Сирена и повестка: могут ли полиция и ТЦК вывести человека из укрытия
12:43 17.11.2026 (обновлено: 12:50 17.11.2026)
© Фото предоставлено А. Дмитриевским"Укрытие". Надпись на улице Ткуарчала
© Фото предоставлено А. Дмитриевским
Сотрудники ТЦК могут проверять военно-учетные документы и вручать повестки, однако самостоятельно задерживать человека или ограничивать его свободу они не вправе. Принудительные меры требуют законных оснований и должны проводиться с соблюдением установленной процедуры, утверждает украинское интернет-издание "Телеграф"
По закону наличие рядом сотрудника полиции не наделяет представителей ТЦК правом задерживать человека. Порядок действий зависит от оснований розыска и обстоятельств конкретного случая.
"Наличие розыска не освобождает полицейских от обязанности соблюдать процедуру и обеспечивать права задержанного, в частности, право на юридическую помощь и сообщения близким", — отмечает издание.
"Наличие розыска не освобождает полицейских от обязанности соблюдать процедуру и обеспечивать права задержанного, в частности, право на юридическую помощь и сообщения близким", — отмечает издание.
Отдельный вопрос — действия во время воздушной тревоги. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рекомендует оставаться в укрытии до официального отбоя. Поэтому, если человека нужно доставить в отделение, правоохранители должны оценить ситуацию и не подвергать его и окружающих лишней опасности, напоминает автор публикации.
Это по закону. В реальной жизни все выглядит иначе. Вчера стало известно, что в Закарпатье 50-летний мужчина, который обучался на дневном отделении колледжа, был остановлен полицейскими на улице Мукачева. В тот же день он оказался в ТЦК, а еще через несколько дней — в списках воинской части в качестве стрелка-зенитчика. Напомним, у мужчины была официальная отсрочка. Позже суд полностью удовлетворил иск и признал действия ТЦК противоправными.
Еще одна вчерашняя новость. В селе Топильное Луцкого района Волынской области люди в военной форме ворвались в дом 67-летней местной жительницы и избили ее. По предположению женщины, они искали ее сына. Пенсионерке после такого визита пришлось накладывать швы на раны головы и руки. В Волынском областном ТЦК выдвинули свою версию: по их утверждению, мужчина забежал в дом, закрыв дверь изнутри, а группа оповещения лишь "пообщалась" с женщиной.
Ранее народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглуая заявила, что сегодня Украине крайне нужны мобилизация женщин и постановка на воинский учет всех граждан Украины. Без каких-либо исключений. Подробнее – в материале Владимира Скачко Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище на сайте Украина.ру.
Это по закону. В реальной жизни все выглядит иначе. Вчера стало известно, что в Закарпатье 50-летний мужчина, который обучался на дневном отделении колледжа, был остановлен полицейскими на улице Мукачева. В тот же день он оказался в ТЦК, а еще через несколько дней — в списках воинской части в качестве стрелка-зенитчика. Напомним, у мужчины была официальная отсрочка. Позже суд полностью удовлетворил иск и признал действия ТЦК противоправными.
Еще одна вчерашняя новость. В селе Топильное Луцкого района Волынской области люди в военной форме ворвались в дом 67-летней местной жительницы и избили ее. По предположению женщины, они искали ее сына. Пенсионерке после такого визита пришлось накладывать швы на раны головы и руки. В Волынском областном ТЦК выдвинули свою версию: по их утверждению, мужчина забежал в дом, закрыв дверь изнутри, а группа оповещения лишь "пообщалась" с женщиной.
Ранее народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглуая заявила, что сегодня Украине крайне нужны мобилизация женщин и постановка на воинский учет всех граждан Украины. Без каких-либо исключений. Подробнее – в материале Владимира Скачко Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище на сайте Украина.ру.
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