"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт
© AP / Ariel Schalit
© AP / Ariel Schalit
На внешнюю и внутреннюю политику Израиля влияют многие факторы, в том числе демографический. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
По словам эксперта, имидж Израиля за последние годы ухудшился и это влияет на израильское общество. Атмосфера в государстве становится более напряженной и менее комфортной для жизни.
"Страна сидит на штыках, а всю жизнь сидеть на штыках невозможно. И с Израилем может повториться ситуация с ЮАР, когда издержки от оккупации Намибии и карательных операций против своего чернокожего населения (тотальная служба в армии и блокпосты) стали слишком велики для белых", - сказал Кирпичёнок.
Он припомнил публикации в израильских СМИ о том, что жены летчиков в военных городках очень боятся рабочих-арабов, привлекаемых для ремонтных работ.
"То есть Израиль сам для себя создает огромные проблемы: вечная мобилизация, вечные сирены, беженцы и все остальное, - констатировал Кирпичёнок. - Кроме того, у Израиля заканчиваются людские ресурсы. Была информация, что Израиль стал набирать в армию выходцев из Эритреи, Сомали и Эфиопии, обещая им гражданство за то, что они пойдут воевать в Сектор Газа".
По словам эксперта, так развевается миф о том, что евреи со всего мира приезжают на защиту Израиля. На самом деле у Тель-Авива не хватает солдат, чтобы вести войну на нескольких фронтах.
"Все эти факторы повлияют на внешнюю и внутреннюю политику Израиля", - отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что уже американские политики выступают за уход Биньямина Нетаньяху с поста израильского премьер-министра. Однако, уверен Кирпиченок, проблему это не решит, но серьезно осложнит "американо-израильскую спарку".
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