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Украинцев не выпустят из страны даже после окончания конфликта — министр

Украинцев не выпустят из страны даже после окончания конфликта — министр - 17.11.2026 Украина.ру

Украинцев не выпустят из страны даже после окончания конфликта — министр

Киевские власти не планируют немедленно снимать ограничения на выезд мужчин за рубеж после прекращения боевых действий, поделился министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, передают украинские СМИ

2026-11-17T12:55

2026-11-17T12:55

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Как пояснил чиновник, такое решение продиктовано опасениями властей столкнуться с массовым оттоком населения из страны сразу после открытия границ. Отвечая на вопрос журналистов о том, готово ли государство принять большое число демобилизованных военнослужащих по завершении конфликта, Ким признал, что к подобным вызовам заранее никто не готов. Он напомнил, что после Второй мировой войны процесс возвращения военных к мирной жизни растянулся на целых семь лет — с 1945 по 1952 год.По словам министра, его оценка расходится с популярными обещаниями политиков о том, что с наступлением мира ситуация в стране мгновенно наладится. О проблемах Киева - в материале Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участь на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, виталий ким, украина.ру