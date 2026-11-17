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"Холодный душ" для фон дер Ляйен: Сербия не хочет разрыва с Россией
"Холодный душ" для фон дер Ляйен: Сербия не хочет разрыва с Россией - 17.11.2026 Украина.ру
"Холодный душ" для фон дер Ляйен: Сербия не хочет разрыва с Россией
Позиция победившего на выборах в Сербии движения "Студенческий список" стала неприятным сюрпризом для руководства Евросоюза
2026-11-17T14:12
2026-11-17T14:12
2026-11-17T14:13
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москва
урсула фон дер ляйен
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служба внешней разведки
еврокомиссия
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В Службе внешней разведки России сообщили, что заявления новых властей о защите национальных интересов и сохранении связей с Москвой вызвали в Брюсселе негодование."По поступающей в СВР информации, в руководстве Евросоюза обеспокоены демонстрируемым „Студенческим списком“, победившим на недавних парламентских выборах в Сербии, нежеланием слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР."Холодным душем" для евробюрократов стали заявления лидеров "Студенческого списка" о неготовности интегрироваться в "единую Европу" ценой сдачи национальных интересов."Особое раздражение в аппарате председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвал настрой "студентов" бороться за Косово, отстаивать права соотечественников в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также отказ порвать связи с Россией и присоединиться к введенным против нее западным санкциям", — подчеркнули в ведомстве.Ранее представитель "Студенческого списка" Деян Радивоевич заявил, что движение заинтересовано в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из России. Подробнее – в материале Татьяны Стоянович В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор на сайте Украина.ру.
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новости, сербия, россия, москва, урсула фон дер ляйен, ес, служба внешней разведки , еврокомиссия
Новости, Сербия, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Служба внешней разведки , Еврокомиссия
"Холодный душ" для фон дер Ляйен: Сербия не хочет разрыва с Россией
14:12 17.11.2026 (обновлено: 14:13 17.11.2026)
Позиция победившего на выборах в Сербии движения "Студенческий список" стала неприятным сюрпризом для руководства Евросоюза
В Службе внешней разведки России сообщили, что заявления новых властей о защите национальных интересов и сохранении связей с Москвой вызвали в Брюсселе негодование.
"По поступающей в СВР информации, в руководстве Евросоюза обеспокоены демонстрируемым „Студенческим списком“, победившим на недавних парламентских выборах в Сербии, нежеланием слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
"Холодным душем" для евробюрократов стали заявления лидеров "Студенческого списка" о неготовности интегрироваться в "единую Европу" ценой сдачи национальных интересов.
"Особое раздражение в аппарате председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвал настрой "студентов" бороться за Косово, отстаивать права соотечественников в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также отказ порвать связи с Россией и присоединиться к введенным против нее западным санкциям", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее представитель "Студенческого списка" Деян Радивоевич заявил, что движение заинтересовано в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из России. Подробнее – в материале Татьяны Стоянович В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор
на сайте Украина.ру.