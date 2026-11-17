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Пролетели как фанера над Шэньчжэнем: Кая Каллас и вся Европа позорно провалились

Пролетели как фанера над Шэньчжэнем: Кая Каллас и вся Европа позорно провалились - 17.11.2026 Украина.ру

Пролетели как фанера над Шэньчжэнем: Кая Каллас и вся Европа позорно провалились

Когда саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 17 ноября уже начал работу с выполнения деловой программы с участием более 2000 представителей правительственных и деловых кругов, но без европейцев, стало понятно: затрещали еще два принципа Запада – политкорректность и толерантность.

2026-11-17T16:25

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На этих двух принципах стоит современная Европа, но зачастую приводят они к тому, что на континенте и вообще на Западе жестко шутят: дескать, скоро умных заставят скрывать свой ум и когнитивные способности, чтобы только не обидеть тупых.Так, собственно, и есть. Всевозможных ущербных и девиантных, убогих и недалеких всячески ублажали, чтобы они не чувствовали себя обделенными. За счет, ясное дело, нормальных людей, которых просто силой загоняли в гетто показательной и принудительной вежливости и толерантности, проводя политику отрицательной селекции в отношении всех остальных.И слепоглухонемого трансгендера* с одной ногой, но не белого, запросто выдвигали на роль спортивного судьи по бегу и стрельбе, чтобы только он не обижался на естественную конкуренцию. А то, что при этом отодвигали нормального спортивно подготовленного человека, списывали на поиски справедливости: мол, Боженька и так тебе дал все, потерпишь.Люди терпели. И до сих пор терпят.Но в руководстве Евросоюза, похоже, наметился слом привычной схемы. Глупым практически прямым текстом было сказано, что они – глупые, непрофессиональные и не подходят для нормальных дел.Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Еврокомиссии Кая Каллас не была утверждена для участия в упомянутом саммите АТЭС от имени ЕС. По очень простой причине, о которой как-то сказал еще американский журналист Такер Карлсон, присутствовавший при выступлении нашей героини перед дипломатами:"Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?"По мнению журналиста, Кая в очередной раз продемонстрировала свой невысокий уровень IQ и в своей речи все доводы сводила к "гротескным и примитивным моральным обобщениям", а присутствовавшие были шокированы тем, насколько она, по их впечатлению, не информирована и ведет себя "по-детски".Но назначена-то она на свою должность была, потому что женщина, освобожденная от любой половой дискриминации, а также – экс-премьер маленькой Эстонии, которая не должна чувствовать свое неравноправие перед лицом других европейских стран-грандов.И назначили, и долго терпели. А назначенка феерила своей тупостью и рассказами, как в детстве, будучи ленинской пионеркой в красном галстуке, ела сметану с сахаром, ибо папа, глава Сбербанка Эстонии при СССР, не мог купить ей шоколадку, потому что, как понимаете, все съедали "проклятые русские оккупанты".Но все вокруг делали вид, что ничего не происходит, и прятали глаза в пол. А может, и сами не знали. Во всяком случае, только российский дипломат и посол по особым поручениям Константин Долгов назвал Каллас "необразованной, неотесанной, глупой женщиной" и подчеркнул, что она – человек, не контролирующий свой поток сознания, не осознающий, что говорит.Так он прокомментировал слова Каллас о том, что Россия якобы нападала на африканские страны в течение последних 100 лет. Каллас говорила такое! И много подобного говорила, и никто не вызвал санитаров.И вот сейчас, накануне уже названной исторической встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, Европа решила не позориться. И устремилась на встречу, куда ее не приглашали, без главы своей дипломатии. Чтобы, значит, чего не ляпнула.А Европе, Евросоюзу есть из-за чего суетиться. По общему мнению, в Шэньчжэне может быть сделан первый шаг к новому мироустройству. То есть к функционально-институциональному оформлению нового многополярного мира, который должен сменить старую единоличную гегемонию США, которая провалилась по всем показателям и стала не только тормозом планетарного развития, но и опасным фактором, готовым привести мир к взрыву.Ядерному взрыву в борьбе и за утверждение гегемонии, и за ее уничтожение, потому что любое такое противостояние может закончиться Третьей мировой войной в ядерном изводе.Сами главные герои встречи старательно избегают аналогии своей встречи с Ялтинской конференцией в феврале 1945 года, когда был фактически установлен биполярный мировой порядок, за функционирование которого отвечала созданная вскоре ООН, которая, как могла, сглаживала противостояние капиталистического и социалистического лагерей и таки не допустила пока новой мировой войны.Несмотря даже на то, что после развала СССР и всего социалистического лагеря наступил мир однополярный – гегемония США и ведомого ими Запада.