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Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов
Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов - 17.11.2026 Украина.ру
Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов
Движение поездов по Крымскому мосту снова запущено после двух атак ВСУ, которые произошли 16 и 17 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов
2026-11-17T14:57
2026-11-17T14:57
2026-11-17T14:59
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Он отметил, что для пассажиров без машин доступна паромная переправа."Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", — заявил глава республики.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" уточнил, что один из задержанных поездов уже ушел на станцию Керчь, а еще три состава отправятся в ближайшее время.Напомним, первая атака беспилотниками произошла утром 16 ноября, из-за чего движение остановили более чем на 16 часов. Повторный удар в ночь на 17 ноября вновь парализовал автомобильную трассу и железную дорогу.Следственный комитет возбудил дело о теракте из-за повреждений конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже осмотрел объект и доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Подробнее — в материале Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, крым, керчь, сергей аксенов, марат хуснуллин, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет, украина.ру
Новости, Крымский мост, Крым, Керчь, Сергей Аксенов, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Украина.ру
Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов
14:57 17.11.2026 (обновлено: 14:59 17.11.2026)
Движение поездов по Крымскому мосту снова запущено после двух атак ВСУ, которые произошли 16 и 17 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов
Он отметил, что для пассажиров без машин доступна паромная переправа.
"Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", — заявил глава республики.
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" уточнил, что один из задержанных поездов уже ушел на станцию Керчь, а еще три состава отправятся в ближайшее время.
Напомним, первая атака беспилотниками произошла утром 16 ноября, из-за чего движение остановили более чем на 16 часов. Повторный удар в ночь на 17 ноября вновь парализовал автомобильную трассу и железную дорогу.
Следственный комитет возбудил дело о теракте из-за повреждений конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже осмотрел объект и доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Подробнее — в материале Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков
на сайте Украина.ру.