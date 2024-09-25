Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС - 25.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС
Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС - 25.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС
Украина очень боится, что Россия выбьет подстанции на 750 кВт, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-09-25T06:15
2024-09-25T06:15
новости
украина
россия
харьков
владимир зеленский
игорь юшков
магатэ
энергетика
аэс
электроэнергия
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Ранее сообщалось, что все ТЭЦ, питавшие Харьков, были уничтожены. Второй по величине город Украины будут обслуживать мобильные котельные.В таком состоянии Украина еще никогда не проходила отопительный сезон. Уже операторы энергетических сетей вводят графики подачи электроэнергии. Есть болевые точки, тот же Харьков, когда энергоснабжение осуществляется извне, сообщил эксперт.В целом энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три АЭС плюс каскад ГЭС, которые формируют Киевский энергоузел, а также импорт электроэнергии через инфраструктуру атомных станций, отметил он.Не зря киевские власти попросили МАГАТЭ разместить на этих подстанциях своих представителей, ожидая, что Россия будет опасаться бить по энергетическим объектам, где находятся представители международного агентства, подчеркнул специалист.По словам эксперта, в Харькове есть проблемы и с теплоснабжением, а мощности мобильных котельных не хватит, чтобы подать тепло всем потребителям."Если зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей стране. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.руО том, почему Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, харьков, владимир зеленский, игорь юшков, магатэ, энергетика, аэс, электроэнергия
Новости, Украина, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Игорь Юшков, МАГАТЭ, энергетика, АЭС, электроэнергия

Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС

06:15 25.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украина очень боится, что Россия выбьет подстанции на 750 кВт, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Ранее сообщалось, что все ТЭЦ, питавшие Харьков, были уничтожены. Второй по величине город Украины будут обслуживать мобильные котельные.
В таком состоянии Украина еще никогда не проходила отопительный сезон. Уже операторы энергетических сетей вводят графики подачи электроэнергии. Есть болевые точки, тот же Харьков, когда энергоснабжение осуществляется извне, сообщил эксперт.
В целом энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три АЭС плюс каскад ГЭС, которые формируют Киевский энергоузел, а также импорт электроэнергии через инфраструктуру атомных станций, отметил он.
"Поэтому Украина сильно боится, что Россия выбьет подстанции на 750 кВт, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество", — подчеркнул Юшков.
Не зря киевские власти попросили МАГАТЭ разместить на этих подстанциях своих представителей, ожидая, что Россия будет опасаться бить по энергетическим объектам, где находятся представители международного агентства, подчеркнул специалист.
По словам эксперта, в Харькове есть проблемы и с теплоснабжением, а мощности мобильных котельных не хватит, чтобы подать тепло всем потребителям.
"Если зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей стране. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
Владимир Зеленский
Вчера, 14:52
Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них сниться?Владимир Зеленский не может избавиться от своей итальянской виллы. Ее выставляли на продажу, но ее так никто не купил. Где еще может осесть потерявший легитимность президент Украины в будущем – в материале издания Украина.ру
 
НовостиУкраинаРоссияХарьковВладимир ЗеленскийИгорь ЮшковМАГАТЭэнергетикаАЭСэлектроэнергия
 
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