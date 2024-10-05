https://ukraina.ru/20241005/1057873208.html
"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России - 05.10.2024 Украина.ру
"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
Антитеррористический опыт Израиля не может быть скопирован Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-05T08:00
2024-10-05T08:00
2024-10-05T08:00
новости
израиль
россия
украина
дмитрий выдрин
терроризм
сво
война
православие
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048789556_0:209:720:614_1920x0_80_0_0_dc9f02df307f14927fa64404ca932960.jpg.webp
По мнению Выдрина, ответ на вопрос о возможности России по образу и подобию уничтожить террористов на Украине следует искать не только в юридической сфере.Причем отложенное наказание, как правило, лучше сиюминутного.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
израиль
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048789556_0:180:720:720_1920x0_80_0_0_f3eeca24bb0f8539327461684e354ac2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, россия, украина, дмитрий выдрин, терроризм, сво, война, православие, религия
Новости, Израиль, Россия, Украина, Дмитрий Выдрин, терроризм, СВО, война, Православие, Религия
"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
Антитеррористический опыт Израиля не может быть скопирован Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению Выдрина, ответ на вопрос о возможности России по образу и подобию уничтожить террористов на Украине следует искать не только в юридической сфере.
"Православие имеет совсем другой потенциал терпения, чем другие канонические религии. В наших храмах терпеливо стоят на ногах даже всенощную. Во многих других — комфортно сидят, - сказал Выдрин. - Но ведь православное терпение не безгранично".
Причем отложенное наказание, как правило, лучше сиюминутного.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация