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Три державы подают сигнал всему миру: Песков объяснил, что стоит за встречей Путина, Трампа и Си

Три державы подают сигнал всему миру: Песков объяснил, что стоит за встречей Путина, Трампа и Си - 17.11.2026 Украина.ру

Три державы подают сигнал всему миру: Песков объяснил, что стоит за встречей Путина, Трампа и Си

Россия, США и Китай готовятся к встрече, за которой будет следить весь мир. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сам факт такого диалога уже станет важным сигналом остальным государствам

2026-11-17T14:38

2026-11-17T14:38

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Историческая встреча лидеров трех крупнейших мировых держав запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Она пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18-19 ноября.В Кремле подчеркивают, что значение предстоящих переговоров выходит далеко за рамки обычных дипломатических контактов. Россия, Китай и Соединенные Штаты занимают ключевые позиции в мировой политике, а их отношения напрямую влияют на международную безопасность.При этом речь идет не только об украинском конфликте. Встреча затронет более широкий круг вопросов, связанных с международной безопасностью и отношениями между ведущими державами.Подготовка к переговорам уже идет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Пекин передали Вашингтону свои предложения по итоговому совместному заявлению. Не исключено, что общего коммюнике после встречи вообще не будет. В таком случае, как пояснял Ушаков, каждый лидер самостоятельно расскажет о результатах переговоров.Отдельный интерес вызывает украинская тема. Москва и Вашингтон в последнее время заметно активизировали дипломатические контакты. После трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с Путиным.Теперь возможность отдельного разговора президентов России и США обсуждается и на полях китайского саммита. Окончательные параметры такой встречи пока не объявлены.Кроме того, перед трехсторонними переговорами Путин намерен отдельно встретиться с Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры России и Китая обсудят международную обстановку, включая ситуацию на Украине.Особенно примечательно, что масштабные переговоры готовятся на фоне попыток Евросоюза добиться собственного места за столом. Европейские лидеры уже согласовали формат E5+ЕС, определив представителей Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Однако их участие в российско-американских переговорах пока не согласовано.Подробнее о том, каковы шансы Европы, — в публикации Европейцев отправили в бар: Мединский высмеял незваных гостей на переговорах по Украине. Между тем Россия обозначила условия большой сделки по Украине. Российская сторона настаивает не на временных договоренностях, которые можно будет пересмотреть через несколько лет, а на полноценных гарантиях безопасности.

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