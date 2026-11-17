https://ukraina.ru/20261117/bez-nato-i-evropeyskikh-sovetchikov-rossiya-oboznachila-usloviya-bolshoy-sdelki-po-ukraine-1084550246.html

Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине

Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине - 17.11.2026 Украина.ру

Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине

Украине придется забыть о вступлении в НАТО, если Киев рассчитывает добиться мирного соглашения с Россией. Москва категорически отвергает такой сценарий и не намерена отступать от своих требований по безопасности. Об этом 17 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

2026-11-17T13:14

2026-11-17T13:14

2026-11-17T13:14

новости

украина

россия

москва

сергей рябков

владимир путин

дональд трамп

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078567577_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5911ab41f6a866685fe4a57f86b2cba5.jpg

По словам дипломата, членство Украины в Североатлантическом альянсе для России неприемлемо. Москва не раз предупреждала, что расширение НАТО к российским границам представляет прямую угрозу ее безопасности. Поэтому вопрос о будущем военном статусе Украины остается одним из ключевых в обсуждении условий завершения конфликта.Причем российская сторона настаивает не на временных договоренностях, которые можно будет пересмотреть через несколько лет, а на полноценных гарантиях безопасности. Соответствующие предложения Москва уже передала, однако ответа на них, как признал Рябков, пока не получила.Неопределенность сохраняется и с продолжением переговоров России, США и Украины. После встреч в Абу-Даби 10-11 ноября дипломатические контакты не прекратились, но когда делегации снова соберутся за одним столом, пока неизвестно. Впрочем, ситуация может проясниться уже на этой неделе. На 19 ноября в китайском Шэньчжэне запланирована встреча российского президента Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Рябкова, лидеры трех государств могут обсудить и дальнейшие шаги по украинскому урегулированию.Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что возможность отдельного разговора Путина и Трампа в Китае затрагивалась во время недавнего визита в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако окончательной договоренности о двусторонней встрече пока не объявляли.А вот европейцев на переговорах по-прежнему не ждут. Несмотря на настойчивое желание Брюсселя подключиться к обсуждению будущего Украины, Москва пока не рассматривает их участие в действующем трехстороннем формате.Ситуация для европейских политиков складывается довольно ироничная. В ЕС уже успели определить, кто именно должен представлять Европу на переговорах: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов. Однако согласия России на их участие никто не получил.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261117/evropeytsev-otpravili-v-bar-medinskiy-vysmeyal-nezvanykh-gostey-na-peregovorakh-po-ukraine-1084546837.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, ес, нато