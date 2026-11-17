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Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков
Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков - 17.11.2026 Украина.ру
Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен, а план работ уже определяется
2026-11-17T13:06
2026-11-17T13:06
2026-11-17T13:06
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марат хуснуллин
владимир джаралла
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скр
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По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о ситуации, после чего была намечена очередность действий и временные рамки."Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", — подчеркнул представитель Кремля в комментарии "Известиям".Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских беспилотников на конструкцию 16 и 17 ноября. В ведомстве сообщили, что "украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции"."Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений", - добавили в СКР.Подробнее о ситуации - в материале Дениса Рудометова Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, марат хуснуллин, владимир джаралла, следственный комитет, скр, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин, Владимир Джаралла, Следственный комитет, СКР, Украина.ру
Крымский мост будет восстановлен и станет лучше прежнего, — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен, а план работ уже определяется
По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о ситуации, после чего была намечена очередность действий и временные рамки.
"Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", — подчеркнул представитель Кремля в комментарии "Известиям".
Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских беспилотников на конструкцию 16 и 17 ноября. В ведомстве сообщили, что "украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции".
"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений", - добавили в СКР.
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