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"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт

"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт - 03.10.2024 Украина.ру

"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт

На внешнюю и внутреннюю политику Израиля влияют многие факторы, в том числе демографический. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок

2024-10-03T05:00

2024-10-03T05:00

2024-10-03T05:00

новости

израиль

ливан

юар

биньямин нетаньяху

демография

армия

палестино-израильский конфликт

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По словам эксперта, имидж Израиля за последние годы ухудшился и это влияет на израильское общество. Атмосфера в государстве становится более напряженной и менее комфортной для жизни.Он припомнил публикации в израильских СМИ о том, что жены летчиков в военных городках очень боятся рабочих-арабов, привлекаемых для ремонтных работ."То есть Израиль сам для себя создает огромные проблемы: вечная мобилизация, вечные сирены, беженцы и все остальное, - констатировал Кирпичёнок. - Кроме того, у Израиля заканчиваются людские ресурсы. Была информация, что Израиль стал набирать в армию выходцев из Эритреи, Сомали и Эфиопии, обещая им гражданство за то, что они пойдут воевать в Сектор Газа".По словам эксперта, так развевается миф о том, что евреи со всего мира приезжают на защиту Израиля. На самом деле у Тель-Авива не хватает солдат, чтобы вести войну на нескольких фронтах."Все эти факторы повлияют на внешнюю и внутреннюю политику Израиля", - отметил эксперт.Он обратил внимание на то, что уже американские политики выступают за уход Биньямина Нетаньяху с поста израильского премьер-министра. Однако, уверен Кирпиченок, проблему это не решит, но серьезно осложнит "американо-израильскую спарку".Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру

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новости, израиль, ливан, юар, биньямин нетаньяху, демография, армия, палестино-израильский конфликт