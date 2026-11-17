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Для украинцев вдруг стала опасна детская считалочка "рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Для украинцев вдруг стала опасна детская считалочка "рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" - 17.11.2026 Украина.ру

Для украинцев вдруг стала опасна детская считалочка "рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Выяснилось, что безобидная советская массажная потешка "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" — это страшное имперское наследие, несущее угрозу национальной безопасности. Ведь если мама, поглаживая пяточки младенцу, будет шептать русские слова, он вырастет неправильным. Спасать украинских детей от надвигающейся угрозы пришлось языковой тренерше

2026-11-17T15:14

2026-11-17T15:14

2026-11-17T15:14

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Оказывается, для современных взрослых в Украине детские стишки — это настоящая травма. Все эти "Сороки-вороны" и "Рельсы-рельсы" тянутся из "совка". А значит, несут скрытую угрозу прямо в колыбель.Срочно искать альтернативы! Как можно воспитывать патриота, если массаж младенцу делается под русский текст? Осознав весь ужас ситуации, за дело взялась языковая тренерша и психолог Мирослава Ким. На "деколонизацию" простого стишка у нее ушло целых 20 минут напряженной работы.Шедевр с поездом из ПолтавыВ оригинале всё гениально просто: движения описывают массаж (погладили — постучали — пощипали), помогая родителям запомнить последовательность. Но зачем нам логика, если есть борьба с "русским миром"?Теперь украинским детям придется заучивать сюрреалистичный бред. Откуда в потешке для младенцев поезд строго из Полтавы. Причем адаптация вышла в два раза длиннее оригинала. Ребенок, пока мама будет читать этот эпос, уже успеет уснуть от скуки, так и не дождавшись конца массажа."Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...Ехал поезд из Полтавы.Вот окошко отворилось —Горошинки покатились. Ехали цыплята, цып-цып,Клевали себе на потеху.А за ними гусятаТоже поклёвывают завзято..."Маленьким детям абсолютно все равно, на каком языке мама делает им массаж. Им нужны тепло, ритм и голос. Но взрослые, больные "языковым вопросом", умудряются превратить даже поглаживание пяточек в политическую борьбу

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полтава, украина, новости, декоммунизация, деколонизация, ссср, язык, украинский язык