https://ukraina.ru/20261117/spasibo-za-doch-s-vas-6-evro-mat-pogibshego-na-ukraine-medika-ne-pustili-na-e-mogilu-1084550696.html

Спасибо за дочь, с вас 6 евро: мать погибшего на Украине медика не пустили на её могилу

Спасибо за дочь, с вас 6 евро: мать погибшего на Украине медика не пустили на её могилу - 17.11.2026 Украина.ру

Спасибо за дочь, с вас 6 евро: мать погибшего на Украине медика не пустили на её могилу

73-летней гражданке Германии Урсуле Вагнер запретили въезд на Украину на три года. Её вина? Вовсе не шпионаж или подрывная деятельность. Женщина всего лишь хотела навестить могилу своей дочери. Но киевским чиновникам, судя по всему, важнее неоплаченный штраф за превышение скорости в размере... шести евро

2026-11-17T13:26

2026-11-17T13:26

2026-11-17T13:26

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"Будто я вторично потеряла дочь"Инцидент произошел 14 ноября на польско-украинской границе. На паспортном контроле 73-летней Урсуле Вагнер вручили бумагу о запрете на въезд в страну на три года. Основание — некое "поручение Государственной миграционной службы Украины".Женщине пришлось забрать чемодан из рейсового автобуса и вернуться обратно в Польшу.А теперь — причина этого абсурдаВ Государственной пограничной службе Украины развели руками: мы, мол, просто исполнители, обстоятельства решений нам не сообщают.Но источники в ведомстве проговорились, что чаще всего основанием для таких запретов является... неуплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения.Урсула Вагнер вспомнила, что во время одного из прошлых визитов на собственном автомобиле её действительно остановили за превышение скорости. Заплатить штраф в размере около шести евро на месте не получилось — у полицейских сломался терминал. А бумажное постановление с реквизитами женщина впоследствии просто потеряла.Вот и весь криминал. Пожилая немка не смогла оплатить штраф в 6 евро из-за сломанного терминала, поэтому её объявили врагом государства и на три года закрыли въезд.И вот теперь государство, которое отправило ее дочь на передовую, даже не пускает мать на кладбище. Из-за бумажной волокиты и шести евро. На Украине любят громко кричать о благодарности иностранным добровольцам, пока те живы и приносят пользу. Но как только речь заходит о человеческом сострадании, система превращается в бездушный механизм.

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