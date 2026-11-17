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Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ
Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ - 17.11.2026 Украина.ру
Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ
Представители территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) силой задержали монаха Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Паисия (Присяжного), передает телеграм-канал "Первый казацкий"
2026-11-17T14:01
2026-11-17T14:01
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Священнослужителя перехватили прямо на улице в Киеве, когда он направлялся в храм, после чего доставили в здание военкомата.При этом ранее он был официально исключен из воинского учета по причине серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее сотрудники военно-врачебной комиссии проигнорировали прежний диагноз и вынесли решение о его пригодности к несению службы.Уже спустя сутки после задержания монаха этапировали в расположение 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов"*.Об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Разумков, Украина.ру, УПЦ
Украинские военкомы насильно мобилизовали списанного по здоровью монаха УПЦ
14:01 17.11.2026 (обновлено: 14:04 17.11.2026)
Представители территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) силой задержали монаха Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Паисия (Присяжного), передает телеграм-канал "Первый казацкий"
Священнослужителя перехватили прямо на улице в Киеве, когда он направлялся в храм, после чего доставили в здание военкомата.
При этом ранее он был официально исключен из воинского учета по причине серьезных проблем со здоровьем.
Тем не менее сотрудники военно-врачебной комиссии проигнорировали прежний диагноз и вынесли решение о его пригодности к несению службы.
Уже спустя сутки после задержания монаха этапировали в расположение 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов"*.
Об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.