https://ukraina.ru/20261117/mikhail-schepkin-ot-malorossiyskoy-pesy-k-mirovoy-stsene-1084502242.html

Михаил Щепкин: от малороссийской пьесы к мировой сцене

Михаил Щепкин: от малороссийской пьесы к мировой сцене - 17.11.2026 Украина.ру

Михаил Щепкин: от малороссийской пьесы к мировой сцене

Год назад автор писал в защиту Марка Кропивницкого: "немного неловко читать в российских СМИ, что звезда петербургских сцен и "любимый малоросс Александра III" оказывается "локально известный" и даже… русофоб. Щепкин тогда тоже "локальный". Продолжая тему следует сказать, что Михаил Щепкин был теснейшим образом связан с Малороссией и Новороссией

2026-11-17T16:00

2026-11-17T16:00

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Начать стоит с того, что Михаил Семёнович Щепкин даже по месту рождения был близок к Малороссии – он происходил из нынешнего Обоянского района Курской области, а потом учился в народном училище в знаменитой сейчас Судже. Эти районы при разделе Слобожанщины были сочтены этнически русскими, но для Слободской Украины граница – известная условность. Ведь и Белгород в 1918 году входил в состав УНР и Украинской державы гетмана Скоропадского, а в Судже одно время заседал эмигрантский Совнарком УССР.Впрочем, во времена Щепкина о возможности новой мазепинщины никто не задумывался – актёр родился 17 ноября 1788 года – через три года после того как Екатерина II, даровав малороссийской шляхте и казацкой старшине права российского дворянства, пригасила малороссийский сепаратизм на столетие.Отец его был управляющим поместьями графа Гаврилы Волькенштейна, но при этом – крепостным. Именно в поместье Волькенштейна Миша познакомился с театром – посмотрел любительский спектакль по опере "Новое семейство" Сергея Вязмитинова.Тогда он, правда, ещё "не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя", но уже в 1799 году сам первый раз вышел на сцену – в упомянутом уже народном училище в Судже. Потом он учился в Курском народном училище, был секретарём графа, выступал в домашнем театре, а потому в крепостном театре братьев Барсовых (театр принадлежал местному помещику Петру Анненкову, но театр стал известен по именам актёров).Профессиональным актёром он стал в 1816 году, когда перебрался в Харьков. Там он стал называться на малороссийский манер "Михайло" (а южнорусский город Харьков уже тогда был центром украинской культуры) и начал играть в труппе Ивана Штейна и Осипа Калиновского. Талант его тут же был замечен зрителями.Классик украинской литературы, а тогда – предводитель харьковского дворянства Григорий Квитка-Основьяненко (Щепкин потом играл главную роль в спектаклях по пьесе Квитки "Шельменко-денщик") писал о нём так:"В труппе Штейна, явился у нас в первый раз прибывший из Курска М.С. Щепкин… его никто не наставлял и не учил: таланта, подобного Щепкину, нельзя произвести, он сам родится и часто бывает неизвестен своему хозяину до времени. Мы все, не видевшие далее провинциальных театров, в Щепкине начали понимать, что есть и каков должен быть актёр".В 1818 году труппа Штейна приехала в Полтаву, но Щепкин почти сразу перешёл в Полтавский театр, которым руководил Иван Котляревский (тоже будущий классик). Роли Макогоненко в "Наталке-Полтавке" и Чупруна в "Москале-Чаровнике" драматург писал специально под щепкинскую манеру.Талантливый актёр был замечен покровительствующим искусствам генерал-губернатором Малороссии, князем Николем Репниным-Волконским, который, вместе с будущим декабристом Сергеем Волконским, организовал его выкуп из крепости. Он организовал несколько бенефисов Щепкина и доплатил недостающие деньги. Актёр получил личную свободу в 1822 году. В том же году на ярмарке в Ромнах (сейчас – Сумская область Украины) его увидел чиновник Конторы московских императорских театров драматург Василий Головин, чей восторженный отзыв обеспечил актёру карьеру в Москве.В Полтаве же Щепкин женился. История его жены Елены Дмитриевны (в девичестве – Чаликова) сама по себе удивительна – она была турчанкой, в младенчестве подобранной русским солдатом во время взятия Анапы корпусом Ивана Гудовича в 1791 году. Выходя за него замуж, она отказалась от личной свободы…Дебютировав в Москве в 1822 году Щепкин вскоре стал звездой Императорского Малого театра. На то время он уже являлся представителем малороссийской театральной школы, которая была достаточно самобытна и, при этом, весьма популярна в обеих столицах (напомним, что будущий "ночной император" граф Алексей Разумовский был завезён в Петербург контрабандой – под видом певчего для придворного хора).Но и в Москве связей с Малороссией Щепкин не теряет. Он, например, в пьесах Котляревского играл на оригинальном языке ("малороссийском наречии").