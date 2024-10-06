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Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани
Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани - 06.10.2024 Украина.ру
Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани
Последствиями военных конфликтов являются изменения элит. В интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин сравнил ситуацию в Ливане и в России
2024-10-06T07:45
2024-10-06T07:45
2024-10-06T07:45
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иран
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дмитрий выдрин
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ливан
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"Ливану не повезло: об него сегодня обтачивается израильская будущая элита. Только вот, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита "правится" об страну обетованную", - сказал Выдрин.По его мнению, этот процесс на Ближнем Востоке затянется надолго. Однако и в России, по мнению Выдрина, тоже созданы соответствующие условия."В чем-то похожий процесс происходит и у нас, - сказал он. - Российская новая элита может появиться только на поле брани. Грустно это констатировать, но так устроен современный мир".Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация Также на эту тему интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной
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новости, ближний восток, иран, израиль, дмитрий выдрин, элита, общество, государственность, война, ливан
Новости, Ближний Восток, Иран, Израиль, Дмитрий Выдрин, элита, Общество, государственность, война, Ливан
Выдрин: Новая российская элита может появиться только на поле брани
Последствиями военных конфликтов являются изменения элит. В интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин сравнил ситуацию в Ливане и в России