https://ukraina.ru/20261117/sirena-i-povestka-mogut-li-politsiya-i-ttsk-vyvesti-cheloveka-iz-ukrytiya-1084550130.html

Сирена и повестка: могут ли полиция и ТЦК вывести человека из укрытия

Сирена и повестка: могут ли полиция и ТЦК вывести человека из укрытия - 17.11.2026 Украина.ру

Сирена и повестка: могут ли полиция и ТЦК вывести человека из укрытия

Сотрудники ТЦК могут проверять военно-учетные документы и вручать повестки, однако самостоятельно задерживать человека или ограничивать его свободу они не вправе. Принудительные меры требуют законных оснований и должны проводиться с соблюдением установленной процедуры, утверждает украинское интернет-издание "Телеграф"

2026-11-17T12:43

2026-11-17T12:43

2026-11-17T12:50

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По закону наличие рядом сотрудника полиции не наделяет представителей ТЦК правом задерживать человека. Порядок действий зависит от оснований розыска и обстоятельств конкретного случая."Наличие розыска не освобождает полицейских от обязанности соблюдать процедуру и обеспечивать права задержанного, в частности, право на юридическую помощь и сообщения близким", — отмечает издание.Отдельный вопрос — действия во время воздушной тревоги. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рекомендует оставаться в укрытии до официального отбоя. Поэтому, если человека нужно доставить в отделение, правоохранители должны оценить ситуацию и не подвергать его и окружающих лишней опасности, напоминает автор публикации.Это по закону. В реальной жизни все выглядит иначе. Вчера стало известно, что в Закарпатье 50-летний мужчина, который обучался на дневном отделении колледжа, был остановлен полицейскими на улице Мукачева. В тот же день он оказался в ТЦК, а еще через несколько дней — в списках воинской части в качестве стрелка-зенитчика. Напомним, у мужчины была официальная отсрочка. Позже суд полностью удовлетворил иск и признал действия ТЦК противоправными. Еще одна вчерашняя новость. В селе Топильное Луцкого района Волынской области люди в военной форме ворвались в дом 67-летней местной жительницы и избили ее. По предположению женщины, они искали ее сына. Пенсионерке после такого визита пришлось накладывать швы на раны головы и руки. В Волынском областном ТЦК выдвинули свою версию: по их утверждению, мужчина забежал в дом, закрыв дверь изнутри, а группа оповещения лишь "пообщалась" с женщиной.Ранее народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглуая заявила, что сегодня Украине крайне нужны мобилизация женщин и постановка на воинский учет всех граждан Украины. Без каких-либо исключений. Подробнее – в материале Владимира Скачко Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище на сайте Украина.ру.

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новости, украина, закарпатье, мукачево, тцк, верховная рада, украина.ру