Щепкин дружил с Тарасом Шевченко, чему способствовала схожесть творческих судеб (Щепкин, правда, не лез в политику*). Они даже себя братьями называли. Шевченко посвятил Щепкину поэму "Неофиты" и стихотворение "Заворожи мне, волхве". Щепкин же обязательно включал стихотворения Шевченко в сценарии своих литературных вечеров**. После ссылки Шевченко гостил у Щепкина в Москве и писал в дневнике, что актёр ухаживал за ним, "как за капризным больным ребенком" (боимся, что подносил по утрам рассол – поэт был невоздержан в питии, от чего, собственно, и умер).Щепкин был хорошо знаком и с другим носителем малороссийского своеобразия в русской культуре – Николаем Гоголем, который лично корректировал и адаптировал свои тексты (например – Городничего в "Ревизоре") под актёрскую манеру Щепкина. Внук актёра Михаил Щепкин писал:"Гоголь был очень расположен к Щепкину. Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Михаила Семёновича. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню. Прислушиваясь к их разговору, можно было слышать под конец: вареники, голубцы, паленицы*** – и лица их сияли улыбками".Впрочем, навстречу актёру шёл не только Гоголь. Специально для бенефиса Щепкина написал пьесу "Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь" "неистовый Виссарион" Белинский (мы его знаем, прежде всего, как литературного критика, а поди ж ты…) Под Щепкина писал "Нахлебника" Иван Тургенев, Тимофей Грановский и Евгений Корш перевели пьесу английского драматурга Филипа Мессинджера "Новый способ платить старые долги", а Николай Кетчер – несколько пьес Шекспира.Щепкин также поддерживал отношения с известным украинским историком (автором термина "Киевская Русь") и филологом, первым ректором Киевского университета Михаилом Максимовичем, часто бывал у него в гостях.Щепкин скончался 23 августа 1863 года в Крыму, в Ялте. В качестве врача рядом с ним постоянно находился украинский писатель, поэт и переводчик Степан Руданский. В Ялту Щепкин приехал по приглашению Семёна Воронцова (сына Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора Михаила Воронцова) и читал отрывок из "Мёртвых душ" в Алупкинском дворце. Там ему и стало плохо.За свою жизнь Щепкин сыграл более 600 ролей, причём не ограничиваясь классическим театром. Он отлично пел и брался за исполнение оперных партий. Мог выступать и в качестве рассказчика-импровизатора – его истории легли в основу повести Александра Герцена "Сорока-воровка" и рассказа "Собачка" Владимира Соллогуба. Рассказанные им эпизоды встроены в произведения Гоголя (фраза "полюбите нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит" внезапно вовсе не гоголевская, хотя именно он сделал её поговоркой) и Александра Сухово-Кобылина. Кроме того, он рисовал и сам писал свои мемуары. Ну как сам? Щепкин вовсе не стремился писать воспоминания, вопрошая – "что значительного могло быть в жизни актёра?" И тогда писать с его слов для журнала "Современник" начал Александр Пушкин… Тут уж и пристыженному актёру пришлось браться за перо – успех у публики был ошеломляющий!Щепкин – ключевая фигура, связавшая российскую и малороссийскую театральные культуры. На малороссийской сцене родился щепкинский метод, который позже был перенесён им на подмостки Малого театра и позже стал базисом системы Станиславского. Создатель современного российского театра считал себя учеником Щепкина.При этом, в отличие от "театра корифеев" Кропивницкого, он не пытался специализироваться на чём-то одном – его дар выходил за национальные и жанровые рамки (хотя большинство видело в нём русского комического актёра). Это не в пику Кропивницкому – на всё есть разумная специализация: трио бандуристов может сыграть "Jesus Christ Superstar" (может-может – автор слышал), но это будет достаточно специфический культурный продукт.Памятники Щепкину стоят в Судже и в Сумах. Первый был повреждён в ноябре 2025 года в результате обстрела со стороны ВСУ, а второй цел, не смотря на декоммунизацию – только трость украли. Кстати, театр в Сумах носит имя Щепкина.* Позже он писал Герцену: "Рабы ещё не хотят быть свободными. С чего напала на тебя человеческая гордость делать их свободными против их воли, быть так сказать, творцом их счастия. (…) Оставьте мир расти по своим естественным законам".** Тем самым великий актёр непотрафил и российским, и украинским "патриотам" – первые считают Шевченко слабым поэтом, недостойным упоминания (особенно на фоне его сепаратизма и морального разложения, которые мы, разумеется, отрицать не будем), вторые – что в Российской империи всё украинское запрещалось (очевидно, Щепкин тоже был запрещён, но ему забыли об этом сказать).*** Имеется в виду паляныця конечно.

https://ukraina.ru/20250909/1024904660.html

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Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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