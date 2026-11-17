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Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине
Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине - 17.11.2026 Украина.ру
Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине
Украине придется забыть о вступлении в НАТО, если Киев рассчитывает добиться мирного соглашения с Россией. Москва категорически отвергает такой сценарий и не намерена отступать от своих требований по безопасности. Об этом 17 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
2026-11-17T13:14
2026-11-17T13:14
2026-11-17T13:14
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По словам дипломата, членство Украины в Североатлантическом альянсе для России неприемлемо. Москва не раз предупреждала, что расширение НАТО к российским границам представляет прямую угрозу ее безопасности. Поэтому вопрос о будущем военном статусе Украины остается одним из ключевых в обсуждении условий завершения конфликта.Причем российская сторона настаивает не на временных договоренностях, которые можно будет пересмотреть через несколько лет, а на полноценных гарантиях безопасности. Соответствующие предложения Москва уже передала, однако ответа на них, как признал Рябков, пока не получила.Неопределенность сохраняется и с продолжением переговоров России, США и Украины. После встреч в Абу-Даби 10-11 ноября дипломатические контакты не прекратились, но когда делегации снова соберутся за одним столом, пока неизвестно. Впрочем, ситуация может проясниться уже на этой неделе. На 19 ноября в китайском Шэньчжэне запланирована встреча российского президента Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Рябкова, лидеры трех государств могут обсудить и дальнейшие шаги по украинскому урегулированию.Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что возможность отдельного разговора Путина и Трампа в Китае затрагивалась во время недавнего визита в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако окончательной договоренности о двусторонней встрече пока не объявляли.А вот европейцев на переговорах по-прежнему не ждут. Несмотря на настойчивое желание Брюсселя подключиться к обсуждению будущего Украины, Москва пока не рассматривает их участие в действующем трехстороннем формате.Ситуация для европейских политиков складывается довольно ироничная. В ЕС уже успели определить, кто именно должен представлять Европу на переговорах: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов. Однако согласия России на их участие никто не получил.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.
https://ukraina.ru/20261117/evropeytsev-otpravili-v-bar-medinskiy-vysmeyal-nezvanykh-gostey-na-peregovorakh-po-ukraine-1084546837.html
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новости, украина, россия, москва, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, ес, нато
Новости, Украина, Россия, Москва, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, НАТО
Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине
Украине придется забыть о вступлении в НАТО, если Киев рассчитывает добиться мирного соглашения с Россией. Москва категорически отвергает такой сценарий и не намерена отступать от своих требований по безопасности. Об этом 17 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
По словам дипломата, членство Украины в Североатлантическом альянсе для России неприемлемо. Москва не раз предупреждала, что расширение НАТО к российским границам представляет прямую угрозу ее безопасности. Поэтому вопрос о будущем военном статусе Украины остается одним из ключевых в обсуждении условий завершения конфликта.
Причем российская сторона настаивает не на временных договоренностях, которые можно будет пересмотреть через несколько лет, а на полноценных гарантиях безопасности. Соответствующие предложения Москва уже передала, однако ответа на них, как признал Рябков, пока не получила.
Неопределенность сохраняется и с продолжением переговоров России, США и Украины. После встреч в Абу-Даби 10-11 ноября дипломатические контакты не прекратились, но когда делегации снова соберутся за одним столом, пока неизвестно.
Впрочем, ситуация может проясниться уже на этой неделе. На 19 ноября в китайском Шэньчжэне запланирована встреча российского президента Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Рябкова, лидеры трех государств могут обсудить и дальнейшие шаги по украинскому урегулированию.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что возможность отдельного разговора Путина и Трампа в Китае затрагивалась во время недавнего визита в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако окончательной договоренности о двусторонней встрече пока не объявляли.
А вот европейцев на переговорах по-прежнему не ждут. Несмотря на настойчивое желание Брюсселя подключиться к обсуждению будущего Украины, Москва пока не рассматривает их участие в действующем трехстороннем формате.
Ситуация для европейских политиков складывается довольно ироничная. В ЕС уже успели определить, кто именно должен представлять Европу на переговорах: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов. Однако согласия России на их участие никто не получил.