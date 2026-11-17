https://ukraina.ru/20261117/v-kvartire--kholodno-a-v-obschenii--dushevno-kak-zhivetsya-v-donbasse-1084552533.html

В квартире – холодно, а в общении – душевно: как живется в Донбассе

В квартире – холодно, а в общении – душевно: как живется в Донбассе - 17.11.2026 Украина.ру

В квартире – холодно, а в общении – душевно: как живется в Донбассе

Чем ближе заморозки, тем сложнее обстановка в ДНР. Противник не оставляет попыток отрезать Донбасс от "большой земли" и сделать его непригодным для жизни, а местные управленцы, рапортовавшие о том, что подготовка к отопительному сезону проведена на должном уровне, явно преувеличили.

2026-11-17T16:01

2026-11-17T16:01

2026-11-17T16:01

эксклюзив

донецк

донбасс

донецкая народная республика

александр кофман

общественная палата

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"Зачем через Успенку поехали? Это же крюк! Через ЛНР на двести с лишним километров короче маршрут получается!"— возмущается юноша, кутаясь в модную осеннюю курточку.По мере удаления от столицы все теплее делается, но полночь на трассе – это полночь на трассе.Средних лет армянин, потягивая обжигающе горячий кофе, лишь устало вздыхает."Дважды я совался на удачу, и оба раза передо мной сжигали машины. Так днем, из Донецка в Москву, когда на трассе не протолкнешься. А сейчас мы рано заедем. Как думаешь, кого дрон выберет целью на пустой дороге? У меня бабы в машине, детишки. Три часа проиграем, но будем целее", — терпеливо объясняет он.Пассажиры в большинстве своем одобрительно кивают. Хотя есть и недовольные. Сразу видно, кто видел догорающие машины на трассах, а кто на малой родине давно не бывал.А дома все по-старому. У дверей магазинов и кафе ревут краснобокие генераторы, светофоры через один не работают, создавая пробки даже там, где их не было отродясь, а мобильная связь то и дело отваливается.Здравствуй, край непокоренных!— В объезд? А мост наш многострадальный, конечно, не починили?— Не пытались даже.Зябко в квартире. Оно и понятно: раз нет электричества, не будет и отопления. Благо что плитка на газу, можно чаем согреться. Неделю назад проблемы с отоплением еще не смущали, но тут уж снег ночами срывается. В 2023 году, помнится, масляные радиаторы с полок сметали, но этот вариант уже не вариант.Несмотря на традиционные заверения, что республика к отопительному сезону готова, тут и там дворы перекопаны. Судя по тому, как по-варварски ломают подъездные дорожки и рвут с корнями деревья, заявок много, а бригад свободных – наоборот.— Немного досок — и здесь, в принципе, можно держать оборону.— Так они же еще дорогу перегородили насыпью! Но даже это не самое смешное. Разрыли в пятницу, а закапывать только в понедельник собираются.В любимой кофейне просят рассчитаться наличностью. Электричество к терминалу подтянуть можно, а вот связи по району нет никакой. Даже операторы с "большой земли", которые здесь почему-то работают лучше, сдались час назад.Женщина у окошка что-то эмоционально рассказывает собеседнику. Прислушиваюсь. История по теперешним временам заурядная. Ехали утром по трассе и встретили дрон. Ей и супругу повезло, а пассажирам другого автомобиля – нет. Истерические нотки в голосе дамы намекают, что с подобным она столкнулась впервые и до сих пор не отошла.Получив от главы Общественной палаты ДНР Александра Кофмана приглашение на открытие фестиваля фантастики "Звезды над Донбассом", размышляю недолго.С тех пор как весной года нынешнего "киллзона" в очередной раз расширилась, культурные мероприятия такого масштаба случаются редко. А на фоне безнадеги и серости фестиваль – это возможность не только пообщаться с интересными людьми, но и, как нынче подростки говорят, "менталку поправить".Конкретно в этих местах осенней депрессией страдают, по-моему, все.Поприветствовав на парковке стайку знакомых писателей, захожу в лобби гостиницы, где встречаю коллегу в компании супруги и дочери.— Вы прямо всей семьей нагрянуть решили?— Ага. Во-первых, нужно периодически в свет выходить. Во-вторых, тут всяко интереснее, чем дома, без электричества.— А где же Кофман?— Бегает туда-сюда в предынфарктном состоянии.— Каждый год изводит себя, но в итоге получается хорошо.— Груз ответственности. Ничего не поделаешь.У входа неожиданно встречаю старого боевого товарища в компании молодого итальянского политика, которому году эдак в 2023-м показывал Донецк. Три года не виделись. Здесь это целая жизнь.В этом году здесь как-то особенно много иностранных гостей. Стоило на три шага отойти от итальянцев, а поэт Александр Пелевин уже представляет меня латиноамериканским делегатам. Не без стыда отмечаю, что английский мой без практики совсем заржавел.Учитывая ситуацию, был уверен, что в этом году "ЗнД" если не вернется к истокам, то заметно просядет. Но вынужден констатировать, что фестиваль продолжает расти. В программе и лекции, и кинопоказы, и даже секции настольных игр. Столько всего, что глаза разбегаются. Для юных, увлекающихся и пока не обремененных работой тут настоящее раздолье.Вместе с тем фестиваль, стартовавший как эдакий творческий междусобойчик, умудрился не превратиться в нечто чопорное и застегнутое на все пуговицы. Притом, что среди гостей и политики, и "звезды" литературы, и чиновники высокого ранга, и популярные медийные личности, атмосфера в здешней курилке царит простецкая.Здесь травят байки, судачат о проблемах с электричеством, грустно шутят про День воды, который все никак не придет, спорят о литературе и кино. Душевно.А вот на окраину после наступления темноты возвращаться – это уже приключение. Куда менее опасно, чем по трассам кататься, но и сюда вражеские дроны порой залетают.В сводках, как правило, не уточняют, какого типа беспилотник отнял две-три жизни на этот раз, но местные знают, что на краю Донецка с "хорнетом" в сумерках очень даже можно столкнуться.

https://ukraina.ru/20261019/bez-sveta-i-vody-kak-zhivet-donetsk-terzaemyy-bespilotnym-terrorom-1083907024.html

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Игорь Гомольский https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083994485_0:0:400:400_100x100_80_0_0_432fb75d74f903d04479403ad1285cc2.jpg

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эксклюзив, донецк, донбасс, донецкая народная республика, александр кофман, общественная палата