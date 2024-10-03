"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт - 03.10.2024 Украина.ру
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"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт
"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт - 03.10.2024 Украина.ру
"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт
На внешнюю и внутреннюю политику Израиля влияют многие факторы, в том числе демографический. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
2024-10-03T05:00
2024-10-03T05:00
новости
израиль
ливан
юар
биньямин нетаньяху
демография
армия
палестино-израильский конфликт
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По словам эксперта, имидж Израиля за последние годы ухудшился и это влияет на израильское общество. Атмосфера в государстве становится более напряженной и менее комфортной для жизни.Он припомнил публикации в израильских СМИ о том, что жены летчиков в военных городках очень боятся рабочих-арабов, привлекаемых для ремонтных работ."То есть Израиль сам для себя создает огромные проблемы: вечная мобилизация, вечные сирены, беженцы и все остальное, - констатировал Кирпичёнок. - Кроме того, у Израиля заканчиваются людские ресурсы. Была информация, что Израиль стал набирать в армию выходцев из Эритреи, Сомали и Эфиопии, обещая им гражданство за то, что они пойдут воевать в Сектор Газа".По словам эксперта, так развевается миф о том, что евреи со всего мира приезжают на защиту Израиля. На самом деле у Тель-Авива не хватает солдат, чтобы вести войну на нескольких фронтах."Все эти факторы повлияют на внешнюю и внутреннюю политику Израиля", - отметил эксперт.Он обратил внимание на то, что уже американские политики выступают за уход Биньямина Нетаньяху с поста израильского премьер-министра. Однако, уверен Кирпиченок, проблему это не решит, но серьезно осложнит "американо-израильскую спарку".Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
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новости, израиль, ливан, юар, биньямин нетаньяху, демография, армия, палестино-израильский конфликт
Новости, Израиль, Ливан, ЮАР, Биньямин Нетаньяху, демография, Армия, Палестино-израильский конфликт

"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт

05:00 03.10.2024
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP / Ariel Schalit
Читать в
На внешнюю и внутреннюю политику Израиля влияют многие факторы, в том числе демографический. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
По словам эксперта, имидж Израиля за последние годы ухудшился и это влияет на израильское общество. Атмосфера в государстве становится более напряженной и менее комфортной для жизни.

"Страна сидит на штыках, а всю жизнь сидеть на штыках невозможно. И с Израилем может повториться ситуация с ЮАР, когда издержки от оккупации Намибии и карательных операций против своего чернокожего населения (тотальная служба в армии и блокпосты) стали слишком велики для белых", - сказал Кирпичёнок.

Он припомнил публикации в израильских СМИ о том, что жены летчиков в военных городках очень боятся рабочих-арабов, привлекаемых для ремонтных работ.
"То есть Израиль сам для себя создает огромные проблемы: вечная мобилизация, вечные сирены, беженцы и все остальное, - констатировал Кирпичёнок. - Кроме того, у Израиля заканчиваются людские ресурсы. Была информация, что Израиль стал набирать в армию выходцев из Эритреи, Сомали и Эфиопии, обещая им гражданство за то, что они пойдут воевать в Сектор Газа".
По словам эксперта, так развевается миф о том, что евреи со всего мира приезжают на защиту Израиля. На самом деле у Тель-Авива не хватает солдат, чтобы вести войну на нескольких фронтах.
"Все эти факторы повлияют на внешнюю и внутреннюю политику Израиля", - отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что уже американские политики выступают за уход Биньямина Нетаньяху с поста израильского премьер-министра. Однако, уверен Кирпиченок, проблему это не решит, но серьезно осложнит "американо-израильскую спарку".
Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиИзраильЛиванЮАРБиньямин НетаньяхудемографияАрмияПалестино-израильский конфликт
 
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