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Эстония не верит в свои же сказки: депутат назвал другого подозреваемого в "российских" диверсиях

Эстония не верит в свои же сказки: депутат назвал другого подозреваемого в "российских" диверсиях - 17.11.2026 Украина.ру

Эстония не верит в свои же сказки: депутат назвал другого подозреваемого в "российских" диверсиях

Эстонские власти обвинили Россию в попытке поджога завода беспилотников, но неожиданно получили вопросы от собственного депутата. Варро Вооглайд усомнился в официальной версии и допустил, что за подобными инцидентами могут стоять сами спецслужбы Эстонии

2026-11-17T15:15

2026-11-17T15:15

2026-11-17T15:15

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Поводом для очередного антироссийского скандала стала попытка поджога предприятия Threod Systems, расположенного в волости Виймси недалеко от Таллина. Компания занимается производством беспилотников и разведывательного оборудования, в том числе военного назначения.В ночь на 14 ноября неизвестные попытались проникнуть на территорию предприятия и устроить пожар. По информации эстонских правоохранителей, преступники собирались вызвать взрыв, однако довести задуманное до конца не смогли.Вскоре эстонская полиция объявила, что за произошедшим якобы стоит российская военная разведка. В рамках расследования задержали восемь граждан Латвии, которых подозревают в причастности к нападению.Однако не все в Эстонии поспешили поверить в российский след. Депутат парламента Варро Вооглайд обратил внимание на странный характер подобных происшествий. При этом политические последствия таких историй оказываются куда заметнее самих происшествий. Власти получают новый повод говорить о российской угрозе, требовать усиления мер безопасности и оправдывать дальнейшую поддержку Украины.Вооглайд не исключил, что за некоторыми подобными акциями могут стоять сами эстонские спецслужбы, заинтересованные в нагнетании антироссийских настроений.Тем временем в Таллине уже решили перейти от обвинений к действиям. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах с 1 декабря полностью закрыть автомобильные погранпереходы с Россией. Под ограничения должны попасть пункты пропуска в Нарве, Лухамаа и Койдуле. Эстонские власти объясняют решение необходимостью "защититься от предполагаемых российских диверсий".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261008/glava-mid-estonii-poobeschal-zakryt-baltiyskoe-more--putin-uzhe-predupredil-o-posledstviyakh-1083688709.html

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