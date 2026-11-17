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Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов

Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов - 17.11.2026 Украина.ру

Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено после ночных ударов

Движение поездов по Крымскому мосту снова запущено после двух атак ВСУ, которые произошли 16 и 17 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов

2026-11-17T14:57

2026-11-17T14:57

2026-11-17T14:59

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Он отметил, что для пассажиров без машин доступна паромная переправа."Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", — заявил глава республики.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" уточнил, что один из задержанных поездов уже ушел на станцию Керчь, а еще три состава отправятся в ближайшее время.Напомним, первая атака беспилотниками произошла утром 16 ноября, из-за чего движение остановили более чем на 16 часов. Повторный удар в ночь на 17 ноября вновь парализовал автомобильную трассу и железную дорогу.Следственный комитет возбудил дело о теракте из-за повреждений конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже осмотрел объект и доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Подробнее — в материале Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков на сайте Украина.ру.

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новости, крымский мост, крым, керчь, сергей аксенов, марат хуснуллин, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет, украина.ру