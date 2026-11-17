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Два часа света — и хватит: киевлянам предложили привыкать к жизни в темноте

Два часа света — и хватит: киевлянам предложили привыкать к жизни в темноте - 17.11.2026 Украина.ру

Два часа света — и хватит: киевлянам предложили привыкать к жизни в темноте

Жителям Киева, похоже, предлагают пересмотреть свои представления о нормальной жизни: даже два часа электричества в сутки украинские эксперты уже называют терпимым вариантом. По словам специалиста Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в таком режиме столица может продержаться несколько недель или даже полтора месяц

2026-11-17T14:10

2026-11-17T14:10

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Корольчук считает, что украинцам придется готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии. Причем речь идет уже не о привычных графиках, когда свет пропадает на несколько часов, а о ситуации, при которой электричество появляется всего на пару часов за целые сутки.По оценке эксперта, подобный режим город способен выдерживать какое-то время. Однако для нормальной работы социальной инфраструктуры это станет серьезным испытанием. Больницам необходимо бесперебойное питание медицинского оборудования, школам и детским садам — отопление, освещение и другие коммунальные услуги.И если отдельные учреждения смогут перейти на генераторы, то обеспечить таким образом полноценную жизнь многомиллионного города гораздо сложнее. Тем временем в Киеве все чаще звучат советы жителям временно покинуть столицу, если ситуация с энергоснабжением станет критической. Он подчеркнул, что большинство горожан не смогут просто собрать вещи и отправиться в другой регион. У людей остаются работа, пожилые родственники, дети и множество повседневных обязательств. Да и вопрос, куда именно переезжать, если проблемы с электричеством затрагивают не только Киев, никто не отменял.При этом мрачные прогнозы звучат уже не только от экспертов, но и от представителей самой украинской энергетики. Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко допустил, что при худшем развитии событий зимой жители Киева смогут рассчитывать лишь на два-три часа электричества в сутки.16 ноября эту оценку прокомментировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он призвал заранее просчитывать неблагоприятные сценарии, чтобы избежать серьезных перебоев со светом и отоплением.Энергосистема страны продолжает испытывать последствия ударов и повреждений инфраструктуры, а ремонтные работы не всегда позволяют быстро восстановить стабильное снабжение. В отдельных населенных пунктах Киевской области продолжительность отключений уже может достигать 20 часов в сутки. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261117/ukrainskikh-muzhchin-ne-vypustyat-iz-strany-dazhe-posle-mira--ministr-1084550470.html

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