канала UkrLife, до частей на передовой доходит лишь половина "бусифицированных", другая половина предпочитает скрыться при первой возможности. Получается, что на бумаге подразделения укомплектованы, а в реальности ополовинены и потому не способны выполнять поставленные задачи.Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале "Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины — "биоматериал"

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украина, селидово, харьков, игорь мосийчук, алексей арестович, анатолий шарий, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу, эксклюзив, спецоперация, сво