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Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром

Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром - 17.11.2026 Украина.ру

Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром

Министерство инфраструктуры Украины объявило о начале подготовки проекта по строительству подземного тоннеля под Днепром в Киеве

2026-11-17T14:45

2026-11-17T14:45

2026-11-17T14:45

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Как сообщили в ведомстве, инициатива уже обсуждалась на встрече с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на производстве туннелепроходческого оборудования. Ожидается, что подрядчик из США представит свои предложения по необходимым исследованиям, поставке техники и привлечению потенциальных партнеров.В министерстве уточнили, что для запуска проекта предстоит определить маршрут и технические параметры тоннеля, провести геологические изыскания и разработать технико-экономическое обоснование. Параллельно власти прорабатывают варианты привлечения партнеров к финансированию, проектированию и возведению объекта. Ранее советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечал, что реализация подобного проекта займет несколько лет.Тем временем в Киеве продолжают подсчитывать ущерб от ночной атаки. Владимир Зеленский сообщил, что по Южному мосту выпустили четыре баллистические ракеты, а по Северному — три. Несмотря на просьбы мэрии не публиковать последствия прилетов, украинские СМИ распространили кадры с Южного моста — на них видны новые крупные пробоины на проезжей части и повреждения анкерного узла, к которому крепятся ванты.Утром во вторник Министерство обороны России сообщило о проведении ночного массированного удара с применением беспилотников, а также высокоточного оружия воздушного и наземного базирования. Помимо предприятий украинского ВПК, объектов энергетики, портовой инфраструктуры и судов, задействованных для нужд ВСУ, в списке пораженных целей оказались автодорожный мост "Северный" и автожелезнодорожный мост "Южный" в Киеве. В российском военном ведомстве подчеркнули, что обе переправы использовались для транзита военных грузов, вооружений и специальной техники украинской армии.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.

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новости, россия, днепр, киев, владимир зеленский, министерство инфраструктуры, впк, вооруженные силы украины