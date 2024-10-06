https://ukraina.ru/20241006/1057916459.html

Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах

Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах - 06.10.2024 Украина.ру

Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах

Израиль спустя год после атак ХАМАС воюет на семи фронтах. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху

2024-10-06T17:46

2024-10-06T17:46

2024-10-06T17:46

новости

израиль

газа

ливан

биньямин нетаньяху

эммануэль макрон

хамас

франция

военная помощь

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101938/74/1019387422_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_844be6418f82855eface5ee86f646b39.jpg.webp

"Сегодня Израиль защищает себя на семи фронтах от врагов цивилизации", — сказал он в субботнем видеообращении.Премьер-министр Израиля уточнил, что врагами его государства являются поддерживаемая Ираном Хезболла на севере, палестинское движение ХАМАС в секторе Газа, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу Иордана, а также и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии."И мы воюем против Ирана, который на прошлой неделе выпустил более 200 баллистических ракет прямо по Израилю, и который стоит за этой войной на семи фронтах против Израиля", — сказал Нетаньяху.Он также подтвердил своё обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном, Нетаньяху также сказал, что не забудет 101 заложника, "которых мы стремимся вернуть домой всеми силами".Нетаньяху также "позорил" президента Франции Эммануэля Макрона и политиков других стран, которые призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю."Будьте уверены, Израиль будет сражаться до тех пор, пока битва не будет выиграна — ради нас и ради мира и безопасности во всем мире", — добавил Нетаньяху.По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября прошлого года в Газе погибло не менее 41 825 человек, отметила телекомпания CNN. Она также сослалась на данные министерства здравоохранения Ливана, согласно которым за последний месяц в результате израильских ударов по этой стане погибло более 1400 человек и около 7500 получили ранения.Ранее в новостях: ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС Мнение эксперта: Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани

израиль

газа

ливан

франция

палестина

сектор газа

йемен

ирак

сирия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, газа, ливан, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, франция, военная помощь, война, палестино-израильский конфликт, палестина, сектор газа, йемен, хуситы, ирак, сирия, ближний восток, хезболла