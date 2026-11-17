Украинцев не выпустят из страны даже после окончания конфликта — министр
12:55 17.11.2026 (обновлено: 13:08 17.11.2026)
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
Киевские власти не планируют немедленно снимать ограничения на выезд мужчин за рубеж после прекращения боевых действий, поделился министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, передают украинские СМИ
Как пояснил чиновник, такое решение продиктовано опасениями властей столкнуться с массовым оттоком населения из страны сразу после открытия границ.
Отвечая на вопрос журналистов о том, готово ли государство принять большое число демобилизованных военнослужащих по завершении конфликта, Ким признал, что к подобным вызовам заранее никто не готов.
Он напомнил, что после Второй мировой войны процесс возвращения военных к мирной жизни растянулся на целых семь лет — с 1945 по 1952 год.
По словам министра, его оценка расходится с популярными обещаниями политиков о том, что с наступлением мира ситуация в стране мгновенно наладится.
О проблемах Киева - в материале Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участь на сайте Украина.ру.
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