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предостерег слишком ретивых специалистов от сравнения встречи в Шэньчжэне с Ялтой 2.0. Дескать, Ялтинская конференция проводилась победителями во Второй мировой войне и устанавливала новый мир на руинах гитлеровской Германии, нацизма и фашизма, а встреча в Китае проводится без войны.Но, во-первых, многие уверены, что Третья мировая в вялотекущем режиме уже идет, потому что региональными конфликтами и потенциальными противостояниями охвачена значительная часть планеты. Война на Украине – тому ярчайшее свидетельство: она затягивает в свою воронку и Россию, и всю Европу, и США, и значительную часть их союзников и сателлитов.Во-вторых, сейчас уже фактически зародился и набирает силу мир многополярный. И планета нуждается в установлении новых принципов сотрудничества и сожительства. И в новых условиях, когда только зарождается и требует оформления новая архитектура всеобщей безопасности, которая была бы равной для всех, неделимой и справедливой, то есть учитывающей интересы всех и обеспечивающей всеобщую стабильность.Более того, сейчас только крепнет понимание, что всеобщая стабильность может означать уважение к чужой, то есть не только к своей, безопасности со стороны всех участников мировых процессов.А сейчас такого уважения нет. В той же Европе предшественник Каи Каллас на посту главы евродипломатии Жозеп Боррель высокомерно всех уверял, что Европа и Запад – это "цветущий сад", у которого есть цивилизационные преимущества, преференции и прочие геополитические плюшки и который окружен "джунглями", не имеющими права что-либо оспаривать.Стремление же европейцев вклиниться в переговорный процесс вызвано в первую очередь желанием получить хотя бы имитирующий равноправное участие приставной стульчик у стола переговоров.В Европе же есть не только Кая Каллас или ее непосредственная руководительница на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которым агрессивная русофобия застит глаза и мешает объективно оценивать происходящее и встраиваться в грядущую перспективу.Есть специалисты, которые понимают, что в случае появления Ялты-2.0, а также утверждения многополярного мира может невольно и негласно случиться его раздел на сферы влияния и ответственности. По принципу "на троих", а Европе будет отведена второстепенная роль мелкого полуострова огромной Евразии, где будут определять тенденции Россия и Китай. А помогать им будут Индия, возможно, страны Юго-Восточной Азии или Австралия с Японией.Может такое быть? Да запросто.Кроме того, в новом мире Европе будет отведена еще и роль донора – финансово-экономического. Она не только потеряет политическое влияние, но из нее будут выжимать и экономические соки. Так, как Европу сегодня буквально "обезжиривают" США, переманивая к себе европейскую промышленность, активы и финансы.Европейские политики, разумеется, такого развития событий не хотят, сопротивляются и поэтому стараются поучаствовать в будущем переделе мира. И, конечно же, без участия Каи Каллас и без ей подобных фигурантов и фигуранток. И их нетолерантно и неполиткорректно отжимают на обочину политической жизни.Более того, трудности с форсированным определением представителей ЕС на саммите АТЭС в Шэньчжэне, поиск европейской кандидатуры для переговоров, и одного лидера, и целой делегации однозначно вызваны глубоким кризисом внутри ЕС. И вызван он чудовищным взаимным недоверием друг к другу внутри самого Евросоюза.Гранды "старой" Европы не доверяют друг другу и так называемым "младоевропейцам" в Восточной и Центральной Европе, подозревая их в чрезмерно ретивой службе США. Младоевропейцы на дух не переносят скрытое чванство и высокомерие "стариков" и тоже недоверчиво и подозрительно косятся друг на друга.Сегодня все вместе пытаются противостоять диктату или равнодушию США и напихать неприятностей их лидеру Трампу. А тот в ответ и не скрывает глубочайшего презрения к "мелюзге".Но как бы там ни было, а саммит АТЭС уже предварительно стартовал, и все ждут, что получится у "Великой Тройки" 19 ноября 2026 года. Это реально первая такая встреча в новейшей истории. И не совсем понятно, получится или не получится Ялта 2.0, будут ли заложены основы многополярного мира или их перенесут на позже, обсудят принципы мирного сожительства и новой мировой безопасности или же перенесут в будущее.Но уже ясно, что, как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели: начались глубинные тектонические процессы с самым широким представительством. Только в сегодняшнем деловом форуме АТЭС обозначено участие более двух тысяч представителей правительственных и деловых кругов, а также экономик стран АТЭС, и уже проходят панельные дискуссии с участием представителей бизнеса.Раньше, как известно, китайская сторона сообщила, что в деловом саммите АТЭС принимают участие лидеры России, Китая и еще десяти экономик АТЭС, в том числе Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама.Китай не хочет отдельно рассматривать украинский вопрос. Но другие участники однозначно будут говорить на эту тему. В первую очередь – европейцы. Если и после Шэньчжэня пожар в Европе будет полыхать, то тогда европровал станет еще заметнее и губительнее – для Европы.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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