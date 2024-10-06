ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС
© РИА Новости . Ахмед Закоут / Перейти в фотобанкВозвращение к повседневной жизни в секторе Газа / Палестинцы радуются прекращению огня
Военная авиация Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщает израильская армия.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская армия периодически наносит ракетные, артиллерийские и бомбовые удары по сектору Газа и территории соседних государств. При этом целями становятся в том числе гражданские объекты, которые, как утверждают в Тель-Авиве, используются врагами израильского государства.
Накануне, 5 октября израильская армия в своём Telegram-канале опубликовала сообщение об атаке своих ВВС на командно-диспетчерский пункт палестинского движения ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, объект находился на севере сектора Газа в здании бывшего центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-диспетчерском центре в районе Джабалия на севере сектора Газа. Командно-диспетчерский центр, расположенный на территории комплекса, который ранее служил центром БАПОР, использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛ и государства Израиль", - говорилось в официальном сообщении.
Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС после атаки военизированного крыла палестинского движения на Израиль в октябре 2023 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железные мечи" в секторе Газа. Израильское политическое и военное руководство пообещало быстро уничтожить палестинское движение и освободить заложников.
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