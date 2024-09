https://ukraina.ru/20240924/1057658356.html

Не успел Зеленский прилететь в Штаты, как вмешался в американские выборы, а встреча с Трампом сорвалась

Визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, куда он отправился с целью выбить очередную партию оружия и денег у действующей администрации и попытаться наладить контакты с двумя потенциальными следующими президентами, начался со скандала.

В интервью журналу The New Yorker, которое вышло в свет в день прибытия в Америку, украинский политик заявил, что бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, попросту не знает, как урегулировать конфликт на Украине, а кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джея Ди Вэнса с его мирным планом он и вовсе не воспринимает всерьёз.Эти слова не на шутку возмутили старшего сына 45-го президента Дональда Трампа-младшего."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" — написал он в соцсети X.Американские СМИ тоже не оставили эту тему без внимания (мейнстримные издания и телеканалы предпочли промолчать) и развили её до такой степени, что уличили Зеленского, ни много ни мало, во вмешательстве в президентские выборы в Соединённых Штатах."Президент Украины, по всей видимости, использовал американские военные ресурсы для агитации за вице-президента Камалу Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания. Зеленский прибыл в Скрэнтон на борту самолёта ВВС США C-17, изображения которого он использовал для рекламы своего визита", - отмечает The Federalist.Пентагон в ответ на запрос издания не стал отрицать использование американских военных ресурсов в поездке украинского лидера, но отказался комментировать заявления Зеленского или его очевидную предвыборную деятельность."Администрация Байдена и Харрис использует военные средства для отправки иностранного лидера в колеблющийся штат, чтобы подорвать позиции его политических оппонентов", - констатирует политический советник аналитического центра Defense Priorities Дэн Колдуэлл.Поскольку вице-президент Камала Харрис и бывший президент Трамп идут практически вровень на федеральном уровне. Исход ноябрьских выборов может решить всего лишь один штат, и все шансы стать таковым имеет как раз Пенсильвания. За последние полтора месяца разница между рейтингами кандидатов там не превышала 0,8% то в пользу одного, то в пользу другой, либо они вообще сравнивались. Кому в конечном итоге достанутся голоса выборщиков штата, предсказать сложно, поэтому штабы будут бороться за местный электорат до последнего. В 2020 году в Пенсильвании победил Байден, но в нынешней кампании избирателей-республиканцев зарегистрировалось больше, чем в прошлый раз, тем самым сократив отставание по количеству от демократов. К тому же, местному населению явно не по душе обещания Харрис запретить добычу сланцевых ископаемых, на которых штат зарабатывает.В настоящий момент за Трампом остаются такие колеблющиеся штаты, как Северная Каролина, Джорджия и Аризона, за Харрис – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания (+0,7%). Теперь вопрос в Неваде, где преимущество вице-президента сокращается - оно остановилось на отметке 0,2%. Если победу там одержат республиканцы, то Трамп и Харрис получат одинаковое количество голосов выборщиков. В таком случае президента будет избирать Палата представителей (где сейчас большинство с перевесом в девять мест имеют республиканцы), при этом каждый штат имеет один голос, победителем станет тот, кто наберёт абсолютное большинство.Визит Зеленского в Пенсильванию можно рассматривать в предвыборном контексте ещё и с той точки зрения, что в этом колеблющемся штате проживает одна из крупнейших украинских общин США.В деле вмешательства в американские выборы опыт у Украины имеется. Это не голословные обвинения - этот факт чуть меньше месяца назад признал глава Офиса президента Андрей Ермак, заявив в эфире телемарафона: "Сегодня мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединённых Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся".В 2016 году украинская сторона распространила информацию о наличии в списках "чёрной бухгалтерии" Партии регионов политтехнолога Пола Манафорта, который в тот момент возглавлял предвыборный штаб Трампа, и из-за этого скандала ему пришлось покинуть свой пост. После победы республиканцев по настоянию Трампа делом занялся бывший тогда генеральным прокурором США Уильям Барр.Более того, впоследствии вмешательство украинских чиновников в американские выборы признал Окружной административный суд Киева. Конкретнее речь идёт о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины Артёме Сытнике и депутате Верховной рады Сергее Лещенко. Основанием для начала расследования стала аудиозапись, на которой они признают, что финансовые данные Манафорта были слиты умышленно, чтобы помочь бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах."Я же ему тоже помогал, точнее не ему, а Хиллари. У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп. Я же когда "чёрную бухгалтерию" расследовал, мы обнародовали данные Роберта Портера, которого посадили", - говорит предположительно Сытник.Кто бы ни баллотировался на президентский пост от Демократической партии последние восемь лет, для Киева его победа предпочтительнее, чем победа Трампа, которого республиканцы номинируют третий раз подряд. Прежде всего из-за его нежелания финансировать Украину из кармана американских налогоплательщиков."Я думаю, Зеленский - лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с $60 млрд. Он так сильно хочет, чтобы они победили на этих выборах. Но я поступлю иначе - я проработаю мир", - заявил Трамп на предвыборном митинге.А ещё пообещал, что будет подходить к политике в отношении Украины по-другому.Как бы то ни было, у Трампа и Зеленского было обоюдное желание встретиться в эти дни, как сообщили агентству Reuters приближённые бывшего американского президента. Однако встреча пока не состоялась."Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.Возможно, это случится позже, поскольку Зеленский намеревался представить свой "план победы Украины" обоим кандидатам в президенты.Нет никаких гарантий, что демократы окажут Киеву ту поддержку, на которую он рассчитывает. В частности, Зеленский ожидал, что Байден объявит о снятии ограничений на использование западного оружия для атак по российской территории до их переговоров, запланированных на 26 сентября. Но, как сообщила газета The Washington Post, признаков того, что Белый дом изменит свою позицию, нет. Как пояснили источники издания в Белом доме и Пентагоне, американская сторона не услышала от своих визави убедительных аргументов, почему такое разрешение приблизит Украину к победе. По их мнению, этот шаг не принесёт больших результатов, зато создаст риски эскалации конфликта. К тому же, имеющихся запасов ракет ATACMS так мало, что ВСУ исчерпают их всего за несколько недель, а то и дней.В программе визита Зеленского в Штаты значится выступление перед Сенатом. Не трудно догадаться, что в своей речи он будет рассказывать, как Америке, да и всему миру жизненно необходимо ради их же собственной безопасности поддерживать Украину в конфликте против России, для чего ей нужно дать как можно больше оружия и денег. А с этим могут возникнуть проблемы: Конгресс сейчас пытается избежать очередного шатдауна – когда из-за неутверждённого бюджета работа правительства парализована, утвердить финансирование той или иной отрасли невозможно, пакеты помощи Киеву тоже.Да и вообще американские граждане уже изрядно устали от украинской темы. Поэтому её педалирование может выйти боком действующей администрации и Харрис как кандидату в президенты лично.Подробнее на эту тему читайте в статье "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать

