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Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ

Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ - 17.11.2026 Украина.ру

Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ

Представители территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) силой задержали монаха Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Паисия (Присяжного), передает телеграм-канал "Первый казацкий"

2026-11-17T14:01

2026-11-17T14:01

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Священнослужителя перехватили прямо на улице в Киеве, когда он направлялся в храм, после чего доставили в здание военкомата.При этом ранее он был официально исключен из воинского учета по причине серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее сотрудники военно-врачебной комиссии проигнорировали прежний диагноз и вынесли решение о его пригодности к несению службы.Уже спустя сутки после задержания монаха этапировали в расположение 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов"*.Об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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