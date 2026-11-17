МВФ ухудшил прогноз для экономики Украины на два года вперёд
16:05 17.11.2026 (обновлено: 16:07 17.11.2026)
© telegram ukr_2025_ruМВФ и Украина
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Международный валютный фонд резко ухудшил ожидания по развитию украинской экономики. Вместо роста в 2026 году аналитики теперь прогнозируют спад, а в 2027 году допускают дальнейшее сокращение показателей
Оценка международного кредитора оказалась мрачнее расчётов Национального банка Украины. Если НБУ допускает снижение ВВП лишь на 0,4% в текущем году, то МВФ ожидает падения на 0,5%. В 2027 году Нацбанк надеется на символический рост на 0,4%, а Фонд предрекает сокращение экономики ещё на 1%.
В МВФ считают, что боевые действия будут идти и дальше, а удары по электростанциям и заводам продолжат поднимать цены на производство товаров.
В МВФ считают, что боевые действия будут идти и дальше, а удары по электростанциям и заводам продолжат поднимать цены на производство товаров.
"Ухудшение ожиданий связано с высокой неопределённостью и предположением, что военные действия продлятся до 2027 года", — отмечается в материалах кредитора.
Фонду нужно, чтобы Украина нашла на 2027 год ещё 32–34 миллиарда долларов, которых пока нет. Из-за этого требования к стране только растут. МВФ хочет, чтобы налогов стало больше, и предлагает изменить правила для малого бизнеса. В частности, обсуждается идея ограничить льготы и заставить часть предпринимателей на упрощённой системе платить налог на добавленную стоимость.
Потребности украинской экономики во внешнем финансировании в 2026 году оцениваются в 35 миллиардов долларов. Но этого оказалось недостаточно, и Евросоюз инициировал подготовку нового кредитного пакета объемом еще 45 миллиардов евро. Накануне Совет ЕС утвердил выделение Украине крупнейшего в истории программы Ukraine Facility единовременного платежа. Подробнее – в материале Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро на сайте Украина.ру.
Потребности украинской экономики во внешнем финансировании в 2026 году оцениваются в 35 миллиардов долларов. Но этого оказалось недостаточно, и Евросоюз инициировал подготовку нового кредитного пакета объемом еще 45 миллиардов евро. Накануне Совет ЕС утвердил выделение Украине крупнейшего в истории программы Ukraine Facility единовременного платежа. Подробнее – в материале Евросоюз одобрил рекордный разовый транш для Киева в 8 миллиардов евро на сайте Украина.ру.
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