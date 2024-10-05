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"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России

"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России - 05.10.2024 Украина.ру

"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России

Антитеррористический опыт Израиля не может быть скопирован Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:00

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По мнению Выдрина, ответ на вопрос о возможности России по образу и подобию уничтожить террористов на Украине следует искать не только в юридической сфере.Причем отложенное наказание, как правило, лучше сиюминутного.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, россия, украина, дмитрий выдрин, терроризм, сво, война, православие, религия