Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах - 06.10.2024 Украина.ру
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Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах - 06.10.2024 Украина.ру
Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
Израиль спустя год после атак ХАМАС воюет на семи фронтах. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху
2024-10-06T17:46
2024-10-06T17:46
новости
израиль
газа
ливан
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
хамас
франция
военная помощь
война
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"Сегодня Израиль защищает себя на семи фронтах от врагов цивилизации", — сказал он в субботнем видеообращении.Премьер-министр Израиля уточнил, что врагами его государства являются поддерживаемая Ираном Хезболла на севере, палестинское движение ХАМАС в секторе Газа, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу Иордана, а также и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии."И мы воюем против Ирана, который на прошлой неделе выпустил более 200 баллистических ракет прямо по Израилю, и который стоит за этой войной на семи фронтах против Израиля", — сказал Нетаньяху.Он также подтвердил своё обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном, Нетаньяху также сказал, что не забудет 101 заложника, "которых мы стремимся вернуть домой всеми силами".Нетаньяху также "позорил" президента Франции Эммануэля Макрона и политиков других стран, которые призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю."Будьте уверены, Израиль будет сражаться до тех пор, пока битва не будет выиграна — ради нас и ради мира и безопасности во всем мире", — добавил Нетаньяху.По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября прошлого года в Газе погибло не менее 41 825 человек, отметила телекомпания CNN. Она также сослалась на данные министерства здравоохранения Ливана, согласно которым за последний месяц в результате израильских ударов по этой стане погибло более 1400 человек и около 7500 получили ранения.Ранее в новостях: ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС Мнение эксперта: Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани
израиль
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сектор газа
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ирак
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новости, израиль, газа, ливан, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, франция, военная помощь, война, палестино-израильский конфликт, палестина, сектор газа, йемен, хуситы, ирак, сирия, ближний восток, хезболла
Новости, Израиль, Газа, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Франция, военная помощь, война, Палестино-израильский конфликт, Палестина, сектор Газа, Йемен, хуситы, Ирак, Сирия, Ближний Восток, Хезболла

Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах

17:46 06.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Израиль спустя год после атак ХАМАС воюет на семи фронтах. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху
"Сегодня Израиль защищает себя на семи фронтах от врагов цивилизации", — сказал он в субботнем видеообращении.
Премьер-министр Израиля уточнил, что врагами его государства являются поддерживаемая Ираном Хезболла на севере, палестинское движение ХАМАС в секторе Газа, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу Иордана, а также и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.
"И мы воюем против Ирана, который на прошлой неделе выпустил более 200 баллистических ракет прямо по Израилю, и который стоит за этой войной на семи фронтах против Израиля", — сказал Нетаньяху.
Он также подтвердил своё обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном, Нетаньяху также сказал, что не забудет 101 заложника, "которых мы стремимся вернуть домой всеми силами".
Нетаньяху также "позорил" президента Франции Эммануэля Макрона и политиков других стран, которые призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю.
"Будьте уверены, Израиль будет сражаться до тех пор, пока битва не будет выиграна — ради нас и ради мира и безопасности во всем мире", — добавил Нетаньяху.
По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября прошлого года в Газе погибло не менее 41 825 человек, отметила телекомпания CNN. Она также сослалась на данные министерства здравоохранения Ливана, согласно которым за последний месяц в результате израильских ударов по этой стане погибло более 1400 человек и около 7500 получили ранения.
Ранее в новостях: ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС
Мнение эксперта: Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани
 
НовостиИзраильГазаЛиванБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронХАМАСФранциявоенная помощьвойнаПалестино-израильский конфликтПалестинасектор ГазаЙеменхуситыИракСирияБлижний ВостокХезболла
 
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