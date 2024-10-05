"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России - 05.10.2024 Украина.ру
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"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России - 05.10.2024 Украина.ру
"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
Антитеррористический опыт Израиля не может быть скопирован Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-05T08:00
2024-10-05T08:00
новости
израиль
россия
украина
дмитрий выдрин
терроризм
сво
война
православие
религия
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По мнению Выдрина, ответ на вопрос о возможности России по образу и подобию уничтожить террористов на Украине следует искать не только в юридической сфере.Причем отложенное наказание, как правило, лучше сиюминутного.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
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Украина.ру
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новости, израиль, россия, украина, дмитрий выдрин, терроризм, сво, война, православие, религия
Новости, Израиль, Россия, Украина, Дмитрий Выдрин, терроризм, СВО, война, Православие, Религия

"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России

08:00 05.10.2024
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин новое фото
Дмитрий Выдрин новое фото
© из личного архива
Читать в
Антитеррористический опыт Израиля не может быть скопирован Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению Выдрина, ответ на вопрос о возможности России по образу и подобию уничтожить террористов на Украине следует искать не только в юридической сфере.
"Православие имеет совсем другой потенциал терпения, чем другие канонические религии. В наших храмах терпеливо стоят на ногах даже всенощную. Во многих других — комфортно сидят, - сказал Выдрин. - Но ведь православное терпение не безгранично".
Причем отложенное наказание, как правило, лучше сиюминутного.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
 
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