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ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС

ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС - 06.10.2024 Украина.ру

ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС

Военная авиация Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщает израильская армия.

2024-10-06T15:14

2024-10-06T15:14

2024-10-06T15:14

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"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская армия периодически наносит ракетные, артиллерийские и бомбовые удары по сектору Газа и территории соседних государств. При этом целями становятся в том числе гражданские объекты, которые, как утверждают в Тель-Авиве, используются врагами израильского государства.Накануне, 5 октября израильская армия в своём Telegram-канале опубликовала сообщение об атаке своих ВВС на командно-диспетчерский пункт палестинского движения ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, объект находился на севере сектора Газа в здании бывшего центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)."ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-диспетчерском центре в районе Джабалия на севере сектора Газа. Командно-диспетчерский центр, расположенный на территории комплекса, который ранее служил центром БАПОР, использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛ и государства Израиль", - говорилось в официальном сообщении.Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС после атаки военизированного крыла палестинского движения на Израиль в октябре 2023 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железные мечи" в секторе Газа. Израильское политическое и военное руководство пообещало быстро уничтожить палестинское движение и освободить заложников.Мнение эксперта на тему ближневосточного конфликта: Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю

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новости, израиль, газа, иран, хамас, ввс, оон, война, биньямин нетаньяху, палестино-израильский конфликт, военная эскалация